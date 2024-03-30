ПСВ впервые за 43 матча проиграл в Эредивизи – 1:3 НЕК. Поражений не было с января 2023-го

Теги высшая лига Нидерланды ПСВ НЕК рекорды Петер Бос Футбол

ПСВ прервал серию из 43 матчей без поражений в Эридивизи в матче против НЕК.

Сегодня команда под руководством Петера Боса в гостях уступила НЕК со счетом 1:3.

Таким образом, ПСВ потерпел первое поражение в этом сезоне Эредивизи. Кроме того, прервалась рекордная в истории клуба серия из 42 матчей без поражений, которая длилась с 24 января 2023-го. Тогда с минимальным счетом уступили «Эммену» (0:1) в гостях. 

Длиннее серия у Нидерландах была у «Аякса» – 52 матча без поражений с августа 1994 года по декабрь 1995-го.

На данный момент ПСВ лидирует в Эредивизи, набрав 72 очка. НЕК идет пятым, имея в своем активе 42 балла. 

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5 комментариев
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Остался только Байер-мнгакамбэк
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Главное, не продолжить новую серию.
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Думал без поражений у себя пройдут
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Ничего себе, не знал даже про эту серию. Самое интересное, что ничей там мало, в основном победы
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Ответ JackDaniels
Остался только Байер-мнгакамбэк
И Аль-Хилаль!:)
+3
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