Акинфеев о 2:2 с «Сочи»: «Хорошо, что еще один не пропустили – если объективно, по такой игре»

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев премьер-лига Россия Матч ТВ Сочи Футбол

Игорь Акинфеев прокомментировал игру ЦСКА против «Сочи».

Сегодня команда Владимира Федотова сыграла вничью с «Сочи» в 22-м туре Мир РПЛ (2:2), ведя в счете по ходу матча (2:0).

Голкипер Игорь Акинфеев был признан лучшим футболистом встречи.

– Счет по ходу матча был 2:0, что происходит в этом сезоне с ЦСКА?

– Давайте посмотрим на первый гол. Он оказался нелогичным. Был рикошет, и мяч пронырнул в ворота. Происходит, что происходит.

Скажу больше: если ты играешь до конца, не даешь создавать много моментов у своих ворот, то выигрываешь или забиваешь на один гол больше.

Не могу объяснить эту тенденцию, всем надо разбираться. Хотя был пятидневный сбор в Сочи, много об этом говорили, смотрели теорию.

Наверное, по такой игре хорошо, что еще один не пропустили, если объективно, – сказал вратарь ЦСКА

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24 комментария
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Ответ ОЛЛС1911
Мягко намекает на тренерский штаб
Может мягко намекает на уровень футболистов в команде ?
+24
-5
+19
Ну это мрак какой-то,ну сколько можно
+17
-1
+16
Ответ analogia
Может мягко намекает на уровень футболистов в команде ?
Да дело ведь не только в уровне, давайте честно. Не совсем понимаю , почему играет Ваня Обляков и Заба, но сидит на скамейке лучший игрок осени Аббос и Мусаев, который практически в каждой игре забивает , тоже ведь странно
+12
-1
+11
Мягко намекает на тренерский штаб
+15
-6
+9
Спасибо, что сохранил хотя бы 1 очко, Игорь Владимирович
+8
0
+8
Сто пятьдесят раз говорил и ещё раз скажу: лысый физрук не тренер, очередной упущенный год, даже с Лёшей Березуцким играли лучше. Ни с кем так плохо не играли в защите, во всём мире на данный момент ЦСКА - рекордсмен по упущенным очкам🙈. И это не какое-то невезение или воля случая, это тенденция, которая длится второй сезон
+7
0
+7
Что я вижу. Файзулаев в интервью (месяц назад) говорит, что не понимает почему не играет....В следующем матче выходит на замену и зарабатывает пенку в свои ворота, Игорь спасает, тренер точивший зуб, а он злопамятный (Караскаль) сажает его в глухой запас. Сегодня, второй тайм все стоят впереди Зе, Ваня. Но воспитание не прекращается тренером, нет педагогики. Подойди, скажи твой шанс нужно перевернуть игру, да хер с ним, скажи не ему, Рядно(края тупили, что Келвен, что Гаич). Выпусти вместо Роши, Лукина(Роша ходил в нападение два раза очень жёстко провалился, ещё с голом выбросился, в колеса легко его Сочинец обыграл. Дивеев вообще с пасом не дружит, тоже Лукина можно было выпускать.... Центр просел, зачем Облякова у которого игра не шла туда опускать..( в обороне сидим, там от Облякова пользы мало, он атакующий) Я вообще не понял, что происходило сегодня с тренерскими решениями, очень не понял...
+4
0
+4
Ребят, чуть не по теме. Спортс, уже несколько дней глючит раздел «Матч центр» на ios, сегодня вообще не могу увидеть результаты матчей. Ребят, пожалуйста поддержите плюсиками!
+8
-5
+3
Ответ misha___97
Да дело ведь не только в уровне, давайте честно. Не совсем понимаю , почему играет Ваня Обляков и Заба, но сидит на скамейке лучший игрок осени Аббос и Мусаев, который практически в каждой игре забивает , тоже ведь странно
То есть гол и голевая от Зе не считаются вообще?
+3
0
+3
Я согласен, что состав наш нынешний вряд ли может бороться за чемпионство, но он уж точно не хуже, чем у Сочи, Оренбурга и т д. И лавка сейчас более-менее нормальная. Знаете я всё время защищал Федотова, но вот после сегодняшней игры уже не хочется. Восемнадцать очков потеряно, когда команда вела в счёте, вы только вдумайтесь в эту цифру: ВОСЕМНАДЦАТЬ!!! Весь сезон происходит одно и тоже: Неплохой первый тайм, и отвратительный второй. Еле ноги волочат, силы заканчиваются после первого тайма? Тогда естественный вопрос: Чем занимался главный тренер со своим штабом на сборах? Ни с одной командой ЦСКА не играет с позиции силы. Посмотрите на процент владения мячом в любой игре, не важно с каким соперником, хоть с первым, хоть с последним, результат один и тот же. Вся надежда на контр атаки. Иногда прокатывается, чаще нет. А замены? Они всегда не вовремя. Ну, ладно, было время, когда реально не кем было устаканить игру, одни мальчишки на лавке сидели. Но ведь сейчас есть и Мусаев, сегодня Чалов был, и Файзулаев, да и Лукин нормально выглядит. Но замены начинаются только тогда, когда жареный петух в известное место клюнет, когда уже и изменить ничего нельзя. В общем, сезон потерян, даже третье место выглядит чудом. Сейчас изменить уже ничего нельзя, надо доигрывать, так как есть. А по окончании сезона надо очень крепко подумать, стоит ли оставлять нынешний тренерский штаб.
