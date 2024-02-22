«Ливерпуль» рассматривает Аморима как главную альтернативу Алонсо. Тренер «Спортинга» интересен и другим клубам

Теги Байер Ливерпуль Хаби Алонсо высшая лига Португалия Спортинг премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Роберто Де Дзерби Рубен Аморим Футбол

«Ливерпуль» определился с двумя основными кандидатами на пост главного тренера.

По информации The Independent, главными претендентами на замену Юргену Клоппу являются Хаби Алонсо и Рубен Аморим

Считается, что над приглашением испанского специалиста клуб будет работать активнее всего. Если же назначить Алонсо не получится, «Ливерпуль» обратится к кандидатуре Аморима. Вариант с назначением Роберто Де Дзерби считается менее вероятным. 

Отмечается, что интерес к главному тренеру «Спортинга» проявляют и другие европейские клубы – но он востребован не в такой степени, как Алонсо.

«Ливерпуль» связался с Алонсо насчет работы в клубе (Флориан Плеттенберг)

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10 комментариев
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Ответ QWertY
Не удивлюсь если Ливер назначит Стиви Джи)
Вроде тренера ищут
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А что насчёт Лейндерса?
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Да не, вряд ли. Тренер хороший, но лишь как вариант.
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Не знаю...как по мне,так Де Дзерби идеально вписывается в Ливерпуль
Хаби еще сезон в Неверкузене в ЛЧ, а Аморим как раз в Брайтон
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Аморим интересный вариант
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Ответ eftomolgy
А что насчёт Лейндерса?
Он сам сказал, что уходит вместе со штабом. И Ливерпуль не рассматривает, как место для сольной карьеры.
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Ответ bombadil
Он сам сказал, что уходит вместе со штабом. И Ливерпуль не рассматривает, как место для сольной карьеры.
ему бы небольшой клуб для старта сольной карьеры, а вообще отличный тандем у них с Клоппом получается, зачастую все в проигрыше остаются, когда сильный ассистент уходит.
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Ответ Айрат Ситдиков
ему бы небольшой клуб для старта сольной карьеры, а вообще отличный тандем у них с Клоппом получается, зачастую все в проигрыше остаются, когда сильный ассистент уходит.
Будет интересно в любом случае. Лейндерс наверняка на что-то в Бундеслиге может претендовать. Может даже на тот же Байер.
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Ответ Balt
Да не, вряд ли. Тренер хороший, но лишь как вариант.
ну такой вариант как раз более реалистичен, но первым делом нужно со спортдиром определиться, без толкового спеца плохо будет.
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