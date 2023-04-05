«Катитесь со своими паузами в Рамадан. Это Нидерланды. Дальше баранов в перерывах начнут резать?» Депутат Вилдерс об уступках постящимся игрокам Эредивизи

Теги высшая лига Нидерланды ПСВ Твенте НЕК Эксельсиор Эммен Камбюр Политика религия Футбол

Нидерландский политик возмущен из-за пауз в матчах Эредивизи во время Рамадана

«Безумие. Это Нидерланды. Катитесь со своими паузами во время Рамадана.

Дальше начнут баранов в перерывах резать?» – написал Герт Вилдерс, член Палаты представителей Нидерландов.

В субботу матчи чемпионата Нидерландов впервые были приостановлены для того, чтобы футболисты-мусульмане смогли прервать пост и перекусить. Это произошло на играх «Эксельсиор» – «Твенте» (0:0), «Камбюр» – «Эммен» (1:2) и НЕКПСВ (2:4).

Судьям во Франции запретили делать паузы в матчах в Рамадан, пригрозив наказанием

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139 комментариев

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Batt Monner
Ответ МИХАЛЫЧ
ЛГБТ это их выбор и спорт тут не причём ,, расизм конкретно встречается повсеместно в спорте и это нормально когда на футболках нет расизму.. Украинцев я не слышал чтобы ущемлял в спорте , а вот россиян ущемляют в спорте и может их пусть поддерживают. Поддержи тогда Ливию Сирию Иран и еще десяток стран которых уничтожают пачками.. Всё что я пишу конкретно относиться к спорту , а вот ты пишешь то что к спорту не имеет отношение ,, не войны , не пи#о₽ы,
Вы ущемляете украинцев в спорте - вас ущемляют в спорте, все честно. Аналогия с Ираком не работает. В Ираке сын Хусейна Удей пытал футболистов после проигранных матчей. Вот и вся правда. Вылезайте за пределы пропаганды хоть немного
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Bulatelli Шафигуллин
Ответ Михаил Сафонов
Это Нидерланды!!! Тут негры и наркотики, никакого рамадана!!!
и никакого гетеро
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Месси из Сибири
Ответ Oskar 09
Ислам всегда уважает другие религии людей просто такие как ты подобные видите в нашей религий только плохое кто то вам пудрит мозги выставляляя нашу религию в плохом свете Ислам религия мира и добра.
а тот, который учителю голову отрезал, он тоже это делал от излишней доброты и миролюбивости?
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МИХАЛЫЧ
Ответ Don_Krebs
Мусульмане постятся по своей воле, это их выбор, их не за что жалеть. А расизм и притеснения лгбт - это не их выбор. Если ты не видишь разницу между добровольным постом и жертвами убийств и дискриминации, то это твои проблемы, а не европейцев.
И БЛМ к расизму не имеет никакого отношения
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Добрый Ретроград
Ответ Олег Устименко
ты как будто в крестовый поход собрался, я это не поддерживаю
На современных основаниях, по крайней мере, духовно. Надо подкреплять это действиями, иначе нам конец. Исламизация Европы и России идёт полным ходом и надо с ней бороться.
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siragh@yandex.ru
В интеллигентный парень этот Вилдерс,мать его..
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Добрый Ретроград
Ответ Экспертное мнение
Обидно, что в Европе вовсю диктуют мусульмане, много мечетей, но при этом отменяют "европейцев" вроде тебя?)
Поэтому Европа в такой #####. Доминик Веннер зашёл в Нотр-Дам-де-Пари и пустил себе пулю в рот, декларирую своё неприятие однополых браков. Андерс Брейвик вот ещё. Мало настоящих людей остаётся и их голос слабо слышен.
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Месси из Сибири
Ответ Добрый Ретроград
Не надо с ними либеральничать. Когда они придут официально резать тебя и меня, мнение изменишь. Жену твою захочет, дочь и т. д. Наша борьба белых людей против этого мракобесия священна. Слава Богам!
ну причём здесь белые люди? Варварство одинаково ожесточённо противостоит Европе, Индии, Израилю и Чёрной Африке.
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Питекантроп
Попробовал бы он в исламистской России такое сказать, сразу бы перед рамзаном извинялся.
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Oskar 09
Ответ Месси из Сибири
а когда ислам начнёт уважать других людей?
Ислам всегда уважает другие религии людей просто такие как ты подобные видите в нашей религий только плохое кто то вам пудрит мозги выставляляя нашу религию в плохом свете Ислам религия мира и добра.
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МИХАЛЫЧ
Ответ Don_Krebs
Мусульмане постятся по своей воле, это их выбор, их не за что жалеть. А расизм и притеснения лгбт - это не их выбор. Если ты не видишь разницу между добровольным постом и жертвами убийств и дискриминации, то это твои проблемы, а не европейцев.
ЛГБТ это их выбор и спорт тут не причём ,, расизм конкретно встречается повсеместно в спорте и это нормально когда на футболках нет расизму.. Украинцев я не слышал чтобы ущемлял в спорте , а вот россиян ущемляют в спорте и может их пусть поддерживают. Поддержи тогда Ливию Сирию Иран и еще десяток стран которых уничтожают пачками.. Всё что я пишу конкретно относиться к спорту , а вот ты пишешь то что к спорту не имеет отношение ,, не войны , не пи#о₽ы,
