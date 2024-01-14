ПСВ выиграл все 17 матчей в Эредивизи с начала сезона и повторил рекорд лиги. Общий счет – 59:7

Теги высшая лига Нидерланды ПСВ Эксельсиор рекорды Петер Бос Футбол

ПСВ повторил рекордную серию побед в Эредивизи.

Команда Петера Боса обыграла «Эксельсиор» (3:1) в 17-м туре. Она победила и в каждом из предыдущих 16 матчей. Общий счет – 59:7.

ПСВ повторил рекорд чемпионата Нидерландов, установленный им же в сезоне-1987/88. Ни одна другая команда не начинала турнир с 17 побед кряду.

В следующем матче в Эредивизи клуб из Эйндховена встретится с «Утрехтом» – это произойдет 21 января.

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5 комментариев
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так то сумасшедшая статистика
+7
0
+7
Ответ ParvizLNDRreal
Следующий после 7 хага
Почему 7 хаг?)
+2
0
+2
Ответ Джони Му
Почему 7 хаг?)
10 Хаг)
+3
-1
+2
Признаю, у меня были сомнения насчёт Боса. Хоть они неплохо играл в еврокубках, чемпионом так и не стал.
Сейчас же признаю, результаты ПСВ удивительные и очень успешные!
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