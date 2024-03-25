«Ливерпуль» ищет молодого тренера, который вырастет в клубе и будет ставить атакующий футбол. Спортдиректору нравится Де Дзерби (Daily Mail)
«Ливерпуль» определился с типажом нового главного тренера.
Как сообщает Daily Mail, руководство ищет молодого специалиста, который вырос бы в клубе. Он должен ставить атакующий футбол и обладать сильным характером.
Мерсисайдцы готовы бороться за Хаби Алонсо, возглавляющего «Байер». В числе альтернативных вариантов выделяются Роберто Де Дзерби («Брайтон»), который давно нравится спортдиректору Ричарду Хьюзу, а также Рубен Аморим из «Спортинга».
Тренер перспективный и бывший игрок.
Однако и молодым человек не считается. Возраст характеризуется как средний, а вот молодым считаю специалиста в таком возрасте. Да, для ряда профессий и специальностей это достаточно молодой возраст. Для управленцев, например
Его хотят: Бавария, Реал, Ливерпуль.
Да и остаться в Байере, который без 5-ти минут чемпион тоже не самый худший вариант.