Вратарь «Пари НН» Нигматуллин об условиях в России: «В Финляндии тренировались в манеже на искусственном поле. Иностранцы, приезжающие из средних клубов, говорят, что здесь лучше»

Теги премьер-лига Россия Артур Нигматуллин Пари НН Футбол

Артур Нигматуллин заявил, что условия в России не уступают европейским.

– Если позовут [в Европу], можно поговорить. Но это, я думаю, уже вряд ли с нынешней ситуацией. И отношение к русским футболистам… Вряд ли такое произойдет.

Почему? Захарян же уехал.

– Захаряну 20 лет.

Вы сами говорили, что у вратаря 32 года – самый расцвет сил.

– Опять же, для вратаря именно как расцвет сил. А клубы думают о перепродаже. Как живет средний европейский клуб? Думают, что мы подпишем игрока, будем его развивать и продадим дальше. Но здесь уже больших денег за меня не заплатят, даже если будут развиваться. Поэтому это менее интересно именно для клуба.

В течение карьеры у вас были подобные предложения от средних европейских клубов?

– Были варианты, я ездил в Финляндию. Правда, только по юности. Меня хотели отдать в Финляндию году в 2013-м или 2014-м. Я поехал, посмотрел и решил, что на тот момент как бы нет смысла туда переходить. Это был абсолютно другой уровень, большая разница с уровнем чемпионата России.

И в условиях было похуже?

– Инфраструктура, да. Я приехал на зимние сборы, они тренировались в манеже на искусственном поле. По-другому все было.

В России в этих делах намного лучше все обстоит. Даже ребята-иностранцы, что приезжают из средних клубов, говорят, что здесь лучшие условия не только по деньгам, но и в плане всего остального, – сказал вратарь «Пари НН» Артур Нигматуллин.

«Российские вратари где-то даже превосходят иностранных в классической игре. У нас очень сильная школа». Голкипер «Пари НН» Нигматуллин об уровне россиян

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4 комментария
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Турнир реально ниже чем ФНЛ по уровню
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Ответ Михаил Лубянский
Турнир реально ниже чем ФНЛ по уровню
Я включил однажды, смотрю Рома Еременко бегает
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Ответ Фан Рубина
Европка - шаг, а то и два и три назад во всём по сравнению с сильнейшей лигой мира - РПЛ.
Какая конкретно "европка"?) РПЛ это не европейский чемпионат? А финский?
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