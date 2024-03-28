Защитник «Локо» Митай о камерах в Москве: «Ужас, как они умудряются всех так ловить? У меня за прошлый год было 5-6 штрафов» 

Марио Митай высказался о камерах в Москве, фиксирующих нарушения ПДД.

— Какие-то минусы у Москвы есть?

— Первое — это пробки. Я в них уже настоялся! Второе — высокие цены практически на все (кроме бензина). Жизнь в Москве намного дороже, чем в Греции.

И третье — камеры, которые контролируют скорость. Это вообще ужас, как они умудряются всех так ловить? У меня за прошлый год было 5-6 штрафов, – сказал защитник « ».