Виталий Дьяков: «Нельзя жить футболом 7 дней, тронешься. Бахнуть пивка, винишка, чего-то покрепче... Если умеешь пить – отдыхай»

Виталий Дьяков рассказал об отношении к отдыху футболистов и употреблению ими алкоголя.
«Нельзя жить 7 дней футболом. Ты тронешься. Естественно, есть профи, которые не пьют, не курят, не гуляют.
Мое мнение – от футбола надо отдыхать. Ты провел игру, устал, выплеск эмоций. Пойти бахнуть пивка, винишка, чего-то покрепче... Если умеешь пить – отдыхай, гуляй.
Можешь вообще не пить, пойти в клуб, ресторан посидеть – это нормально. Когда я играл, мы всегда старались как-то собраться – и в «Ростове», и в Турции, и в «Динамо», – сказал бывший игрок «Ростова» и «Спартака-2».