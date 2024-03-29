Прокуратура о Промесе: «Как только Нидерланды получат уведомление о согласии ОАЭ на экстрадицию, будут приняты меры для фактической передачи»
Прокуратура Амстердама не в курсе возможной выдачи Квинси Промеса России.
Сегодня сообщалось, что арестованный в ОАЭ полузащитник «Спартака» сказал сокамерникам, что надеется на экстрадицию в Россию.
«Мы узнали об этом из СМИ.
Если вы хотите узнать, направляла ли Россия запрос об экстрадиции, вам следует обратиться к властям России или Дубая.
Дальнейшую процедуру экстрадиции определяет законодательство ОАЭ. Как только Нидерланды получат уведомление о том, что ОАЭ согласны с запросом об экстрадиции, будут приняты меры для фактической передачи запрашиваемого лица.
За дополнительной информацией я отсылаю вас к властям Дубая», – сообщили в пресс-службе прокуратуры.
конечно когда коту заняться нечем он яйца лижет