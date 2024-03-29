Макаров о том, что РПЛ стала интереснее: «Это самообман, уровень падает с каждым годом. Без еврокубков у меня нет эмоций, которые были раньше»

Теги премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА Динамо Москва Денис Макаров Чемпионат.com Лига Конференций УЕФА Футбол

Денис Макаров считает, что увровень чемпионата России падает без еврокубков.

– Чемпионат России действительно стал интереснее или мы занимаемся самообманом, говоря так?

– Мне кажется, мы занимаемся самообманом. Наш уровень падает с каждым годом.

– В чем это ощущается?

– Когда у тебя нет практики игр с европейскими командами, участия в Лиге конференций, Лиге Европы, Лиге чемпионов… В таких турнирах ты обычно растешь, набираешься опыта. А здесь мы играем между собой, и лично у меня нет эмоций, которые были раньше.

Тогда ты боролся за первое, второе, третье, четвертое место, чтобы попасть в еврокубки, а сейчас просто соперничаешь внутри чемпионата. И ты знаешь, что не будешь играть по будням в Лиге чемпионов, а по выходным – в чемпионате, – сказал полузащитник «Динамо». 

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38 комментариев
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Согласится ли Макаров на понижение зарплаты, ради перехода в какую-нибудь команду европейского чемпионата, с которой он сможет бороться за еврокубки и получать те самые эмоции? Почему-то сомневаюсь в этом
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Ответ Aleksey Yashin
Согласится ли Макаров на понижение зарплаты, ради перехода в какую-нибудь команду европейского чемпионата, с которой он сможет бороться за еврокубки и получать те самые эмоции? Почему-то сомневаюсь в этом
Может и согласен, но есть ли предложения
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Особенно когда очень серьёзно обсуждают бессмысленные товарищеские матчи сборной.
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Что-то я не заметил роста наших полуфабрикатов в последние 15 лет, когда ещё играли в еврокубках!
Макаров, если ты отбываешь номер при таком бабле, оправдываясь отсутствием игр в Европе, то какой ты на фиг профессионал? Ты даже в основу Динамо перестал попадать, поц!
+8
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Он наверное больше про мотивацию, стремление к участию в еврокубках, а не игра в закрытом чемпионате с одними и теми же без всяких перспектив. Это есть и так будет очень долго. Другой вопрос, что двери в европейские клубы открыты, но платят там на первых порах кратно меньше. Да и приглашают далеко не всех. Так что есть к чему стремиться.
+3
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Макаров почти никогда в еврокубках то и не играл, о чем он вообще говорит. Если только в Рубине, когда они вылетели от польского Ракува.

