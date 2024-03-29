Артур Нигматуллин о переходе РФС в Азию: «Не понимал этих разговоров – в чем смысл? Не факт, что все бы приняли сборную России. Надо чуть подождать» 

Теги премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу РФС Азиатская футбольная конфедерация Артур Нигматуллин Футбол

Артур Нигматуллин поддержал решение РФС не переходить в Азию.

– Было множество разговоров о возможном переходе РФС в Азию. Вы, как футболист, как бы оценили такой переход?

– Я вообще не понимал этих разговоров. У меня был вопрос: в чем смысл этого всего? Не факт, что в Азии все бы приняли сборную России. Если бы Япония сказала, что не хочет с нами играть, то как бы мы отбирались на чемпионат мира? Думаю, надо чуть-чуть подождать. Уже есть какие-то подвижки и шевеления.

– С точки зрения логистики тяжело будет играть в азиатской Лиге чемпионов. А по футбольному уровню было бы интересно там сыграть? Против Роналду, например.

– Мы играли на сборах с командой из Саудовской Аравии. Хорошая команда, но ничего такого в ней нет. Я не заметил какого-то запредельного уровня. Да, она из нижней части таблицы, но все равно никакого вау-эффекта не было, – сказал голкипер «Пари НН».

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5 комментариев
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Конечно нужно немного подождать. И не бухтеть. Там все схвачено.
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Подвижки и шевеления налицо, да. Как в глубоком сне примерно.
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"Потерпеть немного"
Думаю, в правительстве и в РФС не дураки сидят»
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Мне нравится эта логика. Честно. Она же очень оптимистичная. Например, вот у меня зарплата 30 тысяч рублей, жена изменяет, я бухаю, но ничего - надо подождать чуть-чуть, и всё будет хорошо.
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