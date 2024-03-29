Прокуратура о Промесе: «Как только Нидерланды получат уведомление о согласии ОАЭ на экстрадицию, будут приняты меры для фактической передачи»

Прокуратура Амстердама не в курсе возможной выдачи Квинси Промеса России.

Сегодня сообщалось, что арестованный в ОАЭ полузащитник « » сказал сокамерникам, что надеется на экстрадицию в Россию.

«Мы узнали об этом из СМИ.

Если вы хотите узнать, направляла ли Россия запрос об экстрадиции, вам следует обратиться к властям России или Дубая.

Дальнейшую процедуру экстрадиции определяет законодательство ОАЭ. Как только Нидерланды получат уведомление о том, что ОАЭ согласны с запросом об экстрадиции, будут приняты меры для фактической передачи запрашиваемого лица.

За дополнительной информацией я отсылаю вас к властям Дубая», – сообщили в пресс-службе прокуратуры.