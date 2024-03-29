Хавбек «Крыльев» Салтыков о стоимости в 3 млн евро на Transfermarkt: «Всегда хочется большего. Стараюсь сам себя не оценивать – пусть это делают другие»

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия деньги Transfermarkt (Трансфермаркт) Никита Салтыков Футбол

Никита Салтыков прокомментировал свою оценку от Transfermarkt в 3 миллиона евро.

На данный момент Transfermarkt оценивает стоимость Салтыкова в 3 миллиона евро.

– Всегда хочется большего. Если человек амбициозен, он всегда будет стремиться к лучшему.

Лично я стараюсь сам себя не оценивать – пусть это делают другие. Правильно они это делают или нет – другой вопрос, пусть они это обсуждают сами, а я буду выполнять свою работу.

– Но все равно хочется, чтобы цифра была больше 3 миллионов?

– Конечно, всегда будет хотеться большего. Но какой-то конкретной цифры у меня нет, – сказал Салтыков.

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2 комментария
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А локо купили его за 300 тысяч евро
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И продаст не за 3 миллиона ))
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