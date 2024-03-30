У ЦСКА 1 победа в 4 последних матчах РПЛ

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Владимир Федотов Сочи Футбол

ЦСКА выиграл лишь 1 из 4 последних матчей в Мир РПЛ.

Сегодня команда Владимира Федотова сыграла вничью с «Сочи» в 22-м туре чемпионата России (2:2). 

Армейцы одержали лишь одну победу в четырех последних матчах в рамках РПЛ – над «Крыльями Советов». На этом отрезке москвичи дважды сыграли вничью и потерпели одно поражение. 

В 23-м туре чемпионата ЦСКА примет «Факел». 

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47 комментариев
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И какой смысл был уезжать в Сочи на тренировочный сбор почти на неделю ?…
Спасибо Акинфееву, что сегодня хоть ничью отстояли.

Цензурных слов от того, сколько очков уже упустили в этом сезоне, просто нет …
Ну и команда весной выглядит очень и очень плохо.
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Гоните физрука он никакой
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Спасибо за кубок, но Федотов себя исчерпал в ЦСКА полностью.
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Объясните, почему даже у Сочи которые болтаются на 16 строчке есть усиление, всякие югославы,южноамериканцы, атлетичные и техничные..У ЦСКА на замену выходит Федя с кислой миной.Где нормальные игроки,нормальные трансферы??
+18
-2
+16
Федотов просто нулина. Как же ты утомил🤦🏼
Яркий игрок - банка - продали (Файзуллаев следующий).
Заменами испортил половину игр, Заболотный в составе. Это просто какой-то день сурка.
Игры нет, ничья ничья ничья отдали пропустили не получилось работаем не удалось блаааблаааблааааааа
Просто не тренер, а чудо в перьях.
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+15
команды нет, тренер нулевой селекция нулевая. все находят нападающих кроме ЦСКА. Привыкли греть жопы на атлантическом побережье и больше ничего не надо. Бабаева гнать давно надо было. Ну да хрен с вами Живите как можете
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-2
+9
Не хватило голика, надо бить в уголочки…всё как обычно 👎🏻
+12
-5
+7
Ответ Wizard Harry
Федотов просто нулина. Как же ты утомил🤦🏼 Яркий игрок - банка - продали (Файзуллаев следующий). Заменами испортил половину игр, Заболотный в составе. Это просто какой-то день сурка. Игры нет, ничья ничья ничья отдали пропустили не получилось работаем не удалось блаааблаааблааааааа Просто не тренер, а чудо в перьях.
Полностью согласен. Гнать и чем быстрее, тем лучше
+7
-4
+3
ЦСКА сейчас клуб терпеливых болельщиков. Правда, почетно?
+3
-1
+2
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Похоже время Федотова в ЦСКА подошло к концу ...
Хотелось бы
+4
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+1
Ответ seversever
Да боже, так же и болтались, случайно Спартак подарил это второе место, игры как не было так и нет.
И в кубке случайно, случайно при Федотове в один год, не нойте раньше времени.
+2
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+1
Армейцы борются за звание самых плюшевых мишек?
+2
-1
+1
Похоже время Федотова в ЦСКА подошло к концу ...
+5
-4
+1
Почему Мостовой лысого физрука не критикует, что-то игра в футбол ему особо не помогает:)))
+5
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+1
В хоккейной "Авангарде" может и погорячились, уволив главного тренера, но до каких пор в ЦСКА будет Федотов, который опять не дал играть Аббосу, молодым ребятам, опять незаменимый Обляков запорол два момента, опять, хоть и забил, всю игру трусцой играл Зе, не понятно для чего вышел неувядаемый Чалов, почему так легко обыгрывали Рошу и почему так поздно вышел Мусаев? Все ответы знает Федотов, которого давно пора попросить из клуба, как попросили тренера из Омска. Нет доверия другим игрокам, Федотов видит только одних и тех же инертных и ленивых, выше названных игроков, с которыми давно пора прощаться.
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Жесть, Файзулаев сидит, креатива нет, структуры никакой!
Зачем играть в 3 цз не понятно!
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Хоккейный ЦСКА расстался с Федотовым, футбольному тоже надо решать: сколько можно на грабли наступать.
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Такое ощущение что первая 8 соревнуется кто больше очков отдаст
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Федотов футбольный, как и Федоров хоккейный просто давно потеряли связь с командой! Одного освободили от должности, второго походу, это ждет! Ну, не можешь донести мысль по игре, уходи в другой клуб...
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Отскочили мы)) Но нужно отдать должное южанам - асатанели)) Команде работать над собой, я уже ничего не жду в плане результатов. Хочется просто роста игроков и тренерского состава.
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Ответ Никита Королёв
Объясните, почему даже у Сочи которые болтаются на 16 строчке есть усиление, всякие югославы,южноамериканцы, атлетичные и техничные..У ЦСКА на замену выходит Федя с кислой миной.Где нормальные игроки,нормальные трансферы??
Бразилец не давно купленый за 7 млн это что не усиление?
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Ответ seversever
Федотов Оренбург в ФНЛ отправил, после него Сочи туда стремятся, еще пару сезонов закрывать глаза на губительную работу этого горе тренера и ЦСКА туда же отправится. Про кубок смешно, в этом сезоне вон тоже в полуфинале уже, а играли с кем? Сочи, Факел, Оренбург, Ростов, все дно таблицы, которое к тому же еще и второй состав на матчи выпускает. И не сказать ведь что уверенно играли, одни отскоки, если убрать за скобки первый матч с Оренбургом. В прошлом сезоне была похожая картина, кроме Краснодара сильных соперников и не было. Формат отвратителен.
То, что после Федотова команды скатывались, говорят лишь о его высоком уровне как тренера, что с данным материалом мог прыгнуть выше головы. Не Федотов виноват в том, что Сочи после него доверяли хрен пойми кому.
Сегодня кстати очки потеряли ещё и Зенит со Спартаком, вчера Динамо вообще дома разгром отхватил, и даже великий Карась не помог. Всех уволить?
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Ответ Shuller18
То, что после Федотова команды скатывались, говорят лишь о его высоком уровне как тренера, что с данным материалом мог прыгнуть выше головы. Не Федотов виноват в том, что Сочи после него доверяли хрен пойми кому. Сегодня кстати очки потеряли ещё и Зенит со Спартаком, вчера Динамо вообще дома разгром отхватил, и даже великий Карась не помог. Всех уволить?
Нет, это говорит о том, что те порядки, которыеион наводит, разрушительны. Оренбург именно он в ФНЛ отправил, без посредников. После него, разрушенное уже трудно было восстановить. Так же и в Сочи, когда один человек все строит, а вернее рушит, под себя любимого, разгребать потом сложно. Любому тренеру.

