Макаров об игре в Европе: «Есть 5-6 стран, где хотел бы себя попробовать. Буду цепляться зубами, если появится такая возможность»
Денис Макаров рассказал о желании поиграть в Европе.
– В нашем прошлом интервью, два года назад, ты говорил о желании поиграть в Европе. Оно не изменилось?
– Нет, до сих пор хочу. Если будет возможность, буду просить, чтобы меня отпустили поиграть в Европе.
– По чемпионатам предпочтения есть?
– Одного определенного нет, но есть список, куда можно поехать: пять-шесть стран, где хотел бы себя попробовать. Можно где-то себя проявить и получить еще лучший шанс. Буду цепляться зубами, если появится такая возможность.
– Готов, как Кузяев, упасть по зарплате?
– Готов подумать. Финансы – тоже важная часть жизни. Футбол же не вечен, так что надо обсуждать.
– Относительно февраля 2022-го ты стал ближе или дальше от реализации этой мечты?
– Думаю, ближе. Я расту как футболист, каждый год все больше играю и приобретаю опыт. Осталось получить предложение.
– До сих пор вариантов не было?
– Варианты есть, но ждем, так как контракт с «Динамо» действует еще два года. Если будут реальные предложения, нужно будет общаться с клубом и решать, что дальше. Пока никаких разговоров с руководством не было.
– Теоретически ты готов поехать в классную для жизни страну с не самым сильным чемпионатом?
– У меня контракт с «Динамо». Но если поступит реально интересное предложение, готов пообщаться и рассмотреть его. Может быть, клубу будет интересно меня продать куда-то, – сказал полузащитник.
а по факту сидит в Динамо, а вся его мечта обесценивается вот этим:
– Готов, как Кузяев, упасть по зарплате?
– Готов подумать. (с)
такая вот мечта, ценой тысяч триста евро в год
Во-вторых, никто не поедет в другую страну играть за две копейки. Это нормально. Кузяев падал в ЗП почти с 2 млн евро. Макаров получает 800к. Конечно по сравнению с нашими ЗП это космос, но я лично понимаю его желание обеспечить себя)