«Катитесь со своими паузами в Рамадан. Это Нидерланды. Дальше баранов в перерывах начнут резать?» Депутат Вилдерс об уступках постящимся игрокам Эредивизи

Нидерландский политик возмущен из-за пауз в матчах Эредивизи во время Рамадана

«Безумие. Это Нидерланды. Катитесь со своими паузами во время Рамадана.

Дальше начнут баранов в перерывах резать?» – написал Герт Вилдерс, член Палаты представителей Нидерландов.

В субботу матчи чемпионата Нидерландов впервые были приостановлены для того, чтобы футболисты-мусульмане смогли прервать пост и перекусить. Это произошло на играх « » – « » (0:0), « » – «Эммен» (1:2) и – (2:4).

Судьям во Франции запретили делать паузы в матчах в Рамадан, пригрозив наказанием