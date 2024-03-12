Месси, Роналду, Марадона, Пеле, Мальдини, Буффон и Зидан – в сборной всех времен от Роналдо

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Роналдо представил новую версию своей символической сборной всех времен.

Экс-форвард национальной команды Бразилии в качестве вратаря выбрал Джанлуиджи Буффона, в защиту поставил Кафу, Паоло Мальдини, Фабио Каннаваро и Роберто Карлоса.

В полузащиту попали Зинедин Зидан, Диего Марадона и Пеле, в нападение – Лионель Месси, сам Роналдо и Криштиану Роналду.

Год назад в символической сборной Феномена были Джанлуиджи Буффон, Кафу, Франц Беккенбауэр, Паоло Мальдини, Роберто Карлос, Зико, Диего Марадона, Лионель Месси и Роналдиньо.

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33 комментария
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Да-да, у меня в детстве тоже опорникам часто не находилось места в сборных мечты ))
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Самое главное себя включил, в сборной всех времён он должен присутствовать абсолютно у каждого)
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Пеле и Марадона - полузащитники ? 🤣
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Ответ Leon Petov
Комментарий удален модератором
Так это же не Олег, а Катерина))
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Артем, лицо к осмотру:)

8 ЗМ✅
6 раз МВП турнира сборных✅
4 раза МВП финала сборных✅
МЧМ, Олимпиада, Финалиссима, КА и ЧМ - флеш-рояль со сборной✅
2 раза лучший игрок ЧМ✅
Самый результативный игрок гол+пас ЧМ✅
Лучший бомбардир топ-5 лиг в истории✅
Лучший ассистент в истории✅
Самый титулованный игрок в истории✅
6 Золотых бутс✅
Самый результативный игрок Эль-Классико✅
Самый результативный игрок против топ-50 сборных мира✅
2 требла✅
Лучший в истории футбола✅
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Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Величие Марадоны сильно преувеличено по факту.
+5
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9 из 11 играли в серии А.
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Ответ Alex Armstrong
Все эти символические сборные,конечно, вкусовщина. У каждого она своя. Из этой сборной Роналдо я бы лично Месси выкинул, ну не нравился он мне никогда, абсолютно беспонтовый какой-то. Заменить на Роналдиньо или Иньесту
Месси - универсальный игрок, хоть в центре поля, хоть на фланг, хоть на остриё. Иньеста и Роналдиньо таким похвастаться не могут. Да и вообще по классу аргентинец выше обоих. Сказать, что Лео "беспонтовый" означает не смотреть футбол от слова совсем)
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Ответ Оливер Кан пускает в домик от Карлоса
Так это же не Олег, а Катерина))
😁
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Извините, здесь многие не по позициям.
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Ответ Роман
Учитывая как Бавария унижала Месси и ко, то он тут лишний. Там ещё Рома, Ливерпуль и т.д.. То есть каждая вторая команда. Мог бы оставить более талантливого Роналдиньо.
Футбол командный вид спорта. Разгромные поражения есть в карьере любого игрока, особенно если он долго играл. Это не повод не учитывать остальные достижения игрока. Условно та же Бавария от Реала отлетала разгромно. А Реал получал 5-0 и 6-2 от Барселоны.
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Ответ Tiger80
Последний пункт кто присвоил?))
а кройф, бекенбауэр?
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Ответ rigobersong
Артем, лицо к осмотру:) 8 ЗМ✅ 6 раз МВП турнира сборных✅ 4 раза МВП финала сборных✅ МЧМ, Олимпиада, Финалиссима, КА и ЧМ - флеш-рояль со сборной✅ 2 раза лучший игрок ЧМ✅ Самый результативный игрок гол+пас ЧМ✅ Лучший бомбардир топ-5 лиг в истории✅ Лучший ассистент в истории✅ Самый титулованный игрок в истории✅ 6 Золотых бутс✅ Самый результативный игрок Эль-Классико✅ Самый результативный игрок против топ-50 сборных мира✅ 2 требла✅ Лучший в истории футбола✅
Factos! 🐐🇦🇷
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Ответ Alex Armstrong
Все эти символические сборные,конечно, вкусовщина. У каждого она своя. Из этой сборной Роналдо я бы лично Месси выкинул, ну не нравился он мне никогда, абсолютно беспонтовый какой-то. Заменить на Роналдиньо или Иньесту
Беспонтовый это что имеется в виду? А Иньеста понтовый? И в чем эта понтовость заключается?
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Ответ Leon Petov
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ Football_legend
Пеле и Марадона - полузащитники ? 🤣
Ну по Пеле конечно вопрос, но было время что он играл атакующего полузащитника (что кажется нереальным))) ), а по Марадоне то какие претензии? Он реже играл нападающего, нежели атакующего полузащитника... Но в целом, он же их не опорниками назвал, а остальное всё уже несколько размытое представление.
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Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Марадона - это и есть футбол.
Полубог-получеловек, Микеланджело от футбола.
Диего должен быть в рейтинге всех времен.
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Адекватная сборная : Буффон , Дани Алвес , Пуйоль , Неста , Мальдини, Пирло , Хави , Иниеста, Месси, Пеле, Рональдо .
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В списке есть один ноунем у которого 0+0 в плоф ЧМ .. и нету даже бронзовой медали ЧМ. уберите этого ноунема оттуда и добавьте Рональдиньо. не позорьте футбол
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в от чистого сердца ребят, это Зачет!!!!
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Комментарий удален модератором
кто-нибудь, для Рональдиньо место освободите
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