Заболотный забил 7-й гол в сезоне РПЛ – «Сочи» с метра в пустые ворота. Больше было лишь один раз

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Антон Заболотный Сочи Хелвен Футбол

Антон Заболотный забил седьмой гол в сезоне Мир РПЛ.

Нападающий ЦСКА поразил пустые ворота «Сочи» из пределов вратарской, подставив ногу под удар Хелвена. 

Теперь на счету 32-летнего футболиста 7 забитых мячей в текущем сезоне чемпионата России. Более высокого показателя Заболотный добивался лишь раз – в сезоне-2020/21 он забил 9 голов за «Сочи». 

Подробную статистику игрока можно найти здесь

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Сочи» – ЦСКА (1:2, второй тайм). 

9 комментариев
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Что за команда ЦСКА ? ПРОСТО ПОЗОР , ЭТО НЕ ИГРА ВО ВТОРОМ ТАЙМЕ , ЭТО ПРОСТО СДАЧА ИГРЫ !!! ФЕДОТОВ ИДИОТ , ВИДИТ УСТАЛИ , МЕНЯЙ , НЕТ СИДИТ И НЕ ЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ !!! ЦСКА ПРОИГРАЕТ СЕГОДНЯ !!! ЭТО НЕ КОМАНДА , А ПРОТОТИП ЦСКА !!! УБОГАЯ И БЕСТОЛКОВАЯ ИГРА !
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Заболотный забил Заболотному получается?
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Ответ Эркинбек Апаканов
А почему трибуны полупустые?
с добрым утром
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эту машину не остановить
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В стиле Афиногенова, с метра легко
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Зе мог и такой момент запороть. Так что красавчик.
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Заба Забе забил. Сам Бог велел 🤣
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Ответ Unknown Noname
Зе мог и такой момент запороть. Так что красавчик.
так момент то не простой, не каждый раз так удачно подкатишься
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