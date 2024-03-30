«Игра «Динамо» в защите была ужасной. Хорошо, что 4:1, а не шесть или семь». Дьяков о поражении москвичей от «Ростова»

Виталий Дьяков высказался о поражении «Динамо» от «Ростова».

Московский клуб проиграл матч 22-го тура Мир со счетом 1:4.

– Как я и говорил перед игрой, после паузы на матчи сборных не всегда фавориты подходят в хорошем состоянии, что мы вчера и увидели. Не могу сказать, что у «Динамо» прям много сборников, но кто-то был.

Вчерашняя же игра «Динамо» в защите была ужасной. Хорошо, что 4:1, а не шесть или семь. В защите играли ужасно не только защитники, а команда в целом.

– Возможно, недооценили соперника?

– Вряд ли речь здесь идет о недооценке. Пропустили первый гол после ошибки и, может, это как-то надломило команду, а потом просто ошибка на ошибке. Да, «Динамо» борется за чемпионство, но команда давно ничего не выигрывала, уже лет тридцать. Поэтому речи о недооценке соперника быть не должно, – сказал экс-игрок « ».