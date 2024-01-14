ПСВ выиграл все 17 матчей в Эредивизи с начала сезона и повторил рекорд лиги. Общий счет – 59:7
ПСВ повторил рекордную серию побед в Эредивизи.
Команда Петера Боса обыграла «Эксельсиор» (3:1) в 17-м туре. Она победила и в каждом из предыдущих 16 матчей. Общий счет – 59:7.
ПСВ повторил рекорд чемпионата Нидерландов, установленный им же в сезоне-1987/88. Ни одна другая команда не начинала турнир с 17 побед кряду.
В следующем матче в Эредивизи клуб из Эйндховена встретится с «Утрехтом» – это произойдет 21 января.
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Сейчас же признаю, результаты ПСВ удивительные и очень успешные!