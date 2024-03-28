Горшков о работе Осинькина в «Крыльях»: «Многое идет от Гвардиолы, но раньше больше шло от Клоппа»
Юрий Горшков высказался о тактической работе Игоря Осинькина в «Крыльях Советов».
– Ваш тренер Игорь Осинькин рассказывал, что на него как на тренера повлиял Пеп Гвардиола. В тактической работе есть какие-то схожести?
– Конечно. Очень многое идет от «Манчестер Сити» и Гвардиолы, но раньше больше шло от Клоппа, – сказал защитник «Крыльев Советов».
После 20 туров самарцы занимают в Мир РПЛ 8-е место.
Не всегда результат, но одна из лучших по смотрибельности ) ( уж простите за выражение 😅)