Алонсо останется в «Байере» до июня 2025 года, предусмотрены отступные. Контракт – до 2026-го (Фабрицио Романо)

Теги Бавария Байер Хаби Алонсо бундеслига Германия отставки Футбол

Хаби Алонсо не покинет «Байер» по окончании сезона.

Ожидается, что испанец останется на посту главного тренера леверкузенцев как минимум до июня 2025 года, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

При этом в контракте Алонсо будут действовать отступные, а само соглашение с «Байером» рассчитано до июня 2026-го.

По данным источника, «Бавария» готова ждать до нынешнего лета, пока Алонсо не примет официального решения.

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26 комментариев
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Алонсо с Байером 2 сезона подряд выиграет Бундеслигу, а Кейн с Баварией останется без трофея (особенно на фоне слухов, когда руководства Баварии интересуются всякими Рангником, Сульшером) и потом вернётся в ТТХ, заскриньте:)
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Алонсо мужик!
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Ответ ASH11
Также есть риск провалиться. Очевидно, в следующем сезоне на них с совершенно другим настроем будут выходить.
А что мешает сейчас с правильным настроем выходить?
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+14
Ответ Aleksandr Dubovik
Ух что за команда в ЛЧ осенью будет
Также есть риск провалиться. Очевидно, в следующем сезоне на них с совершенно другим настроем будут выходить.
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+12
Уйдет. Слишком много топов ищут тренера
+8
-1
+7
Ух что за команда в ЛЧ осенью будет
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Правильное решение, кроме того еще один сезон под руководством Алонсо "Байер" покажет, чего он стоит. Будет интересно понаблюдать "Байер" в 24/25 гг.
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Надеюсь, Байер выиграет БЛ, в этом случае команда как минимум не ослабнет, а то и сильнее станет, у Алонсо тогда не будет особой необходимости уходить, в Байере с учётом ЛЧ ему ещё есть куда расти.
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Ждёт вакансию в Реале :)
+2
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Ответ Отец Абду
Алонсо с Байером 2 сезона подряд выиграет Бундеслигу, а Кейн с Баварией останется без трофея (особенно на фоне слухов, когда руководства Баварии интересуются всякими Рангником, Сульшером) и потом вернётся в ТТХ, заскриньте:)
Если Бавария перестройку затеет , тогда мб , а так маловероятно , что Мюнхен второй сезон подряд тарелку отдаст , к тому же состав Байера могут частично раскупить, а там уже выстрелят трансферы на замену или нет
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Ответ Aleksandr Dubovik
Ух что за команда в ЛЧ осенью будет
Да ниче он в лч не покажет, карабах подтверждает.
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Ответ Aleksandr Dubovik
Ух что за команда в ЛЧ осенью будет
Вот и абсолютно неизвестно, что за команда в ЛЧ осенью будет. То, что останется Алонсо, совершенно не гарантирует того, что останутся Фримпонги, Гримальды и прочие Виртцы.
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Ответ ASH11
Также есть риск провалиться. Очевидно, в следующем сезоне на них с совершенно другим настроем будут выходить.
А сейчас кто мешает по-другому относиться к лидеру чемпионата?
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идеальный расклад для Реала) очевидно его главной целью является тренеровать мадридцев в будущем
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Вплоть до того, пока не начнётся первый тур нового сезона, все эти останется или уйдёт - просто слухи.🙃
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Это правильно! Нужно еще доказать, что не повезло!
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Прекрасно!!! Для Ливерпуля он ещё слишком сырой!
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Мне кажется, это переподписание для фиксации отступных.
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Отлично, проект надо довести до ЛЧ. Если сложится там, продолжить.
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Если эта прекрасная новость правда , то надеюсь вся его банда останется в клубе .
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Уважение!
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