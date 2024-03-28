Горшков о работе Осинькина в «Крыльях»: «Многое идет от Гвардиолы, но раньше больше шло от Клоппа»

Юрий Горшков высказался о тактической работе Игоря Осинькина в «Крыльях Советов».

– Ваш тренер рассказывал, что на него как на тренера повлиял . В тактической работе есть какие-то схожести?

– Конечно. Очень многое идет от «Манчестер Сити» и Гвардиолы, но раньше больше шло от , – сказал защитник « ».

После 20 туров самарцы занимают в Мир 8-е место.