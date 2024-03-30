ЦСКА упустил победу в 8 из 16 матчей, в которых вел в счете, потеряв в этих играх 18 очков – худший результат в РПЛ

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Владимир Федотов Сочи Футбол

ЦСКА в восьмой раз упустил победу в РПЛ, ведя в счете.

В 22-м туре чемпионата России ЦСКА в гостях сыграл вничью с «Сочи» (2:2). Сочинский клуб отыгрался с 0:2. 

Армейцы в этом сезоне Мир РПЛ упустили победу в 8 из 16 матчей, в которых вели в счете, потеряв в этих играх 18 очков, что является худшим результатом в лиге.

ЦСКА с 33 очками занимает 4-е место, отставая от лидирующего «Зенита» на 8 очков.

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36 комментариев
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Команда без яиц
+51
-4
+47
Счёт стал 0:2 а я сидел и думал что не удержат победу 🤦‍♂️ дожили
+38
-2
+36
Это уже стабильность, а как известно стабильность — признак мастерства.
+23
-2
+21
Играли отвратительно. 10 минут в 1 тайме и 2,5 минуты во втором.И все.........
Что делел на поле Обляков? Бесконечное количество брака.И после этого он выходит во втором таме.За этот матч ему больше 1 по 10-ти бальной поставить нельзя.
Что сделал на поле после замены Чалов. Борьбы ноль.
Характера у Цска нет.Не может увеличить темп.Просто сдувается. Характерный момент в первом тайме - Цска ведет 1:0, но при этом удары в створ ворот 8:1 в пользу Сочи. Федотов не угадал ни с составом , ни с заменами.
Унылое зрелище. Еле отскочили.
Не могут прибавить, Цска задавила 16-ая команда лиги.
ПОЗОР!!!!!!
+16
0
+16
Фирменный стиль лысого физрука
+20
-5
+15
Самая безвольная команда сезона, конкурентов даже нет.
+9
0
+9
дайте Федотову поработать!
+8
-1
+7
Без середины поля играть нельзя! Мендес непонятный вообще игрок, Ваня не в форме ,Чалову жопу надрать надо.
+6
0
+6
У меня только матерные слова, других уже нет.

Игнорирование системной, повторяющейся проблемы - призрак тупости и ограниченности.
+6
0
+6
Фирменный ЦСКА) Главное половина матчей была с преимуществом 2-:0, думаю у них теперь психологическая травма родилась) Счёт 2:0 и сразу ассоциации, что сейчас пропустят 2 и не выиграют. Думаю 80 процентов игроков появились такие мысли
+6
0
+6
Ответ Иван Шуткин
Фирменный ЦСКА) Главное половина матчей была с преимуществом 2-:0, думаю у них теперь психологическая травма родилась) Счёт 2:0 и сразу ассоциации, что сейчас пропустят 2 и не выиграют. Думаю 80 процентов игроков появились такие мысли
2-0 - самый нелюбимый счёт Фабио Капелло))))
+3
0
+3
Сегодняшний матч издевательство над болельщиками
+2
0
+2
Хорошо что не смотрел, аххаха!))
+2
0
+2
Ответ Beast
Фирменный стиль лысого физрука
Ну да конечно, почему Сочи не упускал столько побед. Всё вопросы руководству ЦСКА, которое оставило Федотова без скамейки. С Агапом, Мусаевым, Чаловым и левыми иранцами-марроканцами за 100-000 евро невозможно не сливать концовкмслпермнкам, у которых по 5 свежих игроков выходят.
+3
-1
+2
С Федотовым надо сделать следующее:

До конца сезона руководству уверять, что они доверяют, продлеваем контракт, а в самом конце уволить.
Ну правда, столько упущенных побед не было ни при одном тренере.
+2
-1
+1
Ответ Эдвард Джеймс Кенуэй
Команда без яиц
Мерины.
+1
0
+1
Ответ Юрий Хромов
ЦСКА худший клуб МОСКВЫ , просто дно
Думали что на дне, но он оттуда постучал Спартак 🤣
+1
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Как можно потерять то, что еще не заработано?
+1
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Мда, нынешний ЦСКА - это, конечно, просто бесхребетное нечто, печально смотреть на это
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но не случилось©️
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Что творится, с некогда моим самым любимым клубом... Как же сильно он скатился, аж тошно...🤦🏽‍♂️
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"Я не боюсь за свою команду при счёте 1:0, я боюсь за свою команду при счёте 2:0" (В.В.Федотов) 😊
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Где-то я уже это видел
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Ответ Эдвард Джеймс Кенуэй
Команда без яиц
начнем с того, что это просто не команда
+3
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Никогда такого не было и вот опять (
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Ответ Эдвард Джеймс Кенуэй
Команда без яиц
Более того, ещё и булки постоянно расслабляет.
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Ответ Alex mahoun
дайте Федотову поработать!
Ха-ха-ха
0
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Ответ alexandr_rudolfovich
Без середины поля играть нельзя! Мендес непонятный вообще игрок, Ваня не в форме ,Чалову жопу надрать надо.
да Чалов в этом матче 15 минут побегал, какие к нему вопросы?))
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очевидно в этом сезоне в ЦСКА появился троянский конь..
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Вперед армееейцы!!!
+2
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