Тонали сам сообщил о ставках, в которых его обвинила FA: «Сандро хочет окончательно положить конец болезненному периоду жизни»

Сандро Тонали сам заявил в FA о ставках в период игры за «Ньюкасл».

Ранее стало известно, что ассоциация Англии обвинила полузащитника «Ньюкасла» в 50 нарушениях регламента о ставках в период с 12 августа по 12 октября 2023-го – после перехода из «Милана» в летнее трансферное окно.

В октябре прошлого года итальянец уже был дисквалифицирован на 10 месяцев за ставки на матчи «Милана», в которых он не принимал участия.

Как сообщает агентство, представляющее игрока, Тонали сам направил в FA заявление касательно своих ставок и сообщил о намерении сотрудничать с организацией.

«В связи с новостями, появившимися в английской и итальянской прессе, стоит уточнить, что продолжающееся расследование является необходимым действием после того, как игрок «Ньюкасла» Сандро Тонали решил в октябре 2023 года самостоятельно сообщить о ставках FA. Ранее он так же обращался в Итальянскую федерацию футбола (FIGC). Он обратился в FA, чтобы прояснить свою позицию относительно ставок до начала разбирательства в Италии.

Поэтому мы говорим не о чем-то новом, а о повторении фактов. Сандро Тонали хочет окончательно положить конец негативному и очень болезненному периоду в своей жизни, начав новую жизнь после окончания дисквалификации.

продолжит полностью сотрудничать с FA, как это было с FIGC, и сделает все возможное, чтобы этот процесс мог быть завершен как можно скорее», – говорится в заявлении агентства.

FA обвинила Тонали в 50 новых нарушениях регламента о ставках с августа по октябрь 2023-го. Хавбек «Ньюкасла» отбывает 10-месячный бан за ставки на игры «Милана»