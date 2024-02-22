«Ливерпуль» рассматривает Аморима как главную альтернативу Алонсо. Тренер «Спортинга» интересен и другим клубам
«Ливерпуль» определился с двумя основными кандидатами на пост главного тренера.
По информации The Independent, главными претендентами на замену Юргену Клоппу являются Хаби Алонсо и Рубен Аморим.
Считается, что над приглашением испанского специалиста клуб будет работать активнее всего. Если же назначить Алонсо не получится, «Ливерпуль» обратится к кандидатуре Аморима. Вариант с назначением Роберто Де Дзерби считается менее вероятным.
Отмечается, что интерес к главному тренеру «Спортинга» проявляют и другие европейские клубы – но он востребован не в такой степени, как Алонсо.
«Ливерпуль» связался с Алонсо насчет работы в клубе (Флориан Плеттенберг)
Хаби еще сезон в Неверкузене в ЛЧ, а Аморим как раз в Брайтон