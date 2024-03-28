Защитник «Локо» Митай о камерах в Москве: «Ужас, как они умудряются всех так ловить? У меня за прошлый год было 5-6 штрафов» 

Теги Локомотив премьер-лига Россия деньги Марио Митай Футбол

Марио Митай высказался о камерах в Москве, фиксирующих нарушения ПДД.

— Какие-то минусы у Москвы есть?

— Первое — это пробки. Я в них уже настоялся! Второе — высокие цены практически на все (кроме бензина). Жизнь в Москве намного дороже, чем в Греции. 

И третье — камеры, которые контролируют скорость. Это вообще ужас, как они умудряются всех так ловить? У меня за прошлый год было 5-6 штрафов, – сказал защитник «Локомотива».

Материалы по теме

23 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Как говорится, есть выход - меньше нарушать)
+19
-3
+16
Ответ AdekvaT
Как говорится, есть выход - меньше нарушать)
кстати, очень хорошо помогает
+16
-1
+15
Если поменьше нарушать, и питаться не только в ресторанах на Тверской и Никольской, то жизнь явно не дороже, чем в Греции.
+16
-2
+14
По заголовку подумал, что в камерах успел посидеть после того как его ловили)))
+6
0
+6
Ответ А.Д.
если все так плохо в Москве, то почему он уехал из Греции?)
Его спросили про минусы. Учимся читать и осознавать прочитанное
+7
-2
+5
Ответ olander
Комментарий скрыт
Так может, это, сделать выводы :))
+3
0
+3
5-6 штрафов? Да это какой-то жалкий уровень. Эксперты помнят, какую статистику набивали себе звезды вроде Кокорина - вот это высочайший класс!
+4
-2
+2
20-летний щегол только права получил, а уже жалуется, что его штрафуют за превышение скорости.
+3
-2
+1
Ответ olander
Комментарий скрыт
Смешно. А минусующие по Москве ездят, вообще? По Новослободской улице, например? Или по Университетскому?
+1
0
+1
Ответ deadjoker
Так может, это, сделать выводы :))
Машину продать ? Или свалить?
+1
0
+1
Так на метро езди бери пример Хеведеса
+1
-1
0
Простых людей они на раз два отслеживают, а вооруженных до зубов терроров только за 400км от Москвы
+4
-4
0
5-6 штрафов за год. Малком не оплатил 60 случаев нарушения правил дорожного движения и ничего. А тут, 5-6)
0
0
0
Ответ Константин Михайлович
Так на метро езди бери пример Хеведеса
Можно ещё с Сапатера взять пример, который мало того, что ездил на метро, так ещё закупался скидочными продуктами в "Атаке" и пользовался кнопочным Сони Эриксон.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий