Месси, Роналду, Марадона, Пеле, Мальдини, Буффон и Зидан – в сборной всех времен от Роналдо
Роналдо представил новую версию своей символической сборной всех времен.
Экс-форвард национальной команды Бразилии в качестве вратаря выбрал Джанлуиджи Буффона, в защиту поставил Кафу, Паоло Мальдини, Фабио Каннаваро и Роберто Карлоса.
В полузащиту попали Зинедин Зидан, Диего Марадона и Пеле, в нападение – Лионель Месси, сам Роналдо и Криштиану Роналду.
Год назад в символической сборной Феномена были Джанлуиджи Буффон, Кафу, Франц Беккенбауэр, Паоло Мальдини, Роберто Карлос, Зико, Диего Марадона, Лионель Месси и Роналдиньо.
8 ЗМ✅
6 раз МВП турнира сборных✅
4 раза МВП финала сборных✅
МЧМ, Олимпиада, Финалиссима, КА и ЧМ - флеш-рояль со сборной✅
2 раза лучший игрок ЧМ✅
Самый результативный игрок гол+пас ЧМ✅
Лучший бомбардир топ-5 лиг в истории✅
Лучший ассистент в истории✅
Самый титулованный игрок в истории✅
6 Золотых бутс✅
Самый результативный игрок Эль-Классико✅
Самый результативный игрок против топ-50 сборных мира✅
2 требла✅
Лучший в истории футбола✅
Полубог-получеловек, Микеланджело от футбола.
Диего должен быть в рейтинге всех времен.