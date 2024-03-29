Макаров об игре в Европе: «Есть 5-6 стран, где хотел бы себя попробовать. Буду цепляться зубами, если появится такая возможность»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Денис Макаров Чемпионат.com Футбол

Денис Макаров рассказал о желании поиграть в Европе.

– В нашем прошлом интервью, два года назад, ты говорил о желании поиграть в Европе. Оно не изменилось?

– Нет, до сих пор хочу. Если будет возможность, буду просить, чтобы меня отпустили поиграть в Европе.

– По чемпионатам предпочтения есть?

– Одного определенного нет, но есть список, куда можно поехать: пять-шесть стран, где хотел бы себя попробовать. Можно где-то себя проявить и получить еще лучший шанс. Буду цепляться зубами, если появится такая возможность.

– Готов, как Кузяев, упасть по зарплате?

– Готов подумать. Финансы – тоже важная часть жизни. Футбол же не вечен, так что надо обсуждать.

– Относительно февраля 2022-го ты стал ближе или дальше от реализации этой мечты?

– Думаю, ближе. Я расту как футболист, каждый год все больше играю и приобретаю опыт. Осталось получить предложение.

– До сих пор вариантов не было?

– Варианты есть, но ждем, так как контракт с «Динамо» действует еще два года. Если будут реальные предложения, нужно будет общаться с клубом и решать, что дальше. Пока никаких разговоров с руководством не было.

– Теоретически ты готов поехать в классную для жизни страну с не самым сильным чемпионатом?

– У меня контракт с «Динамо». Но если поступит реально интересное предложение, готов пообщаться и рассмотреть его. Может быть, клубу будет интересно меня продать куда-то, – сказал полузащитник. 

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20 комментариев
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Да кому ты нужен!?
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-2
+34
Ответ Александр Степанов
Русские болельщики: наши ногомячисты никуда не едут и жируют на госбабки Также русские болельщики, когда футболер готов уехать: да кому ты нужен?! Л - логика
говорит-то он красиво
а по факту сидит в Динамо, а вся его мечта обесценивается вот этим:

– Готов, как Кузяев, упасть по зарплате?
– Готов подумать. (с)
такая вот мечта, ценой тысяч триста евро в год
+15
-1
+14
Что-то много сегодня Макара, не к добру. Гнать этими с...... тряпками.
+9
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+9
За РПЛ Макарову уже не зацепиться судя по всему ...
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+6
Мечтать можно когда хорошо можешь себя показать во всей красе а так лучше помолчать а то разговорился не на шутку...
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Надо пендаль для скорости ему дать!
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+4
Мы , болельщики Динамо, сами вцепимся зубами в такой шанс для тебя
+4
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Прям так и вижу. Приходят утром на тренировку игроки условной берлинской Герты или там Работничков, смотрят - а на воротах висит Макаров, вцепившись зубами в перекладину. Один другого спрашивает: Это чё такое вобще? А тот ему: Ааа, это новый игрок из России, вчера после первой тренировки вцепился в штангу, втроем тянули, оторвать не смогли, так и висит до сих пор.
+6
-2
+4
Как был тупым, таким и остался. Ты что в Динамо разыгрался? Прогресса с Рубина нет. Столько моментов запарываешь баран, а мечтаешь о Европе, клоун. Два дебила: Лещук и Макаров, спасибо хоть от Сазонова избавились(((( Тоже вью феноменальное давал!
+4
0
+4
Возможностей полно.. зубов не видно..)
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+4
Надо его продавать так ведь не купят.
+3
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+3
Ответ Владимир Дзяворук
Да кому ты нужен!?
В условной Браге, Твенте, Базеле или на крайняк Рейнджерсе может и заиграет
+2
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+2
Ответ -DF-
Прям так и вижу. Приходят утром на тренировку игроки условной берлинской Герты или там Работничков, смотрят - а на воротах висит Макаров, вцепившись зубами в перекладину. Один другого спрашивает: Это чё такое вобще? А тот ему: Ааа, это новый игрок из России, вчера после первой тренировки вцепился в штангу, втроем тянули, оторвать не смогли, так и висит до сих пор.
Насчет берлинской Герты это перебор а вот солигорский Шахтер может заинтересоваться Макаровым
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+2
Европка для грустных сейчас. Ну, Испания наверно исключение.
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Макар реально недалёкий! Ждёт когда закончится контракт, что бы поиграть за рубежом! Да если горишь желанием, выкупи свой контракт и вали! За Макара никто не хочет платить! Это уровень чемпионата Казахстана или Кипра!
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Не будет предложений
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Характерные высказывания -- типа "хотел бы попробовать", "хотел бы поиграть",.. но ни один не сказал: "Хочу и г р а т ь".
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Во-первых, ты явно выдаешь свои мысли за его слова. Он сказал, что готов подумать и вполне может быть, что надумает. А ты уже решил, что нет.
Во-вторых, никто не поедет в другую страну играть за две копейки. Это нормально. Кузяев падал в ЗП почти с 2 млн евро. Макаров получает 800к. Конечно по сравнению с нашими ЗП это космос, но я лично понимаю его желание обеспечить себя)
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Ответ Владимир Дзяворук
Да кому ты нужен!?
Ну часть Казахстана тоже находится в Европе.
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