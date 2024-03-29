«Ман Сити» за 5 млн долларов с учетом бонусов купит 14-летнего хавбека «Филадельфии» Салливана. Американцем интересовались «Реал» и «Боруссия»

Теги Боруссия Дортмунд Манчестер Сити МЛС премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Филадельфия Юнион деньги Футбол

«Манчестер Сити» близок к приобретению 14-летнего американского игрока.

По данным The Athletic, «горожане» согласовали условия трансфера Кавана Салливана.

Клуб АПЛ выплатит «Филадельфии» около 2,1 млн долларов. За счет бонусов сумма может достичь 5 млн долларов. Также «Юнион» сохранит право получить часть денег от перепродажи футболиста.

Сейчас Салливану 14 лет. Впервые он привлек внимание «Ман Сити» год назад, дважды забив за сборную США U15 сверстникам из Англии.

Игрок не сможет присоединиться к «горожанам» до 18-летия и потому останется в Америке. Как обладатель немецкого паспорта, он будет иметь право перейти в «Жирону» или «Палермо» (другие клубы из City Football Group), когда ему будет 16-17 лет.

В «Ман Сити» считают Салливана потенциально одним из самых талантливых футболистов и ожидают, что он начнет играть за основную команду «Филадельфии» уже с 15 лет.

На полузащитника также претендовали «Боруссия» Дортмунд, «Реал» и «Бавария». Из-за этого он не стал согласовывать с нынешней командой свой первый профессиональный контракт.

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20 комментариев
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Скоро будут покупать дошкольников.
И сделают для них отдельный чемпионат.
А медали будут шоколадные.
+40
-5
+35
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Скоро будут покупать дошкольников. И сделают для них отдельный чемпионат. А медали будут шоколадные.
что плохого пытаться найти талантов в таком юном возрасте? 5 млн долларов по текущим временам и ценам - копейки для топ клубов уровня Сити, Реала или Баварии.
+22
-1
+21
Гонка за молодняком, это то что сейчас остаётся клубам. Учитывая цены на рынке.
+14
-1
+13
Ответ Rivaldo Vtor Borba Ferreira
Блеклое будущее ждёт сити, после ухода Клоппа Пеп вообще потеряет мотивацию. Будет сливать АПЛ арсеналу и челси
Пеп как будто только и живёт ради соперничества с Юргеном))
+7
0
+7
Новый Фредди Аду?
+8
-3
+5
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Скоро будут покупать дошкольников. И сделают для них отдельный чемпионат. А медали будут шоколадные.
Эмбрионы с подробным анализом ДНК.😉
+3
0
+3
пацану надо постоянно помнить о фредди аду и не останавливаться
+1
0
+1
Ответ Фруктовый Кефир
Ларс Салливан растет на глазах. Сперва был скучнейшим рестлером в WWE, но потом его погнали из этой конторы ссаными тряпками, когда узнали, что он снимался в гей порно. А теперь переходит в Сити, где таким и место...
там вроде еще шутки про педофилов были на форумах
+1
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+1
Ответ Buzya
В том, что черти знает что с ним за время взросления случится. Это сейчас он подающий надежды паренек. А может случиться так, что это его потолок... правда, в случае с американцами, больше похоже на то, что остальные пацаны просто ходят на тренировки по приколу... всё же в США "соккер" - это так, фуфло.
Глупое мнение. Загугли кто такой Макс Ферстаппен
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Это случайно не сын советника Байдена?
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Ответ Egor Aleksandrovich
что плохого пытаться найти талантов в таком юном возрасте? 5 млн долларов по текущим временам и ценам - копейки для топ клубов уровня Сити, Реала или Баварии.
А я написал где то что разве плохо ?
К тому же цена 5 лямов - это с бонусами.
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Ответ Egor Aleksandrovich
что плохого пытаться найти талантов в таком юном возрасте? 5 млн долларов по текущим временам и ценам - копейки для топ клубов уровня Сити, Реала или Баварии.
Зинченко вон за 5 купили, продали за 35
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Скоро будут покупать дошкольников. И сделают для них отдельный чемпионат. А медали будут шоколадные.
Такое давно есть.
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