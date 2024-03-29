Вратарь «Пари НН» Нигматуллин об условиях в России: «В Финляндии тренировались в манеже на искусственном поле. Иностранцы, приезжающие из средних клубов, говорят, что здесь лучше»

Артур Нигматуллин заявил, что условия в России не уступают европейским.

– Если позовут [в Европу], можно поговорить. Но это, я думаю, уже вряд ли с нынешней ситуацией. И отношение к русским футболистам… Вряд ли такое произойдет.

– Почему? Захарян же уехал.

– Захаряну 20 лет.

– Вы сами говорили, что у вратаря 32 года – самый расцвет сил.

– Опять же, для вратаря именно как расцвет сил. А клубы думают о перепродаже. Как живет средний европейский клуб? Думают, что мы подпишем игрока, будем его развивать и продадим дальше. Но здесь уже больших денег за меня не заплатят, даже если будут развиваться. Поэтому это менее интересно именно для клуба.

– В течение карьеры у вас были подобные предложения от средних европейских клубов?

– Были варианты, я ездил в Финляндию. Правда, только по юности. Меня хотели отдать в Финляндию году в 2013-м или 2014-м. Я поехал, посмотрел и решил, что на тот момент как бы нет смысла туда переходить. Это был абсолютно другой уровень, большая разница с уровнем чемпионата России.

– И в условиях было похуже?

– Инфраструктура, да. Я приехал на зимние сборы, они тренировались в манеже на искусственном поле. По-другому все было.

В России в этих делах намного лучше все обстоит. Даже ребята-иностранцы, что приезжают из средних клубов, говорят, что здесь лучшие условия не только по деньгам, но и в плане всего остального, – сказал вратарь «Пари НН» .

«Российские вратари где-то даже превосходят иностранных в классической игре. У нас очень сильная школа». Голкипер «Пари НН» Нигматуллин об уровне россиян