Александр Мостовой: «Промес подставил «Спартак», но они должны быть в топ-3 даже без него. В команде столько игроков, купленных за большие деньги – они же не подмастерья Квинси»
Александр Мостовой оценил перспективы «Спартака» в Мир РПЛ без Квинси Промеса.
Промес взят под стражу в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов – власти страны намерены требовать экстрадиции футболиста. До этого Квинси находился под домашним арестом после ДТП в ОАЭ.
Ранее суд в Амстердаме заочно осудил футболиста «Спартака» на 6 лет по делу об организации провоза двух партий кокаина общим весом 1362 килограмма. Также Промес был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
«Понятное дело, что Промес подставил «Спартак» своими действиями. Но в команде столько игроков, которых покупали за большие деньги, они же не подмастерья Квинси – тоже должны что-то уметь. Поэтому даже без Промеса «Спартак» должен быть в топ-3 по итогам сезона. Но тут еще тренер должен грамотно распорядиться теми игроками, которые у него есть», – сказал Мостовой.
После 20 туров «Спартак» занимает 6-е место в таблице РПЛ, набрав 31 очко.
Дата выхода май 2025г.