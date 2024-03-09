«Кровь из ушей». Бартон о женщинах-комментаторах на матче Италия – Шотландия по регби

Теги Ньюкасл Манчестер Сити Джоуи Бартон премьер-лига Англия телевидение Куинз Парк Рейнджерс Кубок шести наций сборная Италии сборная Шотландии девушки и спорт Футбол

Джоуи Бартон в привычной манере оценил работу женщин-комментаторов на регби.

«Женщины-комментаторы сейчас на трансляции регби. Италия – Шотландия. Можно с уверенностью сказать, что, как и ожидалось, кровь из ушей», – написал бывший футболист «Ман Сити» и «Ньюкасла» Бартон.

Шотландия играет с Италией в матче 4-го тура Кубка шести наций.

«Женщины не должны говорить о мужском футболе. Это другая игра». Как же поджег Джоуи Бартон 🔥

Материалы по теме

52 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Чел очень последователен в своей позиции. Мое уважение. Люди должны занимать посты и должности в силу своих знаний , умений и профессионального опыта , а не из-за пола или цвета. Имхо.
+102
-40
+62
Ответ ЗлойМайор
Чел очень последователен в своей позиции. Мое уважение. Люди должны занимать посты и должности в силу своих знаний , умений и профессионального опыта , а не из-за пола или цвета. Имхо.
Комментарии про всё, что связано с «ненавистными» женщинами, и в таком количестве говорят уже не о последовательности, а о какой-то нездоровой мании.
Ладно бы его пару раз в месяц о чём-то серьёзном спрашивали, но это же буквально тот мем «но ты же сам мне позвонил». Интересно, в условном Sainsbury или M&S он на кассе тоже насмехается над работницами, когда забегает за хлебом?
+66
-30
+36
Ответ ronnych
В чём он не прав? Пусть бабы комментируют женский футбол и регби, не думаю, что кто-то будет против. Почему обязательно пихать их в мужской спорт, ради так называемого разнообразия. В первую очередь должен цениться профессионализм.
Так "в первую очередь должен цениться профессионализм" или "пусть бабы комментируют женский футбол и регби"? Определиться надо бы.
+30
-4
+26
Он еще Чердака не слышал,который сейчас на матче ахмет-Динамо голосит.
+28
-4
+24
Ответ deadpool047
Так "в первую очередь должен цениться профессионализм" или "пусть бабы комментируют женский футбол и регби"? Определиться надо бы.
Забавно наблюдать, как в голове у людей могут уживаться такие противоречия
+14
-2
+12
Как же он обижен
+34
-26
+8
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Комментарии про всё, что связано с «ненавистными» женщинами, и в таком количестве говорят уже не о последовательности, а о какой-то нездоровой мании. Ладно бы его пару раз в месяц о чём-то серьёзном спрашивали, но это же буквально тот мем «но ты же сам мне позвонил». Интересно, в условном Sainsbury или M&S он на кассе тоже насмехается над работницами, когда забегает за хлебом?
Нам просто это сложно представить, но в Англии женщин уж СЛИШКОМ много в футбольных передачах и комментаторстве. И да, это тот случай когда главной целью и движимой силой есть стремление к инклюзивности, разнообразию, феминизму, а не к профессиональным качествам комментатора. Да, в наших реалиях комментаторов-женщин нет, и кажется что Бартон тупо женоненавистник и сексист. Но у нас даже мужчин комментаторов оскорбляют и называют профанами, что было бы в комментариях, если бы на их место посадили условную Орзул 😃
+13
-5
+8
Ответ trick00
Как же он обижен
ПЗР, а он разве не имеет право высказывать свое мнение? Или он обязательно должен быть ПЗРом как ты?
+25
-18
+7
Комментировать должны те кто умеет а не те кто хотят
+4
-1
+3
Бартон просто не в курсе, что есть выражение: молчи женщина - твой день 8 марта!
Вчера как раз этот день и был
+4
-1
+3
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Комментарии про всё, что связано с «ненавистными» женщинами, и в таком количестве говорят уже не о последовательности, а о какой-то нездоровой мании. Ладно бы его пару раз в месяц о чём-то серьёзном спрашивали, но это же буквально тот мем «но ты же сам мне позвонил». Интересно, в условном Sainsbury или M&S он на кассе тоже насмехается над работницами, когда забегает за хлебом?
то есть у всех тех, кто тут каждый матч критикует Черданцеву или Генича, нездоровая мания к ним на самом деле?)
нет тут мании, попался идиотский комментарий, он написал. Женщины действительно отвратительно комментируют некоторые виды спорта. Почему бы об этом не повторять?
+5
-2
+3
Классный он
+6
-4
+2
Ответ deadpool047
Так "в первую очередь должен цениться профессионализм" или "пусть бабы комментируют женский футбол и регби"? Определиться надо бы.
