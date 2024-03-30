У ЦСКА 1 победа в 4 последних матчах РПЛ
ЦСКА выиграл лишь 1 из 4 последних матчей в Мир РПЛ.
Сегодня команда Владимира Федотова сыграла вничью с «Сочи» в 22-м туре чемпионата России (2:2).
Армейцы одержали лишь одну победу в четырех последних матчах в рамках РПЛ – над «Крыльями Советов». На этом отрезке москвичи дважды сыграли вничью и потерпели одно поражение.
В 23-м туре чемпионата ЦСКА примет «Факел».
Спасибо Акинфееву, что сегодня хоть ничью отстояли.
Цензурных слов от того, сколько очков уже упустили в этом сезоне, просто нет …
Ну и команда весной выглядит очень и очень плохо.
Яркий игрок - банка - продали (Файзуллаев следующий).
Заменами испортил половину игр, Заболотный в составе. Это просто какой-то день сурка.
Игры нет, ничья ничья ничья отдали пропустили не получилось работаем не удалось блаааблаааблааааааа
Просто не тренер, а чудо в перьях.
Зачем играть в 3 цз не понятно!
Сегодня кстати очки потеряли ещё и Зенит со Спартаком, вчера Динамо вообще дома разгром отхватил, и даже великий Карась не помог. Всех уволить?
А то, что очки команды теряют это в пользу чего аргумент? Это классическое «а вы у пендосов посмотрите» Это никак не оправдывает отвратительный футбол и отвратительные результаты Федотова. Тут даже наоборот, подсвечивает что Федотов, даже в настолько слабом чемпионате, ничего не может.
Сейчас чемпионат таков, что команды постепенно скатываются друг к другу в однородную серую массу, поэтому очки регулярно теряют друг с другом. Нет уже такого превосходства в классе у ЦСКА или того же Спартака над аутсайдерами. Отвратительные результаты Федотова это какие? Мы продолжаем бороться в Кубке и все еще претендуем на медали. Что тут отвратного?