А то, что очки команды теряют это в пользу чего аргумент? Это классическое «а вы у пендосов посмотрите» Это никак не оправдывает отвратительный футбол и отвратительные результаты Федотова. Тут даже наоборот, подсвечивает что Федотов, даже в настолько слабом чемпионате, ничего не может.
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Ответ seversever
Нет, это говорит о том, что те порядки, которыеион наводит, разрушительны. Оренбург именно он в ФНЛ отправил, без посредников. После него, разрушенное уже трудно было восстановить. Так же и в Сочи, когда один человек все строит, а вернее рушит, под себя любимого, разгребать потом сложно. Любому тренеру. А то, что очки команды теряют это в пользу чего аргумент? Это классическое «а вы у пендосов посмотрите» Это никак не оправдывает отвратительный футбол и отвратительные результаты Федотова. Тут даже наоборот, подсвечивает что Федотов, даже в настолько слабом чемпионате, ничего не может.
Какие порядки? Которые позволяют вчерашним аутсайдерам прыгать выше головы и даже в медали, а ЦСКА брать первый трофей серьезный за 7 лет? Всем бы так рушить. Тем более, он команды после себя боевые оставлял, никто там не разбегался, не ругался, но раз следующие тренеры не могли хотя бы повторить его результат, значит они тупо слабее, нет?
Сейчас чемпионат таков, что команды постепенно скатываются друг к другу в однородную серую массу, поэтому очки регулярно теряют друг с другом. Нет уже такого превосходства в классе у ЦСКА или того же Спартака над аутсайдерами. Отвратительные результаты Федотова это какие? Мы продолжаем бороться в Кубке и все еще претендуем на медали. Что тут отвратного?
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Один Акинфеев ещё тащит...
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