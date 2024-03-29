Макаров о том, что РПЛ стала интереснее: «Это самообман, уровень падает с каждым годом. Без еврокубков у меня нет эмоций, которые были раньше»

Денис Макаров считает, что увровень чемпионата России падает без еврокубков.

– Чемпионат России действительно стал интереснее или мы занимаемся самообманом, говоря так?

– Мне кажется, мы занимаемся самообманом. Наш уровень падает с каждым годом.

– В чем это ощущается?

– Когда у тебя нет практики игр с европейскими командами, участия в Лиге конференций, Лиге Европы, Лиге чемпионов… В таких турнирах ты обычно растешь, набираешься опыта. А здесь мы играем между собой, и лично у меня нет эмоций, которые были раньше.

Тогда ты боролся за первое, второе, третье, четвертое место, чтобы попасть в еврокубки, а сейчас просто соперничаешь внутри чемпионата. И ты знаешь, что не будешь играть по будням в Лиге чемпионов, а по выходным – в чемпионате, – сказал полузащитник « ».