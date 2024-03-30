Экс-судья Николаев о падении Зиньковского: «Арбитр ошибся, линия входит в пределы штрафной»

Алексей Николаев считает, что «Спартак» должен был бить пенальти «Уралу» (0:0).

«По тем повторам, которые мы видим, можно говорить, что часть стопы Антона Зиньковского в момент фола находилась на линии. Не вся, а часть. Но тем не менее линия входит в пределы штрафной площади. Поэтому можно говорить о том, что арбитр ошибся.

Да, Москалеву было тяжело увидеть, но в ВАР‑центре могли разобраться. Может быть, у них не было уверенности в том, что нога Зиньковского находится на линии штрафной. Только этим можно объяснить то, что пенальти не был назначен», – сказал бывший арбитр.

Судья не дал «Спартаку» пенальти после фола Кулакова на Зиньковском на линии штрафной «Урала»