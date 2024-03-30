Заболотный забил 7-й гол в сезоне РПЛ – «Сочи» с метра в пустые ворота. Больше было лишь один раз
Антон Заболотный забил седьмой гол в сезоне Мир РПЛ.
Нападающий ЦСКА поразил пустые ворота «Сочи» из пределов вратарской, подставив ногу под удар Хелвена.
Теперь на счету 32-летнего футболиста 7 забитых мячей в текущем сезоне чемпионата России. Более высокого показателя Заболотный добивался лишь раз – в сезоне-2020/21 он забил 9 голов за «Сочи».
Подробную статистику игрока можно найти здесь.
Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Сочи» – ЦСКА (1:2, второй тайм).