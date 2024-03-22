Нагельсман сообщил, что Нойер будет основным вратарем Германии на Евро

Юлиан Нагельсманн сообщил, что Мануэль Нойер будет основным вратарем Германии.

Ранее стало известно, что травмировался в сборной Германии и не сыграет в товарищеских матчах с Францией и Нидерландами. У вратаря «Баварии» разрыв мышечного волокна.

«Мы приняли решение. К сожалению, Ману получил травму, но это всего лишь растяжение, и он выбыл всего на десять дней, так что я не буду менять решение.

Нойер очень хорошо играет уже долгое время, в Лиге чемпионов и Бундеслиге. Главное – дать игроку ясность. То же самое касается остальных игроков, которых я планирую использовать в качестве основных.

В разговоре с тер Стегеном я сказал, что счастлив, так как у нас есть два вратаря мирового класса. Объяснил ему, что важно, чтобы он был рядом в этих двух матчах. Травма может случиться в любой момент с ними обоими. Но в решении ничего не меняется», – сказал тренер сборной Германии.