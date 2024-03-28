Александр Мостовой: «Промес подставил «Спартак», но они должны быть в топ-3 даже без него. В команде столько игроков, купленных за большие деньги – они же не подмастерья Квинси»

Александр Мостовой оценил перспективы «Спартака» в Мир РПЛ без Квинси Промеса.

Промес взят под стражу в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов – власти страны намерены требовать экстрадиции футболиста. До этого Квинси находился под домашним арестом после ДТП в ОАЭ.

Ранее суд в Амстердаме заочно осудил футболиста « » на 6 лет по делу об организации провоза двух партий кокаина общим весом 1362 килограмма. Также Промес был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.

«Понятное дело, что Промес подставил «Спартак» своими действиями. Но в команде столько игроков, которых покупали за большие деньги, они же не подмастерья – тоже должны что-то уметь. Поэтому даже без Промеса «Спартак» должен быть в топ-3 по итогам сезона. Но тут еще тренер должен грамотно распорядиться теми игроками, которые у него есть», – сказал .

После 20 туров «Спартак» занимает 6-е место в таблице , набрав 31 очко.