Защитник «Локо» Митай о камерах в Москве: «Ужас, как они умудряются всех так ловить? У меня за прошлый год было 5-6 штрафов»
Марио Митай высказался о камерах в Москве, фиксирующих нарушения ПДД.
— Какие-то минусы у Москвы есть?
— Первое — это пробки. Я в них уже настоялся! Второе — высокие цены практически на все (кроме бензина). Жизнь в Москве намного дороже, чем в Греции.
И третье — камеры, которые контролируют скорость. Это вообще ужас, как они умудряются всех так ловить? У меня за прошлый год было 5-6 штрафов, – сказал защитник «Локомотива».