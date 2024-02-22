«Ливерпуль» рассматривает Аморима как главную альтернативу Алонсо. Тренер «Спортинга» интересен и другим клубам

«Ливерпуль» определился с двумя основными кандидатами на пост главного тренера.

По информации The Independent, главными претендентами на замену Юргену Клоппу являются и .

Считается, что над приглашением испанского специалиста клуб будет работать активнее всего. Если же назначить Алонсо не получится, «Ливерпуль» обратится к кандидатуре Аморима. Вариант с назначением считается менее вероятным.

Отмечается, что интерес к главному тренеру « » проявляют и другие европейские клубы – но он востребован не в такой степени, как Алонсо.

«Ливерпуль» связался с Алонсо насчет работы в клубе (Флориан Плеттенберг)