+4
-1
+3
Сочи просто растоптал нас! Ничья это шикарный результат!
+3
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+3
С 16 командой , наш ЦСКА достойно сыграл. Главное что не проиграли. Продолжаем решать поставленную задачу, стать в этом году чемпионами России
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Спасибо за честность. Было видно, что еле ноги унесли. Ну чтож пляшем дальше.
+1
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+1
Игорь, еще пару лет и будешь карьеру заканчивать в ЦСКА в ФНЛ
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Ответ analogia
Может мягко намекает на уровень футболистов в команде ?
В команде игроки точно не хуже чем у Краснодара или Динамо.
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«Выигрываешь или забиваешь на один гол больше»
Не могу понять, в чём разница?
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Ответ misha___97
Да дело ведь не только в уровне, давайте честно. Не совсем понимаю , почему играет Ваня Обляков и Заба, но сидит на скамейке лучший игрок осени Аббос и Мусаев, который практически в каждой игре забивает , тоже ведь странно
Согласен, там все хороши) но раз на то пошло, рыба гниет с головы, начать бы с тех, кто Облякова и ему подобных в команду привел, превратили команду в середняк, в первую очередь, по подбору футболистов, там на выход как минимум 6-7 игроков не продажу надо выставлять, купить новых качественных, дать время тренеру и уже делать выводы, а с этим материалом, даже Гвардиола с трудом в топ 5 держался бы
+3
-3
0
Ответ misha___97
Да дело ведь не только в уровне, давайте честно. Не совсем понимаю , почему играет Ваня Обляков и Заба, но сидит на скамейке лучший игрок осени Аббос и Мусаев, который практически в каждой игре забивает , тоже ведь странно
Сегодня Заба парочку оформил, сам забил и защитника заставил, а вот Ваня и Чалов просятся в молодёжку для тонуса.Не хотят играть черти
+1
-1
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Ответ analogia
Не правда
Правда. Но вот тренера нет уже восьмой год. Очередной физрук сменят другого физрука.
+1
-1
0
Ответ analogia
Согласен, там все хороши) но раз на то пошло, рыба гниет с головы, начать бы с тех, кто Облякова и ему подобных в команду привел, превратили команду в середняк, в первую очередь, по подбору футболистов, там на выход как минимум 6-7 игроков не продажу надо выставлять, купить новых качественных, дать время тренеру и уже делать выводы, а с этим материалом, даже Гвардиола с трудом в топ 5 держался бы
на выход куда? в Динамо, Локо, Спартак, Краснодар? там везде играют бывшие армейцы, которые вдруг оказались "не уровень великого ГТ"... вопрос - а где Федотов тренировал игроков выше уровнем, чем в нынешнем ЦСКА? с какой стати ему вообще покупать игроков уровня Зенита?
в обороне Мойзес, Роша, Дивеев - не самые слабые оборонцы для РПЛ - и каков результат? чем дальше, тем больше оборона не знает во что играть... кого туда еще надо купить? Давила забивает - его зачем-то меняют, Файзуллаев результативно играет за сборную - его вообще теперь не выпускают... за длинный язык?... на кой нужен тренер, который выпускает игроков не по скиллу, а по их отношению к себе любимому?
в этом туре нет ни одной команды, которая бы сделала меньше 4 замен, даже Урал против Спартака и КС против Зенита, и только ЦСКА сделал 2 замены... да еще и двух нападающих выпустил в помощь еще одному нападающему, в то время как команда даже от своей штрафной не могла отойти на 10 метров ... он совсем дурак что ли?
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Ответ LionKing
Игорь, еще пару лет и будешь карьеру заканчивать в ЦСКА в ФНЛ
Ну если лысого физрука не выгонят, то всякое может быть.
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