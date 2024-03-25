«Ливерпуль» ищет молодого тренера, который вырастет в клубе и будет ставить атакующий футбол. Спортдиректору нравится Де Дзерби (Daily Mail)

Теги Байер Ливерпуль Хаби Алонсо высшая лига Португалия Спортинг Ричард Хьюз премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Роберто Де Дзерби Брайтон Рубен Аморим Футбол

«Ливерпуль» определился с типажом нового главного тренера.

Как сообщает Daily Mail, руководство ищет молодого специалиста, который вырос бы в клубе. Он должен ставить атакующий футбол и обладать сильным характером.

Мерсисайдцы готовы бороться за Хаби Алонсо, возглавляющего «Байер». В числе альтернативных вариантов выделяются Роберто Де ДзербиБрайтон»), который давно нравится спортдиректору Ричарду Хьюзу, а также Рубен Аморим из «Спортинга».

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33 комментария
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Эх, Мусаев поспешил с возвращением в Краснодар!
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Аморим как раз не совсем про атакующий футбол. Это такой португальский Конте.
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Ответ QWertY
Имя Стиви Джи им о чем нибудь говорит?
А о чем оно должно говорить? Легенду приглашать потому что это легенда? Уже много раз эта схема не работала
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Прекрасно, что мы с вами сегодня живем в мире, где 45-летние люди не считаются предпенсионерами, наоборот - молодыми. Без шуток.
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Мостовой относительно молодой, вырасти готов и чеканить, я уверен, больше всех будет в команде
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Ответ songbilong
А агент де Дзерби хорошо работает:)) сразу Бавария, Ливерпуль..
Барселона, Милан, Ювентус, наследник Пепа в Ман Сити, Челси, МЮ ещё. Я Де Дзерби не принижаю - достоинств ему хватает, но помимо этого за ним стоит просто гигантская пиар-машина!
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Надо бороться за Хаби.
Тренер перспективный и бывший игрок.
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Ответ Marcus-light
Прекрасно, что мы с вами сегодня живем в мире, где 45-летние люди не считаются предпенсионерами, наоборот - молодыми. Без шуток.
Мы живём в этом мире очень давно. Ну, по крайней мере большая часть мира, где 45 уже очень давно не считается предпенсионным возрастом.
Однако и молодым человек не считается. Возраст характеризуется как средний, а вот молодым считаю специалиста в таком возрасте. Да, для ряда профессий и специальностей это достаточно молодой возраст. Для управленцев, например
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Ну Мостовой в принципе подходит
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Инсайдерская инфа, что выбирают между Абаскалем и Мостовым
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Ответ Кирилл Голивец
Аморим как раз не совсем про атакующий футбол. Это такой португальский Конте.
Тоже так думаю. Я бы лучше к Слоту присмотрелся.
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Ответ songbilong
Зидан? Не, не слышали
Так Джеррарда в Астон Вилле же видели, ничего необычного не показывал
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Этой новости уже месяца три. Спорц продолжает генерить новости из ничего.
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Алонсо получается самый востребованный))
Его хотят: Бавария, Реал, Ливерпуль.
Да и остаться в Байере, который без 5-ти минут чемпион тоже не самый худший вариант.
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Ответ Duck Nightingale
Инсайдерская инфа, что выбирают между Абаскалем и Мостовым
Вы перепутали с ФК "Ливер", который принадлежит Знаменскому Ветчинном Дому и играет в фэнтези-лиге.
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А агент де Дзерби хорошо работает:)) сразу Бавария, Ливерпуль..
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Ответ Karpins
Мостовой относительно молодой, вырасти готов и чеканить, я уверен, больше всех будет в команде
Мостовой готов только языком чесать
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Ответ Duck Nightingale
Инсайдерская инфа, что выбирают между Абаскалем и Мостовым
Какой-то странный выбор, оскорбляющий царское достоинство
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Ответ Ильяс Уалиханов
Велик и славен Ливерпуль! Какая история, какие фанаты, какие игроки и тренера. И ищут нового, не из плеяды топов - а с готовностью дать время на строительство проекта. Этот клуб шикарен. А ведь не будь в воротах Кариуса с худшим матчем в его карьере, Клопп вполне мог выиграть ушастого. Как болельщик Барселоны, с тихим восхищением, передаю привет)
так выиграли, только без Кариуса в воротах
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Ответ Marcus-light
Прекрасно, что мы с вами сегодня живем в мире, где 45-летние люди не считаются предпенсионерами, наоборот - молодыми. Без шуток.
Так тут в контексте тренерства
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Ответ QWertY
Имя Стиви Джи им о чем нибудь говорит?
Помнится, Алексей Лунин, дубль Спартака обыгрывал Стиви Джи. Нормально так, чисто игроцки, на стиле.
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Мостовой
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Учитывая звёздный состав я думаю нужен тренер с трофеями.
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Там это, Нагельсманн после Евро свободен..
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Дэйли мейл- лютый таблоид
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"Эй, Ливерпуль! Ви пачему Станислава Саламовича не рассматриваете? Нэ любите?!" сказано голосом Фрунзика Мкртчяна.
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