«Будет чудом, если Дзюба забьет 5 мячей до конца чемпионата. Он уже не справляется с нагрузками – это нормально, когда близится конец карьеры». Петржела о форварде «Локо»

Властимил Петржела поделился мнением о результативности Артема Дзюбы.

«Дзюба провел хорошую карьеру, у него в активе много важных достижений. Но сейчас Артем уже не справляется с нагрузками, поэтому не может показывать высокую результативность. Это нормально, когда близится конец карьеры.

Сколько Артем сможет забить в оставшихся матчах? Будет чудом, если Дзюба забьет 5 мячей до конца чемпионата», – сказал бывший тренер «Зенита».

В текущем сезоне Мир РПЛ Дзюба провел 18 матчей за « » и забил 4 гола. Статистику 35-летнего форварда можно найти здесь.