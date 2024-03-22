Нагельсман сообщил, что Нойер будет основным вратарем Германии на Евро

Теги Бавария Мануэль Нойер бундеслига Германия Сборная Германии по футболу Марк-Андре тер Стеген Юлиан Нагельсманн Евро-2024 Футбол

Юлиан Нагельсманн сообщил, что Мануэль Нойер будет основным вратарем Германии.

Ранее стало известно, что Нойер травмировался в сборной Германии и не сыграет в товарищеских матчах с Францией и Нидерландами. У вратаря «Баварии» разрыв мышечного волокна.

«Мы приняли решение. К сожалению, Ману получил травму, но это всего лишь растяжение, и он выбыл всего на десять дней, так что я не буду менять решение.

Нойер очень хорошо играет уже долгое время, в Лиге чемпионов и Бундеслиге. Главное – дать игроку ясность. То же самое касается остальных игроков, которых я планирую использовать в качестве основных.

В разговоре с тер Стегеном я сказал, что счастлив, так как у нас есть два вратаря мирового класса. Объяснил ему, что важно, чтобы он был рядом в этих двух матчах. Травма может случиться в любой момент с ними обоими. Но в решении ничего не меняется», – сказал тренер сборной Германии.

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31 комментарий
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*Шёл 2040 год*
Главный тренер Йозуа Киммих сообщил, что 62-х летний Нойер будет основным вратарём на Евро.
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Этого пенсионера из сборной можно только вперед ногами вынести.
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тер Стеген опять мимо... Видимо ждать ему ещё долго.
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Такое ощущение, что даже если МАТШ проведет все матчи на ноль в сезоне, то в сборной Германии все равно будет основным Нойер..

Сугубо на мой взгляд, к МАТШу в сборной относятся без должного уважения.
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Нойера видать до гроба будут на ворота ставить. Не видать успеха немцам на евро
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Ответ ОттоДракула
Этого пенсионера из сборной можно только вперед ногами вынести.
Придётся ему путёвку на горнолыжный курорт каждый год дарить, своим ходом из сборной он не уйдёт👹
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Ответ Сергей Липатов
поцчему? ноер такто вот совсем не дно
38 лет через 5 дней дедушке, уже все-таки потихоньку Ману сдает. Очень странный выбор, учитывая, что есть тот же МАТШ в околопиковом для вратаря возрасте.
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Ответ ОттоДракула
Этого пенсионера из сборной можно только вперед ногами вынести.
Этот пенс с закрытыми глазами лучше многих вратарей. В свои 38 Штегену фору даст всё равно
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99% голов Баварии после возвращения Нойера - ошибки самого Нойера. Будем честны - он должен был два года назад отойти в сторону и дать путь молодым
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Ответ SaH4r.
Вычеркиваем Германию из фаворитов
Нынешняя сборная Германии даже на андердога не тянет
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Ответ Momos
Тер Штеген, к сожалению, не соответствует уровню сборной Германии
Чего?
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Ответ Cruel Snake
тер Стеген опять мимо... Видимо ждать ему ещё долго.
Может по ходу турнира станет основным. Кто знает как там сложится.
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кое что надо признать,Марк по скилу ни разу не уступает с нынешнему Нойеру, но вот морально он и близко ему не ровня.. у Марка 8 из 10 матчей на вылет с крепкой командой получается неудачной, у Нойера в этом плане просто отлично, он уверенно себя чувствует с топами. так что выбор Нойер или Марк, более чем очевиден, несмотря на то что я фан Барсы, все равно выбрал бы Нойера в важных матчах, а вот с проходными соперниками выпустил бы Марка.
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Тер-Штеген играет не столько не в ту эпоху, сколько не с тем гражданством.
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На костылях?
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Трапп, Тер Штеген ещё парочку перспективных вратарей были в 2015...
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Пусть только пореже подключается в атаку в концовке матчей.
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Ждём такого же позора от Нойнера, как на ЧМ
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Как бы не лажал Нойер играть будет он, даже если условный Тер Штеген не будет пропускать весь сезон))
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Вычеркиваем Германию из фаворитов
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