ЦСКА упустил победу в 8 из 16 матчей, в которых вел в счете, потеряв в этих играх 18 очков – худший результат в РПЛ
ЦСКА в восьмой раз упустил победу в РПЛ, ведя в счете.
В 22-м туре чемпионата России ЦСКА в гостях сыграл вничью с «Сочи» (2:2). Сочинский клуб отыгрался с 0:2.
Армейцы в этом сезоне Мир РПЛ упустили победу в 8 из 16 матчей, в которых вели в счете, потеряв в этих играх 18 очков, что является худшим результатом в лиге.
ЦСКА с 33 очками занимает 4-е место, отставая от лидирующего «Зенита» на 8 очков.
Что делел на поле Обляков? Бесконечное количество брака.И после этого он выходит во втором таме.За этот матч ему больше 1 по 10-ти бальной поставить нельзя.
Что сделал на поле после замены Чалов. Борьбы ноль.
Характера у Цска нет.Не может увеличить темп.Просто сдувается. Характерный момент в первом тайме - Цска ведет 1:0, но при этом удары в створ ворот 8:1 в пользу Сочи. Федотов не угадал ни с составом , ни с заменами.
Унылое зрелище. Еле отскочили.
Не могут прибавить, Цска задавила 16-ая команда лиги.
ПОЗОР!!!!!!
Игнорирование системной, повторяющейся проблемы - призрак тупости и ограниченности.
До конца сезона руководству уверять, что они доверяют, продлеваем контракт, а в самом конце уволить.
Ну правда, столько упущенных побед не было ни при одном тренере.