Ну так а в чем собственно не последовательность? В первую очередь ценится профессионализм, учитывая отсутствие навыков игры в футбол среди мужчин, условная женщина будет менее компетентна условного мужчины, в частных случаях, да какие-то девушки будут компететнее, но они не по этому принципу попадают туда. Это явление идентичное положительной дискриминации в США, ничего в этом хорошего нет.
+2
0
+2
Ответ kikujiro
Комментарий удален модератором
аналогично: красивое платье всем к лицу, особенно с маникюром и на море.
+2
0
+2
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Комментарии про всё, что связано с «ненавистными» женщинами, и в таком количестве говорят уже не о последовательности, а о какой-то нездоровой мании. Ладно бы его пару раз в месяц о чём-то серьёзном спрашивали, но это же буквально тот мем «но ты же сам мне позвонил». Интересно, в условном Sainsbury или M&S он на кассе тоже насмехается над работницами, когда забегает за хлебом?
Мне кажется вы передергиваете не в ту сторону. Поскольку он говорит о конкретных вещах , а не о женщинах в целом. Это вы видите то, чего нет в его словах.
+3
-1
+2
Ответ deadpool047
Так "в первую очередь должен цениться профессионализм" или "пусть бабы комментируют женский футбол и регби"? Определиться надо бы.
Я в отличии от тебя хорошо знаю английский разговорный и пару раз послушал женское комментирование в апл - и это действительно кровь из ушей и непрофессионализм.
+1
0
+1
Ответ morgan23
Его каждый месяц женщины бросают или как? Другой причины такого зацикленного поведения я не нахожу
Другие версии не приходят в голову?
+2
-1
+1
Ответ dinm 8
Он еще Чердака не слышал,который сейчас на матче ахмет-Динамо голосит.
Во-во. Послушал 5 минут и выключил, не смог слушать
+2
-1
+1
Это говорит о том, что идёт жесткая атака, на нормальных мужчин.
+1
0
+1
Так называемый футбол (соккер) ещё многому учится у регби - видеоповторы, объявление судьями своих решений. даже про временное удаление недавно говорили.
+1
0
+1
какой же Бартон крутой 😎😎😎
+8
-7
+1
В чём он не прав? Пусть бабы комментируют женский футбол и регби, не думаю, что кто-то будет против. Почему обязательно пихать их в мужской спорт, ради так называемого разнообразия. В первую очередь должен цениться профессионализм.
+16
-15
+1
А кто-то может представить себе женский комментарий матча по регби?! Женский комментарий мужского футбола я слышал. Это просто жесть, если честно. Слушать невозможно!
+4
-3
+1
Ответ CHELSEA_2008
Нам просто это сложно представить, но в Англии женщин уж СЛИШКОМ много в футбольных передачах и комментаторстве. И да, это тот случай когда главной целью и движимой силой есть стремление к инклюзивности, разнообразию, феминизму, а не к профессиональным качествам комментатора. Да, в наших реалиях комментаторов-женщин нет, и кажется что Бартон тупо женоненавистник и сексист. Но у нас даже мужчин комментаторов оскорбляют и называют профанами, что было бы в комментариях, если бы на их место посадили условную Орзул 😃
В регби вообще везде их много среди журналистов. Просто там мужики не падают всей командой от пустой пластиковой бутылки или бумажного самолетика, и поэтому не стесняются противоположного пола.) Ни игроки, ни болельщики.
+3
-2
+1
В регби женщины уже судят матчи мужских команд высшего уровня, и неплохо с этим справляются.
+3
-2
+1
Ответ Клей Томпсон
аналогично: красивое платье всем к лицу, особенно с маникюром и на море.
Комментарий удален модератором
😂😂 Бартон в своем репертуаре. Без ножа застрелил
+4
-4
0
Ответ Акер
Бартон говорит то, что думает, не боясь осуждения кучки лицемеров, за это ему респект. А вот некоторых мужчин похоже настолько запугали фемки, что они боятся даже слово сказать. 😆
Это если по существу говорит. То вопросов нет. Ну вот конкретно сейчас он просто набросил. Главное, чтобы желание высказать свою позицию не было подменено желанием быть бэд боем, центром скандала, не важно по какому поводу. Короче, конструктивным надо быть.
0
0
0
Ответ Акер
Бартон говорит то, что думает, не боясь осуждения кучки лицемеров, за это ему респект. А вот некоторых мужчин похоже настолько запугали фемки, что они боятся даже слово сказать. 😆
Их такими воспитали
+2
-2
0
Ответ Waiway
на самом деле нет тут противоречий. Профессионализм (его уровень) должны соответствовать сложности и важности задачи. Не надо на матчи ЛФК назначать топовых комментаторов. Там справивтся и новичок. Уровень женского футбола как раз таков, что его можно доверить начинающим женщинам-комментаторам. Это не будет противоречить принципу профессионализма.
«профессионализм должен соответствовать сложности и важности задач» - неплохой тезис, но выглядит немного натянутым.

Лично я не вижу ничего плохого в том, чтобы какой-то профессиональный комментатор ради продвижения/популяризации прокомментировал игру ЛФК
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий