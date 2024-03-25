«Ливерпуль» ищет молодого тренера, который вырастет в клубе и будет ставить атакующий футбол. Спортдиректору нравится Де Дзерби (Daily Mail)

«Ливерпуль» определился с типажом нового главного тренера.

Как сообщает Daily Mail, руководство ищет молодого специалиста, который вырос бы в клубе. Он должен ставить атакующий футбол и обладать сильным характером.

Мерсисайдцы готовы бороться за , возглавляющего « ». В числе альтернативных вариантов выделяются (« »), который давно нравится спортдиректору Ричарду Хьюзу, а также Рубен Аморим из « ».