Акинфеев о 2:2 с «Сочи»: «Хорошо, что еще один не пропустили – если объективно, по такой игре»
Игорь Акинфеев прокомментировал игру ЦСКА против «Сочи».
Сегодня команда Владимира Федотова сыграла вничью с «Сочи» в 22-м туре Мир РПЛ (2:2), ведя в счете по ходу матча (2:0).
Голкипер Игорь Акинфеев был признан лучшим футболистом встречи.
– Счет по ходу матча был 2:0, что происходит в этом сезоне с ЦСКА?
– Давайте посмотрим на первый гол. Он оказался нелогичным. Был рикошет, и мяч пронырнул в ворота. Происходит, что происходит.
Скажу больше: если ты играешь до конца, не даешь создавать много моментов у своих ворот, то выигрываешь или забиваешь на один гол больше.
Не могу объяснить эту тенденцию, всем надо разбираться. Хотя был пятидневный сбор в Сочи, много об этом говорили, смотрели теорию.
Наверное, по такой игре хорошо, что еще один не пропустили, если объективно, – сказал вратарь ЦСКА.
Не могу понять, в чём разница?
в обороне Мойзес, Роша, Дивеев - не самые слабые оборонцы для РПЛ - и каков результат? чем дальше, тем больше оборона не знает во что играть... кого туда еще надо купить? Давила забивает - его зачем-то меняют, Файзуллаев результативно играет за сборную - его вообще теперь не выпускают... за длинный язык?... на кой нужен тренер, который выпускает игроков не по скиллу, а по их отношению к себе любимому?
в этом туре нет ни одной команды, которая бы сделала меньше 4 замен, даже Урал против Спартака и КС против Зенита, и только ЦСКА сделал 2 замены... да еще и двух нападающих выпустил в помощь еще одному нападающему, в то время как команда даже от своей штрафной не могла отойти на 10 метров ... он совсем дурак что ли?