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Олег Устименко
Ответ Месси из Сибири
разумеется по вашему, по-многонациональски, только русским можно катиться куда угодно и откуда угодно, когда русские робко вопрошают о равноправии - это нацизм!
я против мечети в Москве и особенно в святых православных местах если на то пошло
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ymuller
Ответ Варлампий Варлампий
нам бы такого депутата, а то одни прогнувшиеся мякиши
Серьёзно? Ну вот вам Терюшков пожалуйста, похожий
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owly
Ответ Coongur
Наркотики там продают все, а негры - это почти вся уличная преступность типа краж и разбоев
можно поподробнее про "наркотики там продают все"? а то я видимо в каких-то других Нидерландах был
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Олег Устименко
Ответ Добрый Ретроград
Не надо с ними либеральничать. Когда они придут официально резать тебя и меня, мнение изменишь. Жену твою захочет, дочь и т. д. Наша борьба белых людей против этого мракобесия священна. Слава Богам!
ты как будто в крестовый поход собрался, я это не поддерживаю
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Добрый Ретроград
Ответ Олег Устименко
я тоже их недолюбливаю, но твои слова попахивает каким то нацизмом
Не надо с ними либеральничать. Когда они придут официально резать тебя и меня, мнение изменишь. Жену твою захочет, дочь и т. д. Наша борьба белых людей против этого мракобесия священна. Слава Богам!
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Моутиньо оформляет 40
Барана зарезать - норм тема, для еды
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Месси из Сибири
Ответ Oskar 09
Я обращаюсь всем пользователем спортс.ру которые поддерживают этого дебила и подобным существам.👎 неужели в России столько исламафобов ладно я это оставлю на эту тему можно бесконечно дискутировать но неужели так трудно остановить игру на 5 минут не больше чтобы футболисты мусульмане могли попить просто воду и все они же не говорят ради нас остановите игру на минут 15 чтобы мы могли попить и покушать об этом же речь не идёт просто чисто попить воду и все и дальше игра продолжается не потому что я тоже мусульманин в просто чисто ради уважение мы все люди и должны уважать друг друг вне зависимости от вероисповедпния и национальности.
а когда ислам начнёт уважать других людей?
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AnMe
Ответ Abdul Aziz
тогда какие проблемы и кто им мешает? Зачем делать специальную остановку для этого?
Чтобы не торопились, наверное. Может просто минуту просят? Хотя я вообще не вижу здесь проблему. Столько же времени дается за каждое касание и грациозное актерское мастерство.
Тут больше шумиха, как по мне. Раньше не поднимали тему, остановился, пока кто-то валяется и попил водичку. Видимо, поднимают тему, так как умники любят язвить тут про ислам или еще что-то. А если клюют, то спортс 1000 новостей про это выпустит
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hqt5pjh67k
Какие же люди бездари , все люди равны , вне зависимости от вероисповедания , расы , пола, языка, происхождения , и тд , об этом говорится прежде всего в конституции РФ, кто мешает отменять матчи во время поста православных? А атеистам минутку во время для чтения Докинза? Кто ? Люди сами все усложняют , от этого и происходит все виды дискриминации , вы видите ущемление своих прав тогда когда другим дают льготы , так может стоит обратить внимание на людей кто разрешает все льготы , а не критиковать и не проявлять свою бездарность в религиозных вопросах , пора уже понимать что проблема в определеных людях а не в религии, нации и тд
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Don_Krebs
Ответ МИХАЛЫЧ
Тебе чел правильно написал , что нужно быть последовательным ,, БЛМ все на коленях стояли , если надо геев поддерживать то повязки все должны напялить,, за Украину давайте флаги на рукава пришьём и тд и тп ... Понятно что никаких поблажек к мусульманам не должно быть , ну и вся другая хрень это лишнее , к спорту не имеет отношение
Мусульмане постятся по своей воле, это их выбор, их не за что жалеть. А расизм и притеснения лгбт - это не их выбор. Если ты не видишь разницу между добровольным постом и жертвами убийств и дискриминации, то это твои проблемы, а не европейцев.
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Coongur
Ответ Buharoid
А что плохого в неграх и легализации легких наркотиков? Чет от тебя прям телевизером и скрепами пахнуло.
Наркотики там продают все, а негры - это почти вся уличная преступность типа краж и разбоев
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Денис Капитонов
Чистая База.
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Денис Капитонов
Ответ Хызыр
Базанул мужик не по детски
Фундамент
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Coongur
Ответ Francesc Fàbregas
А можно тогда православным во время поста вовсе не ставить матчи? А атеистам минутку во время для чтения Докинза?
Буддистам и индуистам нужно время на медитацию и левитацию!
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