ПСВ выиграл все 17 матчей в Эредивизи с начала сезона и повторил рекорд лиги. Общий счет – 59:7

ПСВ повторил рекордную серию побед в Эредивизи.

Команда Петера Боса обыграла « » (3:1) в 17-м туре. Она победила и в каждом из предыдущих 16 матчей. Общий счет – 59:7.

повторил рекорд чемпионата Нидерландов, установленный им же в сезоне-1987/88. Ни одна другая команда не начинала турнир с 17 побед кряду.

В следующем матче в клуб из Эйндховена встретится с «Утрехтом» – это произойдет 21 января.

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