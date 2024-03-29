«Ман Сити» за 5 млн долларов с учетом бонусов купит 14-летнего хавбека «Филадельфии» Салливана. Американцем интересовались «Реал» и «Боруссия»
«Манчестер Сити» близок к приобретению 14-летнего американского игрока.
По данным The Athletic, «горожане» согласовали условия трансфера Кавана Салливана.
Клуб АПЛ выплатит «Филадельфии» около 2,1 млн долларов. За счет бонусов сумма может достичь 5 млн долларов. Также «Юнион» сохранит право получить часть денег от перепродажи футболиста.
Сейчас Салливану 14 лет. Впервые он привлек внимание «Ман Сити» год назад, дважды забив за сборную США U15 сверстникам из Англии.
Игрок не сможет присоединиться к «горожанам» до 18-летия и потому останется в Америке. Как обладатель немецкого паспорта, он будет иметь право перейти в «Жирону» или «Палермо» (другие клубы из City Football Group), когда ему будет 16-17 лет.
В «Ман Сити» считают Салливана потенциально одним из самых талантливых футболистов и ожидают, что он начнет играть за основную команду «Филадельфии» уже с 15 лет.
На полузащитника также претендовали «Боруссия» Дортмунд, «Реал» и «Бавария». Из-за этого он не стал согласовывать с нынешней командой свой первый профессиональный контракт.
И сделают для них отдельный чемпионат.
А медали будут шоколадные.
К тому же цена 5 лямов - это с бонусами.