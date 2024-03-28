Экс-защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Ллойд умер в 75 лет. Он дважды выигрывал Кубок европейских чемпионов с «Ноттингемом»

Ушел из жизни двукратный победитель Кубка европейских чемпионов Ларри Ллойд.

Бывший защитник «Ноттингем Форест» и « » Ларри Ллойд умер в возрасте 75 лет.

С «Форест» Ллойд выиграл чемпионат Англии в сезоне-1977/78 и завоевал два Кубка европейских чемпионов в 1979 и 1980 годах.

Бывший игрок сборной Англии также выиграл с «Ливерпулем» чемпионство в сезоне-1972/73 и Кубок УЕФА.

«Мы глубоко опечалены известием о кончине Ларри Ллойда. Мы выражаем соболезнования друзьям и семье Ларри в это поистине печальное время. Покойся с миром, Ларри», – говорится в сообщении « ».