Федотов о 2:2 с «Сочи»: «ЦСКА должен был забивать 3-й гол, но не случилось. Сбавили, а соперник это почувствовал и добавил. Когда расслабляешься, собраться порой сложно»
Владимир Федотов объяснил, как ЦСКА упустил победу над «Сочи» (2:2) в Мир РПЛ.
– Счет был 2:0 по ходу матча. Что за тенденция?
– Тенденция или не тенденция, но раз это повторяется, значит, становится тенденцией.
Суть в том, что по накату создали еще пару моментов, должны были забить третий гол, но не случилось. У нас все сбавили по чуть‑чуть, а соперник это почувствовал и добавил.
Когда ты думаешь, что дело сделано, расслабляешься, а собраться уже становится порой сложно. Но так устроен футбол. Ты собираешься уже тогда, когда уже все потерял.
В эпизоде с первым голом в наши ворота мы на ровном месте проиграли единоборство. Второй гол мы пропустили, не закрыв опорную зону. Там должны быть люди, откуда нам забивался второй гол, – сказал главный тренер ЦСКА.
И чтобы перестроить игру разными способами, если команда потерялась.
Но Федотов этого не умеет, как специально вредит.