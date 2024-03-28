Александр Мостовой: «Промес подставил «Спартак», но они должны быть в топ-3 даже без него. В команде столько игроков, купленных за большие деньги – они же не подмастерья Квинси»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Мостовой Квинси Промес Футбол

Александр Мостовой оценил перспективы «Спартака» в Мир РПЛ без Квинси Промеса.

Промес взят под стражу в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов – власти страны намерены требовать экстрадиции футболиста. До этого Квинси находился под домашним арестом после ДТП в ОАЭ.

Ранее суд в Амстердаме заочно осудил футболиста «Спартака» на 6 лет по делу об организации провоза двух партий кокаина общим весом 1362 килограмма. Также Промес был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.

«Понятное дело, что Промес подставил «Спартак» своими действиями. Но в команде столько игроков, которых покупали за большие деньги, они же не подмастерья Квинси – тоже должны что-то уметь. Поэтому даже без Промеса «Спартак» должен быть в топ-3 по итогам сезона. Но тут еще тренер должен грамотно распорядиться теми игроками, которые у него есть», – сказал Мостовой.

После 20 туров «Спартак» занимает 6-е место в таблице РПЛ, набрав 31 очко.

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15 комментариев
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"Квинси и его подмастерье" звучит, как название какой-нибудь банды или ателье)
+13
-3
+10
Ответ Vatikan
Спартак самый лучший клуб страны, все вокруг об этом знают!
А кто не знает, тот не спартач. 😁
+13
-4
+9
Ответ pyritanza
"Квинси и его подмастерье" звучит, как название какой-нибудь банды или ателье)
"Квинси , ученик чародея -Мостового"
Дата выхода май 2025г.
+4
0
+4
Ответ Vatikan
Спартак самый лучший клуб страны, все вокруг об этом знают!
ХАХА. Даже Рубин по достижениям в 21 веке на голову выше нищего Спартачка
+11
-7
+4
Ответ xa-xa
"Квинси , ученик чародея -Мостового" Дата выхода май 2025г.
дата выхода май 2032
+2
0
+2
Промес: полиция Нидерландов помешала мне выкупить КБ клуб.
+4
-4
0
Как же стыдно за наш Спартак! Понакупили всякий шлак за миллиарды от народной нефти, а толку ноль и легенда клуба - уголовник.
+7
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Они никому ничего не должны. Ваши ожидания - это ваши проблемы (А.С. Аршавин).
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Ответ xa-xa
"Квинси , ученик чародея -Мостового" Дата выхода май 2025г.
Есть вероятность задержки выхода данного фильма из-за досъёмок лет эдак на семь)
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