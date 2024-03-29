Хавбек «Крыльев» Салтыков о стоимости в 3 млн евро на Transfermarkt: «Всегда хочется большего. Стараюсь сам себя не оценивать – пусть это делают другие»
Никита Салтыков прокомментировал свою оценку от Transfermarkt в 3 миллиона евро.
На данный момент Transfermarkt оценивает стоимость Салтыкова в 3 миллиона евро.
– Всегда хочется большего. Если человек амбициозен, он всегда будет стремиться к лучшему.
Лично я стараюсь сам себя не оценивать – пусть это делают другие. Правильно они это делают или нет – другой вопрос, пусть они это обсуждают сами, а я буду выполнять свою работу.
– Но все равно хочется, чтобы цифра была больше 3 миллионов?
– Конечно, всегда будет хотеться большего. Но какой-то конкретной цифры у меня нет, – сказал Салтыков.