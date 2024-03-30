Экс-судья Николаев о падении Зиньковского: «Арбитр ошибся, линия входит в пределы штрафной»
Алексей Николаев считает, что «Спартак» должен был бить пенальти «Уралу» (0:0).
«По тем повторам, которые мы видим, можно говорить, что часть стопы Антона Зиньковского в момент фола находилась на линии. Не вся, а часть. Но тем не менее линия входит в пределы штрафной площади. Поэтому можно говорить о том, что арбитр ошибся.
Да, Москалеву было тяжело увидеть, но в ВАР‑центре могли разобраться. Может быть, у них не было уверенности в том, что нога Зиньковского находится на линии штрафной. Только этим можно объяснить то, что пенальти не был назначен», – сказал бывший арбитр.
Судья не дал «Спартаку» пенальти после фола Кулакова на Зиньковском на линии штрафной «Урала»
Пенальти 100%
Вар пиво пил в это время?
А ВАР - это не один ракурс. Там 5-6 камер.
Очень странное решение судей.
Пенальти 100%
Если с чем-то не согласен, давай аргументы.
А так - не есть хорошо.
Если не согласен, объясни почему.
Защитник всей стопой акцентированно наступает на голеностоп Зиньковского на линии штрафной.
Линия - по правилам, это часть штрафной площади.
Что значит, не должны были ставить?
Есть правила.
Не по понятиям играют в футбол. Мол, пацаны нормальные, им не надо.
А по правилам. По закону!
Им бы организовать коллективный поход к окулисту.
Никто тебя не оскорблял.
С чего такая бурная реакция?
А во вторых - есть правила. Нравятся они тебе или нет.
И абсолютно похеру, что ты там думаешь и какая у тебя там точка. Это, кроме тебя, никому не интересно.
А по правилам - это пенальти.
Вот и все.
Зрение там у него. Точка.
Это не пенальти?
Вот по честноку.