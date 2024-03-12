Месси, Роналду, Марадона, Пеле, Мальдини, Буффон и Зидан – в сборной всех времен от Роналдо

Роналдо представил новую версию своей символической сборной всех времен.

Экс-форвард национальной команды Бразилии в качестве вратаря выбрал , в защиту поставил Кафу, Паоло Мальдини, и .

В полузащиту попали , Диего Марадона и Пеле, в нападение – Лионель Месси, сам Роналдо и .

Год назад в символической сборной Феномена были Джанлуиджи Буффон, Кафу, Франц Беккенбауэр, Паоло Мальдини, Роберто Карлос, Зико, Диего Марадона, Лионель Месси и Роналдиньо.