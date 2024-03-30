Экс-судья Николаев о падении Зиньковского: «Арбитр ошибся, линия входит в пределы штрафной»

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи Урал Алексей Николаев Денис Кулаков Владимир Москалев видеоповторы Антон Зиньковский Матч ТВ Футбол

Алексей Николаев считает, что «Спартак» должен был бить пенальти «Уралу» (0:0).

«По тем повторам, которые мы видим, можно говорить, что часть стопы Антона Зиньковского в момент фола находилась на линии. Не вся, а часть. Но тем не менее линия входит в пределы штрафной площади. Поэтому можно говорить о том, что арбитр ошибся.

Да, Москалеву было тяжело увидеть, но в ВАР‑центре могли разобраться. Может быть, у них не было уверенности в том, что нога Зиньковского находится на линии штрафной. Только этим можно объяснить то, что пенальти не был назначен», – сказал бывший арбитр.

Судья не дал «Спартаку» пенальти после фола Кулакова на Зиньковском на линии штрафной «Урала»

Материалы по теме

61 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Ренат Ильясов
Комментарий скрыт
Вот наоборот. Хоть и не болею за Спартак, но если был наступ на линии штрафной, то пенальти надо давать. Это по поводу прихватов можно спорить о силе и интенсивности, а наступ есть наступ. Если он был, то это пенальти.
+39
-3
+36
100% пенальти зажали, потом ЭСК признает ошибку, но очки уже потеряны....
+44
-15
+29
чистый пендель
+33
-12
+21
В Вар - центре -Вера Копейкина....
+20
-12
+8
Ответ </c/>
100% пенальти зажали, потом ЭСК признает ошибку, но очки уже потеряны....
Интересно, кто тебя минусует.
Пенальти 100%
Вар пиво пил в это время?
+16
-9
+7
Ну, не позорьтесь, а?
+10
-4
+6
Ответ Кто составил коспекты Лобановского?
Комментарий скрыт
А у Зенита крупнейшая вообще в стране.
+10
-5
+5
Скажите мне господа чиновники из рфс, как можно назначать судей на вар, которые не отсудили ни одного матча в рпл
+6
-1
+5
Если смотрели ВАР должны были озвучить решение...
+5
-1
+4
Да, все кто смотрел видел, что пятка на линии штрафной а вот в ВАР центре не увидели, проверитть зрение нужно им или купить жк мониторы а то смотрят на КВ наверное или рекорд чёрный белый
+6
-2
+4
Ответ NIK7478
Или, что еще более вероятно, у ВАР был обзор еще с более удобного ракурса, где судьи четко увидели, что линии штрафной Зиньковский не касался! Дело вообще-то не в пенальти. Игра Спартака удручает, вот и всё! Поэтому и такие результаты.
Там нога на линии 100%. Хоть с какого ракурса смотри.
А ВАР - это не один ракурс. Там 5-6 камер.
Очень странное решение судей.
Пенальти 100%
+10
-6
+4
Ответ chiga
Комментарий скрыт
Зачем?
Если с чем-то не согласен, давай аргументы.
А так - не есть хорошо.
Если не согласен, объясни почему.
+5
-2
+3
Ответ Ренат Ильясов
Комментарий скрыт
Ты серьезно?
Защитник всей стопой акцентированно наступает на голеностоп Зиньковского на линии штрафной.
Линия - по правилам, это часть штрафной площади.
Что значит, не должны были ставить?
Есть правила.
Не по понятиям играют в футбол. Мол, пацаны нормальные, им не надо.
А по правилам. По закону!
+6
-3
+3
Правила есть правила. Тем более такой пенальти в другой игре могли бы поставить Спартаку и все сказали бы что судья не ошибся
+5
-2
+3
Тут питерская братия тоже вопит, что нарушение было за линией:))
Им бы организовать коллективный поход к окулисту.
+12
-9
+3
Судьи поставили на ТМ 0,5)
+6
-3
+3
Ответ Ренат Ильясов
Комментарий скрыт
Пенальти назначаются за нарушения в штрафной. А не тогда, когда вам хочется.
+4
-2
+2
Судья на ВАР не знает, что линия это часть штрафной?
+7
-5
+2
Ответ mad butcher
Интересно, кто тебя минусует. Пенальти 100% Вар пиво пил в это время?
Там Вера, которая родилась, играла и училась на Урале. Она, что должна была Уралу пенальти ставить?)
+2
0
+2
Ответ murzzzzzilka
Тут питерская братия тоже вопит, что нарушение было за линией:)) Им бы организовать коллективный поход к окулисту.
Не поможет)
+2
-1
+1
Ответ денис сизов
Т.е. чтобы мяч считался голом,он должен полностью пересечь линию ворот,а чтобы нарушение считалось в штрафной,игроку достаточно касаться её линии...где логика
Так как раз логика одна и та же. Мяч должен даже в проекции не касаться линии, нога тоже должна не касаться линии. Линия штрафной является частью штрафной. Лицевая линия является частью поля.
+2
-1
+1
Ответ Ренат Ильясов
Во-первых, мы на брудершафт не пили, чтобы "тыкать". Во-вторых, я озвучил СВОЮ точку зрения, которая может не совпадать с вашей или чьей-либо еще. В-третьих, повторюсь, я считаю, что пенальти должны ставиться только за лишение возможности забить гол/отдать результативный пас в пределах штрафной.
Спокойно.
Никто тебя не оскорблял.
С чего такая бурная реакция?
А во вторых - есть правила. Нравятся они тебе или нет.
И абсолютно похеру, что ты там думаешь и какая у тебя там точка. Это, кроме тебя, никому не интересно.
А по правилам - это пенальти.
Вот и все.

