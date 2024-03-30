Акинфеев о 2:2 с «Сочи»: «Хорошо, что еще один не пропустили – если объективно, по такой игре»

Игорь Акинфеев прокомментировал игру ЦСКА против «Сочи».

Сегодня команда Владимира Федотова сыграла вничью с «Сочи» в 22-м туре Мир (2:2), ведя в счете по ходу матча (2:0).

Голкипер был признан лучшим футболистом встречи.

– Счет по ходу матча был 2:0, что происходит в этом сезоне с ЦСКА?

– Давайте посмотрим на первый гол. Он оказался нелогичным. Был рикошет, и мяч пронырнул в ворота. Происходит, что происходит.

Скажу больше: если ты играешь до конца, не даешь создавать много моментов у своих ворот, то выигрываешь или забиваешь на один гол больше.

Не могу объяснить эту тенденцию, всем надо разбираться. Хотя был пятидневный сбор в Сочи, много об этом говорили, смотрели теорию.

Наверное, по такой игре хорошо, что еще один не пропустили, если объективно, – сказал вратарь .