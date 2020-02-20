Дьяков о геях в футболе: «В России – нет. В толерантной Европе все возможно, у нас совсем другой менталитет»

Бывший защитник «Ростова», «Динамо» и «Спартака-2» Виталий Дьяков рассказал о своем отношении к ЛГБТ-движению.

– Тебе же до сих припоминают высказывание про геев. Ты не жалеешь, что это сказал?

– Да, в каждом интервью у меня спрашивают, почему я так сказал, не изменил ли я своего мнения и так далее.

– Ну ты не жалеешь?

– Нет, абсолютно. Это мое мнение, и я вправе его высказывать. Кто-то с ним согласен, кто-то нет. Мне задали вопрос, я на него ответил.

Поэтому у меня часто любят брать интервью. Даже сейчас – вот я разорвал контракт со «Спартаком», и хотя не был игроком основного состава, игроков ФНЛ куча, а у меня телефон обрывается. Одни, вторые, третьи, десятые.

Людям интересно со мной общаться, приглашать на передачи, на «Матч ТВ» тоже часто зовут. Потому что я не ухожу от ответов, пусть и задают неудобные вопросы. Я не боюсь провокаций, мои ответы не какие-то шаблонные, как у многих спортсменов, футболистов в частности.

– Как ты думаешь, почему даже в толерантной Европе ни один действующий футболист не совершил каминг-аут?

– Думаю, это очень серьезный шаг. Боятся, какой будет реакция.

– А ты думаешь, реально, чтобы в команде был открытый гей?

– В России – нет. В толерантной Европе все возможно.

– А с твоим мнением ты бы мог принять такого человека в команде, быть с ним в одной раздевалке?

– Бояться снять полотенце в душе?.. Не знаю, если честно. Сложный вопрос, не думаю, что в России когда-то такое произойдет.

Когда путешествуешь по Европе (я много где был), в той же Италии два мужчины могут на людях где-то в ресторане или возле бассейна поцеловаться, и они этого не стесняются. Но у нас совсем другой менталитет.

– Если увидишь, ты спокойно отреагируешь?

– Если я это вижу, стараюсь сразу отвести взгляд, мне неприятно на это смотреть. Бог создал мужчину и женщину, продолжение рода может быть только разнополыми людьми, – сказал Дьяков.

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