Защитник «Факела» Сенхаджи: «РПЛ намного выше по уровню второй лиги Франции. Здесь играют более агрессивно, быстрее. Мне все нравится»

Теги премьер-лига Россия лига 1 Франция Факел Д2 Франция Райан Сенхаджи Футбол

Райан Сенхаджи сравнил уровень РПЛ со второй лигой Франции.

«Я решил переехать в Россию, потому что российский чемпионат имеет высочайший уровень. Он точно выше по уровню чемпионата Болгарии, где я ранее играл. Я всегда ищу лучшие пути для развития своей карьеры, и переезд в Россию мне показался таковым.

До переезда в Россию у меня были предложения из второй лиги Франции, но я решил сделать выбор в пользу высшего дивизиона России.

Я выступал ранее во втором дивизионе Франции, когда еще был в академии. Затем я подписал свой первый контракт. Поэтому я знаком с тем чемпионатом. РПЛ намного выше по уровню второй лиги Франции.

Я играл во многих чемпионатах, если сравнивать, то я бы сказал, что в России играют более агрессивно. Здесь ты можешь столкнуться с большим давлением. Все протекает быстрее. Меньше времени на игру. Но мне все нравится», – сказал защитник «Факела» Райан Сенхаджи.

26-летний алжирец перешел в «Факел» в январе 2024 года из болгарского «Крумовграда». На его счету одна голевая передача в двух матчах.

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3 комментария
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Ответ Unnamed80
А еще тут такие зарплаты у одного игрока, как у всей команды второй лиги Франции в сумме
но не в Факеле)
+6
0
+6
Ответ Unnamed80
А еще тут такие зарплаты у одного игрока, как у всей команды второй лиги Франции в сумме
Методичка не сработала, зарплата в Факеле 7 тыс € в месяц у ведущих игроков, у остальных меньше.
+3
-2
+1
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