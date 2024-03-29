Алонсо останется в «Байере» до июня 2025 года, предусмотрены отступные. Контракт – до 2026-го (Фабрицио Романо)
Хаби Алонсо не покинет «Байер» по окончании сезона.
Ожидается, что испанец останется на посту главного тренера леверкузенцев как минимум до июня 2025 года, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
При этом в контракте Алонсо будут действовать отступные, а само соглашение с «Байером» рассчитано до июня 2026-го.
По данным источника, «Бавария» готова ждать до нынешнего лета, пока Алонсо не примет официального решения.