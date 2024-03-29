Артур Нигматуллин о переходе РФС в Азию: «Не понимал этих разговоров – в чем смысл? Не факт, что все бы приняли сборную России. Надо чуть подождать»
Артур Нигматуллин поддержал решение РФС не переходить в Азию.
– Было множество разговоров о возможном переходе РФС в Азию. Вы, как футболист, как бы оценили такой переход?
– Я вообще не понимал этих разговоров. У меня был вопрос: в чем смысл этого всего? Не факт, что в Азии все бы приняли сборную России. Если бы Япония сказала, что не хочет с нами играть, то как бы мы отбирались на чемпионат мира? Думаю, надо чуть-чуть подождать. Уже есть какие-то подвижки и шевеления.
– С точки зрения логистики тяжело будет играть в азиатской Лиге чемпионов. А по футбольному уровню было бы интересно там сыграть? Против Роналду, например.
– Мы играли на сборах с командой из Саудовской Аравии. Хорошая команда, но ничего такого в ней нет. Я не заметил какого-то запредельного уровня. Да, она из нижней части таблицы, но все равно никакого вау-эффекта не было, – сказал голкипер «Пари НН».
Думаю, в правительстве и в РФС не дураки сидят»