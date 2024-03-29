«Будет чудом, если Дзюба забьет 5 мячей до конца чемпионата. Он уже не справляется с нагрузками – это нормально, когда близится конец карьеры». Петржела о форварде «Локо»
Властимил Петржела поделился мнением о результативности Артема Дзюбы.
«Дзюба провел хорошую карьеру, у него в активе много важных достижений. Но сейчас Артем уже не справляется с нагрузками, поэтому не может показывать высокую результативность. Это нормально, когда близится конец карьеры.
Сколько Артем сможет забить в оставшихся матчах? Будет чудом, если Дзюба забьет 5 мячей до конца чемпионата», – сказал бывший тренер «Зенита».
В текущем сезоне Мир РПЛ Дзюба провел 18 матчей за «Локомотив» и забил 4 гола. Статистику 35-летнего форварда можно найти здесь.
Или Черданцев поставил.