Тонали сам сообщил о ставках, в которых его обвинила FA: «Сандро хочет окончательно положить конец болезненному периоду жизни»

Теги Милан Ньюкасл премьер-лига Англия серия А Италия Футбольная ассоциация Англии Федерация футбола Италии Ставки на футбол Сандро Тонали Футбол

Сандро Тонали сам заявил в FA о ставках в период игры за «Ньюкасл».

Ранее стало известно, что Футбольная ассоциация Англии обвинила полузащитника «Ньюкасла» в 50 нарушениях регламента о ставках в период с 12 августа по 12 октября 2023-го – после перехода из «Милана» в летнее трансферное окно.

В октябре прошлого года итальянец уже был дисквалифицирован на 10 месяцев за ставки на матчи «Милана», в которых он не принимал участия.

Как сообщает агентство, представляющее игрока, Тонали сам направил в FA заявление касательно своих ставок и сообщил о намерении сотрудничать с организацией.

«В связи с новостями, появившимися в английской и итальянской прессе, стоит уточнить, что продолжающееся расследование является необходимым действием после того, как игрок «Ньюкасла» Сандро Тонали решил в октябре 2023 года самостоятельно сообщить о ставках FA. Ранее он так же обращался в Итальянскую федерацию футбола (FIGC). Он обратился в FA, чтобы прояснить свою позицию относительно ставок до начала разбирательства в Италии.

Поэтому мы говорим не о чем-то новом, а о повторении фактов. Сандро Тонали хочет окончательно положить конец негативному и очень болезненному периоду в своей жизни, начав новую жизнь после окончания дисквалификации.

Сандро Тонали продолжит полностью сотрудничать с FA, как это было с FIGC, и сделает все возможное, чтобы этот процесс мог быть завершен как можно скорее», – говорится в заявлении агентства.

 FA обвинила Тонали в 50 новых нарушениях регламента о ставках с августа по октябрь 2023-го. Хавбек «Ньюкасла» отбывает 10-месячный бан за ставки на игры «Милана»

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15 комментариев
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Тонали поставил, что окончательно завяжет со ставками
Коэффициент 5.9
+70
-4
+66
Мне интересно, а как сами букмекерские компании смотрят на то, что Спортс на пофиг вставляет их рекламные баннеры в новостях вроде "Игрок болеет лудоманией", "Игрок ограбил детей ради ставок" и т.д

Я бы за такое "продвижение" уже настучал по башке.
+15
-5
+10
Ответ ARAMIS777
Сандро ставил на свои ЖК. "План надёжный как швейцарские часы."(с)
Ставки на свои жк уже не тянут на лудоманию. Во всяком случае я думал подобные вещи уже про другое. Тут есть четкий элемент получения именно легкого выигрыша, где нет даже никакой вероятностной составляющей.
Выгодно все на болезнь просто списывать)
+8
-1
+7
Сам сообщил - сам себе новый срок пришил.
+11
-6
+5
Жалко пацана.
На самом деле это страшная болезнь. Желаю ему выбраться из этого всего. И что АПЛ не станет его добивать.
Хороший игрок, молодой человек. Есть шанс перезагрузить свою жизнь, чего и желаю.
+7
-4
+3
Ответ mj23.net
Ставки на свои жк уже не тянут на лудоманию. Во всяком случае я думал подобные вещи уже про другое. Тут есть четкий элемент получения именно легкого выигрыша, где нет даже никакой вероятностной составляющей. Выгодно все на болезнь просто списывать)
Согласен. Именно в таком ракурсе возможность выигрыша равен 100%.
Простил в одном моменте судья, легко исполнить ещё один подобный фортель. :)
+4
-1
+3
Сандро ставил на свои ЖК.
"План надёжный как швейцарские часы."(с)
+5
-4
+1
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Сам сообщил - сам себе новый срок пришил.
А вот это я не понимаю. Он получается лудоман? Не знаю что было бы в нхл но там по-любому поводу игрок может пройти курс помощи игрокам и вернутся к игре. Там как бы помогают людям. С чем только не обращаться: алкоголь, наркотики, срывы эмоциональные и т д. А тут карают за зависимость🤷‍♂️ Лига не заинтересованна как будто в хорошем игроке высокого уровня и будет наказывать и карать. Почему бы не помочь?
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Горбатого могила исправит
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Ой блин какая страшная болезнь. Лицемеры. А между тем почти каждый человек хоть раз в жизни делал ставки на какое то событие. Одно дело когда человек ставит хату или тачку на казино, другое когда просто для удовольствия на футбол или баскетбол или теннис не важно. Я играю периодически, иногда выигрываю и что я болен?😂 Никакой зависимости у меня нет. А то что у некоторых сносит башку и ставит последнюю ЗП на ставки, это сам человек виноват и его алчность на легкие бабки. Не надо тут всех собак на БК. Никто никого не заставляет каждый решает сам. Вот Казино другое дело, все выигрыши остаются в Казино, в БК же дают возможность людям выиграть
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Да что ж он какой тупой то😄 ну через подставных или брокера давно б бомбил
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Ответ grek087
А вот это я не понимаю. Он получается лудоман? Не знаю что было бы в нхл но там по-любому поводу игрок может пройти курс помощи игрокам и вернутся к игре. Там как бы помогают людям. С чем только не обращаться: алкоголь, наркотики, срывы эмоциональные и т д. А тут карают за зависимость🤷‍♂️ Лига не заинтересованна как будто в хорошем игроке высокого уровня и будет наказывать и карать. Почему бы не помочь?
так в НХЛ в этом году тоже был случай со ставками игрока, и тоже впаяли дисквал на полсезона
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Ответ Фарид Харисов
Мне интересно, а как сами букмекерские компании смотрят на то, что Спортс на пофиг вставляет их рекламные баннеры в новостях вроде "Игрок болеет лудоманией", "Игрок ограбил детей ради ставок" и т.д Я бы за такое "продвижение" уже настучал по башке.
Им, букмекерам, пофиг
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