В Динамо с каждым годом Макаров играет всё меньше - минуты игровые его всё падают и падают. То есть уровень чемпионата понижается, но уровень Макарова падает еще сильнее? Ясно.
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После таких заявлений вообще играть не будет, рассуждает, сидя на скамейке...
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"Когда у тебя нет практики игр с европейскими командами, участия в Лиге конференций, Лиге Европы, Лиге чемпионов… В таких турнирах ты обычно растешь, набираешься опыта." - сказал Денис Макаров, ни минуты в карьере не сыгравший в еврокубках
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Макаров доболтается, сейчас в Динамо он игрок замены, а скоро вообще вылетит из Динамо.
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Интересно какие эмоции были у Макарова, когда он не провел ни одного матча в еврокубках
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Это говорит человек с 0 матчей в еврокубках???
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"Без еврокубков у меня нет эмоций, которые были раньше" - про эмоции можно было бы понять если данный господин в России уже выиграл бы все что можно и нельзя. И так на протяжении большого количества нет. Но он и тут по сути ничего не добился и не планирует. Следовательно и еврокубки никаких эмоций ему не дадут.... А так данное рассуждение можно и вот так например применять: провалив групповой этап ЛЧ говорить что без финала ЛЧ у миня нету эмоций, вот в финале бы показал всем и вся, включил бы режим зверя, а групповой этап мол это не то)))
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Я каждую неделю ездил играть в футбол и при этом мы ещё деньги платили за аренду поля и никогда не было безразличия, всё бились за победу.
А в России игроки в основном бабки зарабатывают и потом жалуются, что на стадионе нет зрителей - смотреть на безразличие никто не хочет.
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Ответ Evgeny Valyaev
Макаров почти никогда в еврокубках то и не играл, о чем он вообще говорит. Если только в Рубине, когда они вылетели от польского Ракува. В Динамо с каждым годом Макаров играет всё меньше - минуты игровые его всё падают и падают. То есть уровень чемпионата понижается, но уровень Макарова падает еще сильнее? Ясно.
играть в еврокубках особо не играл, но играл за команды, которые стремятся в еврокубки попасть. А сейчас, если чемпионом не стал, то 2-е и 10-е место разницу не делают, отсюда и потеря мотивации
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По сути верно, но он говорит так, будто когда-то лично набирался опыта в ЛЧ, ЛЕ, ЛК....
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Ответ Evgeny Valyaev
Макаров почти никогда в еврокубках то и не играл, о чем он вообще говорит. Если только в Рубине, когда они вылетели от польского Ракува. В Динамо с каждым годом Макаров играет всё меньше - минуты игровые его всё падают и падают. То есть уровень чемпионата понижается, но уровень Макарова падает еще сильнее? Ясно.
Он не играл за Рубин в отборе Лиги Конференции. Его продали в Динамо.
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Ответ Evgeny Valyaev
Макаров почти никогда в еврокубках то и не играл, о чем он вообще говорит. Если только в Рубине, когда они вылетели от польского Ракува. В Динамо с каждым годом Макаров играет всё меньше - минуты игровые его всё падают и падают. То есть уровень чемпионата понижается, но уровень Макарова падает еще сильнее? Ясно.
Не то что "почти никогда", но и судя по статистике на sports.ru никогда не играл. Абсолютно
https://www.sports.ru/football/person/denis-makarov/career/
На ТМ аналогично, ни одного матча в еврокубках
https://www.transfermarkt.world/denis-makarov/leistungsdaten/spieler/599203/plus/0?saison=ges
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Мы "занимались самообманом", когда у ч а с т в о в а л и в еврокубках.
Если ты не научишься играть в своей стране -- не научишься нигде.
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р.п.л. ???
нет, не слышал !!!!!!!!!!!!!!
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пару игр в еврокубках не добавляют мастерства
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Да ладно, народ. Чего вы накинулись на парня? Он философ, сидит, о вечном размышляет. О судьбах родного вида спорта. А денежка? Денежка ему капает, не переживайте
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Никто не держит в кандалах. Вперед и с песней !)
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Сколько у Макарова вообще выходов в еврокубках в карьере?
Ноль!
Какую он мотивацию теряет? По таланту способен быть в тройке лучших атакующих полузащитников лиги. А по факту... вряд ли получит продление контракта в Динамо.
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Это когда и где Макаров играл в Лиге конференций, Лиге Европы и тем более Лиге чемпионов?

С лета 2021 он играл за Динамо, которое в 20/21 заняло 7 место и в еврокубки не попало.
В 2020 он играл за Рубин, который по итогам 19/20 занял 10 место и в еврокубки не попал.
В 2019 году он играл в Нефтехимике в ФНЛ - в еврокубки эта команда не выходила.

Если бы даже в 2021 году он не перешёл в Динамо, а остался бы в Рубине - эта команда вылетела в первом же своём раунде Лиги Конференций, проиграв Ракуву. Офигенный, конечно, опыт, ради этого стоит целый год добиваться 4-5 места.
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То есть - выходишь на поле (в чемпионате страны) и тебе пофиг - проиграешь или выиграешь, лишь бы бабки платили.
"Профессионалы" блин. А потом говорят уровень футбола падает.
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ну ведь это дело простое, собрался и рванул куда нибудь в астану или карабах в другие не пригласят и играй в европейских кубках
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Скамеечнику, не проведшему ни одного матча в еврокубках, эмоций не хватает. Это как кому-то не хватает эмоций из-за отсутствия полетов в космос или еще из-за чего-нибудь.
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