Зрение там у него. Точка.
+2
-1
+1
Ответ Ренат Ильясов
Технически - возможно, но по духу игры - нет. Сугубо моя точка зрения.
Не буду спорить про дух, просто выскажу свое мнение, поскольку тема интересная. Если игрок совершает нарушение из неосторожности (то есть мог предполагать такие последствия, но не подумал), то по духу оно должно караться. Вот атакующий игрок движется из штрафной - зачем так активно в него играть на линии штрафной? Пусть убегает. Если такие эпизоды прощать по духу, то все так и будут бросаться, как собака на кость. Про дух можно говорить в ситуациях с непреднамеренными руками (не было умысла, не мог предугадать), когда никакой угрозы даже потенциально нет.
+3
-2
+1
Ответ Анатолий Смирнов
Камера смотрела в сторону штрафной и казалось, что пенальти. Но ВАР посмотрел с другой камеры, параллельной линии штрафной и нога Зинковского до линии не добралась. Есть такая штука - ракурс, кто снимает тот знает, как им можно обмануть и обмануться, а кто не снимает - не понимают.
не говори ерунды.там даже пыль поднялась белая
+2
-1
+1
Ответ Кто составил коспекты Лобановского?
Комментарий скрыт
Скажи сейчас честно.
Это не пенальти?
Вот по честноку.
+4
-3
+1
Ответ Артур Межаков
В Вар - центре -Вера Копейкина....
после матча стала Рублева
+2
-1
+1
Ответ </c/>
теперь уже миллионерова скорее всего...
Ну как минимум категории у судей повысят...
+4
-3
+1
Комментарий шикарен.Николаев видел ногу на линии,я видел на экране ногу на линии.А человек на Варе тоже видел,но не был уверен.Это как?Видеть и быть неуверенным?)))))))
+2
-1
+1
Ответ </c/>
100% пенальти зажали, потом ЭСК признает ошибку, но очки уже потеряны....
А вот не факт ещё. Скажут, что стопа Зиньковского на линии, а проекция точки контакта вне (да-да, я знаю, что это бред. Но ЭСК это не остановит)
+3
-3
0
Ответ Артур Межаков
В Вар - центре -Вера Копейкина....
теперь уже миллионерова скорее всего...
+14
-14
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий