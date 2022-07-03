Виталий Дьяков: «Нельзя жить футболом 7 дней, тронешься. Бахнуть пивка, винишка, чего-то покрепче... Если умеешь пить – отдыхай»

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Виталий Дьяков рассказал об отношении к отдыху футболистов и употреблению ими алкоголя.

«Нельзя жить 7 дней футболом. Ты тронешься. Естественно, есть профи, которые не пьют, не курят, не гуляют.

Мое мнение – от футбола надо отдыхать. Ты провел игру, устал, выплеск эмоций. Пойти бахнуть пивка, винишка, чего-то покрепче... Если умеешь пить – отдыхай, гуляй.

Можешь вообще не пить, пойти в клуб, ресторан посидеть – это нормально. Когда я играл, мы всегда старались как-то собраться – и в «Ростове», и в Турции, и в «Динамо», – сказал бывший игрок «Ростова» и «Спартака-2».

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