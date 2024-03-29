Защитник «Факела» Сенхаджи: «РПЛ намного выше по уровню второй лиги Франции. Здесь играют более агрессивно, быстрее. Мне все нравится»

Райан Сенхаджи сравнил уровень РПЛ со второй лигой Франции.

«Я решил переехать в Россию, потому что российский чемпионат имеет высочайший уровень. Он точно выше по уровню чемпионата Болгарии, где я ранее играл. Я всегда ищу лучшие пути для развития своей карьеры, и переезд в Россию мне показался таковым.

До переезда в Россию у меня были предложения из второй лиги Франции, но я решил сделать выбор в пользу высшего дивизиона России.

Я выступал ранее во втором дивизионе Франции, когда еще был в академии. Затем я подписал свой первый контракт. Поэтому я знаком с тем чемпионатом. намного выше по уровню второй лиги Франции.

Я играл во многих чемпионатах, если сравнивать, то я бы сказал, что в России играют более агрессивно. Здесь ты можешь столкнуться с большим давлением. Все протекает быстрее. Меньше времени на игру. Но мне все нравится», – сказал защитник «Факела» .

26-летний алжирец перешел в « » в январе 2024 года из болгарского «Крумовграда». На его счету одна голевая передача в двух матчах.