«Игра «Динамо» в защите была ужасной. Хорошо, что 4:1, а не шесть или семь». Дьяков о поражении москвичей от «Ростова»

Теги Ростов премьер-лига Россия Динамо Москва Виталий Дьяков Игорь Лещук Футбол

Виталий Дьяков высказался о поражении «Динамо» от «Ростова».

Московский клуб проиграл матч 22-го тура Мир РПЛ со счетом 1:4. 

– Как я и говорил перед игрой, после паузы на матчи сборных не всегда фавориты подходят в хорошем состоянии, что мы вчера и увидели. Не могу сказать, что у «Динамо» прям много сборников, но кто-то был.

Вчерашняя же игра «Динамо» в защите была ужасной. Хорошо, что 4:1, а не шесть или семь. В защите играли ужасно не только защитники, а команда в целом.

– Возможно, недооценили соперника?

– Вряд ли речь здесь идет о недооценке. Пропустили первый гол после ошибки Лещука и, может, это как-то надломило команду, а потом просто ошибка на ошибке. Да, «Динамо» борется за чемпионство, но команда давно ничего не выигрывала, уже лет тридцать. Поэтому речи о недооценке соперника быть не должно, – сказал экс-игрок «Динамо».

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5 комментариев
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Ещё один эксперт!🤦
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Видели бы вы, как этот деятель за Динамо играл!)
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За Ростов три сезона, за Динамо один. При этом указано, что он экс-игрок Динамо. Почему не экс-игрок Спартака-2?
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Чья бы мычала, а твоя молчала Дьяков, сам " пожарником" работал.
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