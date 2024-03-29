Алонсо останется в «Байере» до июня 2025 года, предусмотрены отступные. Контракт – до 2026-го (Фабрицио Романо)

Хаби Алонсо не покинет «Байер» по окончании сезона.

Ожидается, что испанец останется на посту главного тренера леверкузенцев как минимум до июня 2025 года, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

При этом в контракте будут действовать отступные, а само соглашение с « » рассчитано до июня 2026-го.

По данным источника, « » готова ждать до нынешнего лета, пока Алонсо не примет официального решения.