«Катитесь со своими паузами в Рамадан. Это Нидерланды. Дальше баранов в перерывах начнут резать?» Депутат Вилдерс об уступках постящимся игрокам Эредивизи
Нидерландский политик возмущен из-за пауз в матчах Эредивизи во время Рамадана
«Безумие. Это Нидерланды. Катитесь со своими паузами во время Рамадана.
Дальше начнут баранов в перерывах резать?» – написал Герт Вилдерс, член Палаты представителей Нидерландов.
В субботу матчи чемпионата Нидерландов впервые были приостановлены для того, чтобы футболисты-мусульмане смогли прервать пост и перекусить. Это произошло на играх «Эксельсиор» – «Твенте» (0:0), «Камбюр» – «Эммен» (1:2) и НЕК – ПСВ (2:4).
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Тут больше шумиха, как по мне. Раньше не поднимали тему, остановился, пока кто-то валяется и попил водичку. Видимо, поднимают тему, так как умники любят язвить тут про ислам или еще что-то. А если клюют, то спортс 1000 новостей про это выпустит