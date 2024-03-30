ЦСКА упустил победу в 8 из 16 матчей, в которых вел в счете, потеряв в этих играх 18 очков – худший результат в РПЛ

ЦСКА в восьмой раз упустил победу в РПЛ, ведя в счете.

В 22-м туре чемпионата России ЦСКА в гостях сыграл вничью с « » (2:2). Сочинский клуб отыгрался с 0:2.

Армейцы в этом сезоне Мир упустили победу в 8 из 16 матчей, в которых вели в счете, потеряв в этих играх 18 очков, что является худшим результатом в лиге.

ЦСКА с 33 очками занимает 4-е место, отставая от лидирующего «Зенита» на 8 очков.