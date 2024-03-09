«Кровь из ушей». Бартон о женщинах-комментаторах на матче Италия – Шотландия по регби
Джоуи Бартон в привычной манере оценил работу женщин-комментаторов на регби.
«Женщины-комментаторы сейчас на трансляции регби. Италия – Шотландия. Можно с уверенностью сказать, что, как и ожидалось, кровь из ушей», – написал бывший футболист «Ман Сити» и «Ньюкасла» Бартон.
Шотландия играет с Италией в матче 4-го тура Кубка шести наций.
«Женщины не должны говорить о мужском футболе. Это другая игра». Как же поджег Джоуи Бартон 🔥
Ладно бы его пару раз в месяц о чём-то серьёзном спрашивали, но это же буквально тот мем «но ты же сам мне позвонил». Интересно, в условном Sainsbury или M&S он на кассе тоже насмехается над работницами, когда забегает за хлебом?
Вчера как раз этот день и был
нет тут мании, попался идиотский комментарий, он написал. Женщины действительно отвратительно комментируют некоторые виды спорта. Почему бы об этом не повторять?
Лично я не вижу ничего плохого в том, чтобы какой-то профессиональный комментатор ради продвижения/популяризации прокомментировал игру ЛФК