«Ман Сити» за 5 млн долларов с учетом бонусов купит 14-летнего хавбека «Филадельфии» Салливана. Американцем интересовались «Реал» и «Боруссия»

«Манчестер Сити» близок к приобретению 14-летнего американского игрока.

По данным The Athletic, «горожане» согласовали условия трансфера Кавана Салливана.

Клуб АПЛ выплатит «Филадельфии» около 2,1 млн долларов. За счет бонусов сумма может достичь 5 млн долларов. Также « » сохранит право получить часть денег от перепродажи футболиста.

Сейчас Салливану 14 лет. Впервые он привлек внимание « » год назад, дважды забив за сборную США U15 сверстникам из Англии.

Игрок не сможет присоединиться к «горожанам» до 18-летия и потому останется в Америке. Как обладатель немецкого паспорта, он будет иметь право перейти в «Жирону» или «Палермо» (другие клубы из City Football Group), когда ему будет 16-17 лет.

В «Ман Сити» считают Салливана потенциально одним из самых талантливых футболистов и ожидают, что он начнет играть за основную команду «Филадельфии» уже с 15 лет.

На полузащитника также претендовали « » Дортмунд, « » и «Бавария». Из-за этого он не стал согласовывать с нынешней командой свой первый профессиональный контракт.