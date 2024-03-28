Горшков о работе Осинькина в «Крыльях»: «Многое идет от Гвардиолы, но раньше больше шло от Клоппа»

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия Юрген Клопп Пеп Гвардиола Игорь Осинькин тактика Юрий Горшков Футбол

Юрий Горшков высказался о тактической работе Игоря Осинькина в «Крыльях Советов».

– Ваш тренер Игорь Осинькин рассказывал, что на него как на тренера повлиял Пеп Гвардиола. В тактической работе есть какие-то схожести?

– Конечно. Очень многое идет от «Манчестер Сити» и Гвардиолы, но раньше больше шло от Клоппа, – сказал защитник «Крыльев Советов».

После 20 туров самарцы занимают в Мир РПЛ 8-е место.

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3 комментария
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Всегда нравится смотреть игры крыльев
Не всегда результат, но одна из лучших по смотрибельности ) ( уж простите за выражение 😅)
+9
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+8
Крылья главное украшение нашего футбола. Вот за кого действительно хочется болеть, а не за очередную помойку из легов.
+8
-1
+7
Ответ Шипа
Всегда нравится смотреть игры крыльев Не всегда результат, но одна из лучших по смотрибельности ) ( уж простите за выражение 😅)
Ну да, кадров у нас хватает)
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