Экс-защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Ллойд умер в 75 лет. Он дважды выигрывал Кубок европейских чемпионов с «Ноттингемом»
Ушел из жизни двукратный победитель Кубка европейских чемпионов Ларри Ллойд.
Бывший защитник «Ноттингем Форест» и «Ливерпуля» Ларри Ллойд умер в возрасте 75 лет.
С «Форест» Ллойд выиграл чемпионат Англии в сезоне-1977/78 и завоевал два Кубка европейских чемпионов в 1979 и 1980 годах.
Бывший игрок сборной Англии также выиграл с «Ливерпулем» чемпионство в сезоне-1972/73 и Кубок УЕФА.
«Мы глубоко опечалены известием о кончине Ларри Ллойда. Мы выражаем соболезнования друзьям и семье Ларри в это поистине печальное время. Покойся с миром, Ларри», – говорится в сообщении «Ноттингем Форест».