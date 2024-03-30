ПСВ впервые за 43 матча проиграл в Эредивизи – 1:3 НЕК. Поражений не было с января 2023-го

ПСВ прервал серию из 43 матчей без поражений в Эридивизи в матче против НЕК.

Сегодня команда под руководством Петера Боса в гостях уступила НЕК со счетом 1:3.

Таким образом, потерпел первое поражение в этом сезоне Эредивизи. Кроме того, прервалась рекордная в истории клуба серия из 42 матчей без поражений, которая длилась с 24 января 2023-го. Тогда с минимальным счетом уступили «Эммену» (0:1) в гостях.

Длиннее серия у Нидерландах была у «Аякса» – 52 матча без поражений с августа 1994 года по декабрь 1995-го.

На данный момент ПСВ лидирует в Эредивизи, набрав 72 очка. идет пятым, имея в своем активе 42 балла.