Хенесс о поспешном увольнении Нагельсманна: «Это не подходит «Баварии» – на кону еще были 3 титула. Терпения в СМИ больше нет, после 2-3 поражений начинаются вопросы»

Теги Бавария Оттмар Хитцфельд Ули Хенесс Юлиан Нагельсманн Футбол

Ули Хенесс считает, что «Бавария» поторопилась с увольнением Юлиана Нагельсманна.

«Терпения [в СМИ] больше нет. Раньше Оттмар Хитцфельд проигрывал 2, 3, 4 матча, но продолжал работать. Но теперь, когда ты проигрываешь 2-3 матча, начинаются вопросы относительно тренера. Вот почему особенно сложно быть тренером в «Баварии».

Тем не менее, я также должен признать, что в последнее время с нашей стороны тоже не было терпения. Если посмотреть на случай с Юлианом Нагельсманном, которого уволили, когда на кону еще были все три титула, то это не то, что подходит «Баварии», – сказал почетный президент мюнхенского клуба в интервью BR24.

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3 комментария
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