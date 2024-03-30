У ЦСКА 1 победа в 4 последних матчах РПЛ

ЦСКА выиграл лишь 1 из 4 последних матчей в Мир РПЛ.

Сегодня команда сыграла вничью с « » в 22-м туре чемпионата России (2:2).

Армейцы одержали лишь одну победу в четырех последних матчах в рамках – над «Крыльями Советов». На этом отрезке москвичи дважды сыграли вничью и потерпели одно поражение.

В 23-м туре чемпионата примет «Факел».