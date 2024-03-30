Федотов о 2:2 с «Сочи»: «ЦСКА должен был забивать 3-й гол, но не случилось. Сбавили, а соперник это почувствовал и добавил. Когда расслабляешься, собраться порой сложно»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Владимир Федотов Матч ТВ Сочи Футбол

Владимир Федотов объяснил, как ЦСКА упустил победу над «Сочи» (2:2) в Мир РПЛ.

– Счет был 2:0 по ходу матча. Что за тенденция?

– Тенденция или не тенденция, но раз это повторяется, значит, становится тенденцией.

Суть в том, что по накату создали еще пару моментов, должны были забить третий гол, но не случилось. У нас все сбавили по чуть‑чуть, а соперник это почувствовал и добавил.

Когда ты думаешь, что дело сделано, расслабляешься, а собраться уже становится порой сложно. Но так устроен футбол. Ты собираешься уже тогда, когда уже все потерял.

В эпизоде с первым голом в наши ворота мы на ровном месте проиграли единоборство. Второй гол мы пропустили, не закрыв опорную зону. Там должны быть люди, откуда нам забивался второй гол, – сказал главный тренер ЦСКА.

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65 комментариев
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А суть в том , что тренер опять прощелкал момент, когда нужно было внести коррективы в игру команды. Но это уже , как сказано тут, тенденция!(((
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Ответ MarkAntoniy
А суть в том , что тренер опять прощелкал момент, когда нужно было внести коррективы в игру команды. Но это уже , как сказано тут, тенденция!(((
Да, есть такое. Матч-менеджмент у Федотова хромает весь сезон, и сегодня не оправдаешь его тем, что игроков нет, скамейка была полная
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-1
+38
Спасибо Кэпу что не пропустили 3!!!!
+32
-1
+31
Федотов да не тот!Одно и тоже из матча в матч.
+18
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да уже давно его уволить надо без выходного пособия.
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где всё это время был тренер тоже вопрос. Главное всё, как и все видел, но вмешиваться не стал
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Ответ MarkAntoniy
А суть в том , что тренер опять прощелкал момент, когда нужно было внести коррективы в игру команды. Но это уже , как сказано тут, тенденция!(((
Да момент наступил почти сразу после того, как второй в ворота Сочи забили. тут менталитет уже появился трусливой команды. Все бросают играть, типа немного расслабляются, а дальше огребают по полной
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Руководствуясь словами Федота: я пришел из Сочи в ЦСКА , посчитал что дело сделано и расслабился и никак не могу собраться
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Ответ Сергей Низовкин
Комментарий удален модератором
Может и так. С ним наш клуб постоянно позорищем выглядит.
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Федотову, конечно, очень не хватает хоть какой-то гибкости. Сейчас все почти здоровы, можно влиять на игру заменами легко, если что-то идёт не так. Но тут до счета 2:2 только одна замена по позиции.
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Ответ JIEOMEC
отскочили в итоге вообще. позор
Позор это уже не достаточно сильное определение. Здесь уже без нецензурных слов не получается высказаться
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Всю игру абсолютно нулевой Обляков бестолково бегал по полю, пасовал противнику и делал обрезы. В конце игры к нему в пару зачем-то выпустили такого же не готового к игре Чалова. Команда фактически играла в меньшинстве. Зачем их вообще на поле выпускать в таком состоянии?
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да ты надоел уже
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Тренер нужен для того, чтобы команда не расслаблялась!
И чтобы перестроить игру разными способами, если команда потерялась.
Но Федотов этого не умеет, как специально вредит.
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Пустые слова. Что и как случилось, все и так видели. Скажи, почему так случилось, и уже не впервые...
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Стэтхэм доморощенный,оставайся в Адлере. И оставь в покое ЦСКА!
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Журналисты тоже конечно, даже издалека боятся задать неудобные вопросы, например, есть ли вина тренера в результатах, как планирует исправлять ситуацию, не думает ли об отставке.
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Спасибо, Владимир Валентинович, спасибо!Всё объяснили и разложили по полочкам. А то раньше было непонятно, что происходит. А теперь понятно.
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Блабла итдитп...
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Дядя Вова, сделай доброе дело уйди в отставку. Зачем нужен такой тренер, который потерял контроль.
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Если бы хозяином ПФК ЦСКА был бы Галицкий, то за такую игру Федотова не было бы в ЦСКА уже в сентябре. Не смотря на то, что по потерянным очкам, ведя в счете, у Федотова худший результат в РПЛ, Бабаев и Гинер пытаются всем доказать, что не ошиблись с его назначением.
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отскочили в итоге вообще. позор
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Вопрос к Федотову, почему команда расслабляется когда этого не нужно и перестает играть, когда положительная стабильность придет ???
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В отставку! Хватит издеваться над командой!
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Федота надо гнать в жопу!
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ЦСКА не играет в свою игру, только по сопернику. Такое ощущение если бы Сочи легли на траву то ЦСКА прилег бы рядом. Такую установку на игру делает тренер не сами же игроки себе дают установку. В первом тайме Сочи был ни какой делай результат и доигрывай второй, но вечно трусливая игра от соперника по установке тренера.Отсюда и результат. Спасибо Игорю, ничья. Заболотный даже при забитом, полено поленом, но в основе. Команда без игры без мысли, теперь еще и в обороне какая-то чушь происходит. А тренер опять несет оправдалки.
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Федотову надо пойти на хий из команды
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Акинфеев топ
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Он в своем послематчевом бреде меняет только счет и название соперника
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А для чего тренер ! Что , нельзя встряхнуть команду ? Не можешь , уйди !
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