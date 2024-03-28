Хенесс о назначении Алонсо в «Баварию»: «Это будет очень сложно, если не сказать невозможно. «Байер» близок к чемпионству, Хаби есть за что поблагодарить этот клуб»

Теги Бавария Байер Хаби Алонсо бундеслига Германия Ули Хенесс Футбол

Ули Хенесс высказался о возможном назначении Хаби Алонсо в «Баварию».

«Посмотрим, сможем ли мы сделать это в этом году, это будет очень сложно, если не сказать невозможно.

Я, конечно, могу представить, что он останется в «Байере». Насколько я его знаю, он будет склоняться к том, чтобы остаться, потому что он не хотел бы бросать эту работу сейчас.

Он сейчас работает в клубе, который близок к тому, чтобы стать чемпионом Германии. Ему есть за что поблагодарить этот клуб, и клубу тоже [есть за что поблагодарить его].

Если бы он провел еще два или три успешных года, наверное, было бы легче его оттуда вытащить. Мы бы хотели его подписать. Но если это не получится, то задача руководства клуба будет в том, чтобы искать и находить альтернативы», – сказал почетный президент «Баварии» в интервью Das Erste.

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16 комментариев
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Тут будет зависить от трансферов . Если Хаби поддержут и сделают состав сильнее, то он явно останется . Если разбегутся, то зачем дальше это приключение ?
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Для Алонсо разумнее всего было бы остаться в Байере, если его не растащут по окончании сезона.
Ну а если переход ...
Переход в Баварию был самым оптимальный, в Ливерпуле бы было скорее всего значительно сложнее...
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Ответ JohnnyMulka
Заколебала эта Бавария Давайте уже нормальный чемпионат, где хотя бы 2-3 клуба меняются в победителях чемпионата
это получается Испания только нормальный чемпионат?
в АПЛ сплошной Сити, в Германии - Бавария, во Франции - ПСЖ
а Италию все равно никто не смотрит
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Для Хаби остаться в Байере - хороший вариант. Можно пошуметь в ЛЧ с обновленной командой
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Комментарий удален пользователем
А Гурбанова как альтернативу не рассматривают?)
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Хенесс может подогнать Баварии отличную альтернативу в виде своего родственника из Штутгарта, тот идёт на третьем месте с составом середняка.
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Если Байер распродадут, то Хаби незачем будет оставаться. В этом плане старый уголовник ошибается
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Странно, почему нет ни одного взгляда в сторону Флика?
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Ответ Салесар
В АПЛ хотя бы обозначается борьба. Даже если большую часть АПЛ берет сити, практически каждый сезон видно, как трудно им достается эта победа, ведь есть то Клопп, то Артета. Поэтому смотреть и следить все равно интересно. А в Германии 10 лет подряд чемпион бавария без особой конкуренции, и только начиная с прошлого сезона появилась какая-то интрига
На самом деле это миф. В среднем разрыв между 1 и 2 командами в итоговой таблице почти одинаковая, что в Англии, что в Германии.
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