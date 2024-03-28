Хенесс о поспешном увольнении Нагельсманна: «Это не подходит «Баварии» – на кону еще были 3 титула. Терпения в СМИ больше нет, после 2-3 поражений начинаются вопросы»

Ули Хенесс считает, что «Бавария» поторопилась с увольнением Юлиана Нагельсманна.

«Терпения [в СМИ] больше нет. Раньше Оттмар проигрывал 2, 3, 4 матча, но продолжал работать. Но теперь, когда ты проигрываешь 2-3 матча, начинаются вопросы относительно тренера. Вот почему особенно сложно быть тренером в «Баварии».

Тем не менее, я также должен признать, что в последнее время с нашей стороны тоже не было терпения. Если посмотреть на случай с , которого уволили, когда на кону еще были все три титула, то это не то, что подходит «Баварии», – сказал почетный президент мюнхенского клуба в интервью BR24.