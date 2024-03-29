Макаров о том, что РПЛ стала интереснее: «Это самообман, уровень падает с каждым годом. Без еврокубков у меня нет эмоций, которые были раньше»
Денис Макаров считает, что увровень чемпионата России падает без еврокубков.
– Чемпионат России действительно стал интереснее или мы занимаемся самообманом, говоря так?
– Мне кажется, мы занимаемся самообманом. Наш уровень падает с каждым годом.
– В чем это ощущается?
– Когда у тебя нет практики игр с европейскими командами, участия в Лиге конференций, Лиге Европы, Лиге чемпионов… В таких турнирах ты обычно растешь, набираешься опыта. А здесь мы играем между собой, и лично у меня нет эмоций, которые были раньше.
Тогда ты боролся за первое, второе, третье, четвертое место, чтобы попасть в еврокубки, а сейчас просто соперничаешь внутри чемпионата. И ты знаешь, что не будешь играть по будням в Лиге чемпионов, а по выходным – в чемпионате, – сказал полузащитник «Динамо».
Макаров, если ты отбываешь номер при таком бабле, оправдываясь отсутствием игр в Европе, то какой ты на фиг профессионал? Ты даже в основу Динамо перестал попадать, поц!
В Динамо с каждым годом Макаров играет всё меньше - минуты игровые его всё падают и падают. То есть уровень чемпионата понижается, но уровень Макарова падает еще сильнее? Ясно.
А в России игроки в основном бабки зарабатывают и потом жалуются, что на стадионе нет зрителей - смотреть на безразличие никто не хочет.
https://www.sports.ru/football/person/denis-makarov/career/
На ТМ аналогично, ни одного матча в еврокубках
https://www.transfermarkt.world/denis-makarov/leistungsdaten/spieler/599203/plus/0?saison=ges
Если ты не научишься играть в своей стране -- не научишься нигде.
нет, не слышал !!!!!!!!!!!!!!
Ноль!
Какую он мотивацию теряет? По таланту способен быть в тройке лучших атакующих полузащитников лиги. А по факту... вряд ли получит продление контракта в Динамо.
С лета 2021 он играл за Динамо, которое в 20/21 заняло 7 место и в еврокубки не попало.
В 2020 он играл за Рубин, который по итогам 19/20 занял 10 место и в еврокубки не попал.
В 2019 году он играл в Нефтехимике в ФНЛ - в еврокубки эта команда не выходила.
Если бы даже в 2021 году он не перешёл в Динамо, а остался бы в Рубине - эта команда вылетела в первом же своём раунде Лиги Конференций, проиграв Ракуву. Офигенный, конечно, опыт, ради этого стоит целый год добиваться 4-5 места.
"Профессионалы" блин. А потом говорят уровень футбола падает.