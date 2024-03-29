«Будет чудом, если Дзюба забьет 5 мячей до конца чемпионата. Он уже не справляется с нагрузками – это нормально, когда близится конец карьеры». Петржела о форварде «Локо»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Властимил Петржела Футбол

Властимил Петржела поделился мнением о результативности Артема Дзюбы.

«Дзюба провел хорошую карьеру, у него в активе много важных достижений. Но сейчас Артем уже не справляется с нагрузками, поэтому не может показывать высокую результативность. Это нормально, когда близится конец карьеры.

Сколько Артем сможет забить в оставшихся матчах? Будет чудом, если Дзюба забьет 5 мячей до конца чемпионата», – сказал бывший тренер «Зенита». 

В текущем сезоне Мир РПЛ Дзюба провел 18 матчей за «Локомотив» и забил 4 гола. Статистику 35-летнего форварда можно найти здесь

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6 комментариев
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Ну Дзюба всё, зря Локомотив его подписал
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Кстати, в таком ключе, когда в него никто не верит, на спор может и забить
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Надо, чтобы Генич поспорил.
Или Черданцев поставил.
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Надо передернуть, перезагрузить карьеру.
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