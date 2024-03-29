Мохеби принес 29 очков в фэнтези РПЛ за два тура. У ростовчанина 2+1 с «Динамо» после дубля «Краснодару»

Теги Ростов премьер-лига Россия Динамо Москва Фэнтези Мохаммад Мохеби Футбол

Полузащитник «Ростова» помог разгромить динамовцев в 22-м туре Мир РПЛ.

Мохаммад Мохеби отдал голевой пас Данилу Глебову на победный мяч, а затем сам забил дважды в ворота «Динамо» (4:1).

У полузащитника «Ростова» дубль второй тур подряд, в предыдущем матче он помог обыграть «Краснодар» (2:1).

Таким образом, в двух матчах против соперников из топ-3 Премьер-лиги у Мохеби суммарно пять результативных действий, они принесли 29 очков в фэнтези турнире РПЛ.

За игру против «Динамо» он заработал 16 баллов (по +5 за голы, +3 за ассист, +2 за 60+ минут на поле и +1 за сухой матч, его заменили до пропущенного мяча), в матче с «Краснодаром» было 13 очков.

После матча с «Краснодаром» популярность Мохеби среди фэнтези-менеджеров выросла в 2,6 раза – до 3,66%. Следующую игру в Мир РПЛ ростовчане проведут дома против «Сочи» 6 апреля.

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5 комментариев
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Перс,- красавчик!!! 👏👏👏
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Ой сразу вспомнился Азмун .. Мохеби может превзойти Сердара
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Иранец зверь, второй гол просто эстетическое наслаждение
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Второй гол Мохеби - топ!
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МоМо просто монстр! Настоящий Роналдо!))
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