«Кровь из ушей». Бартон о женщинах-комментаторах на матче Италия – Шотландия по регби

Джоуи Бартон в привычной манере оценил работу женщин-комментаторов на регби.

«Женщины-комментаторы сейчас на трансляции регби. Италия – Шотландия. Можно с уверенностью сказать, что, как и ожидалось, кровь из ушей», – написал бывший футболист « » и « » Бартон.

Шотландия играет с Италией в матче 4-го тура Кубка шести наций.

«Женщины не должны говорить о мужском футболе. Это другая игра». Как же поджег Джоуи Бартон 🔥