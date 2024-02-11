Почеттино о травмах в «Челси»: «Играть без лучших сложно, а люди видят только результат и критикуют. Я должен объясняться. Не хотят слушать – все»

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Маурисио Почеттино высказался о травмах в «Челси».

Сейчас у лондонского клуба травмированы Рис Джеймс, Роберт Санчес, Уэсли Фофана, Марк Кукурелья, Ромео Лавия и Лесли Угочукву. Значительную часть сезона-2023/24 пропустили Кристофер Нкунку, Бен Чилуэлл, Мало Гюсто и Карни Чуквуэмека.

«Восприятие – это одно, но играть без лучших игроков сложно. Судят по результату, но таковы обстоятельства. Мы каждый раз играем в разных обстоятельствах. Видя только результат, люди тебя критикуют, потому что ты проиграл. Но они никогда не анализируют причины.

Раньше я старался хорошо доносить информацию до медиа, чтобы все рассматривалось в контексте, предлагать аргументы относительно происходящих событий. Но теперь, спустя семь месяцев, я не то чтобы говорю: «Сдаюсь». Если люди хотят понять, окей. Если нет, то я буду концентрироваться, двигаться дальше и пытаться побеждать.

Прошло семь месяцев, а я должен объясняться, объясняться и объясняться. Если люди не хотят слушать, то все. Я не собираюсь тратить столько энергии, чтобы продолжать эти объяснения. Если вы хотите понять, отлично. Если хотите помочь «Челси», отлично. Я не говорю о помощи себе. Это поможет «Челси», – сказал Почеттино.

Завтра, 12 февраля, «Челси» сыграет против «Кристал Пэлас».

Я почувствовал подавленность «Челси», увидев 3:8 вживую

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55 комментариев
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Анчелотти снова поднял бровь и сделал "корректировки"
+32
-2
+30
Травмы в Челси - необходимая мера, чтоб в раздевалке дышать можно было
+21
-2
+19
Вот в чем проблема. Лесли Угочукву нету в старте. Кстати, кто это.
+19
-2
+17
Ответ Evgen_Hazard
Лучших продал и опустил Боулинг, а те кто остался попал под каток без медштаба и тренеров по физподготовке, поскольку этот пухлый клоун всех разогнал и нанял фиг знает кого на авито. Я до сих пор не могу вкурить что такое Лавиа и хрен ли он до сих пор болеет.
Кого лучших отпустил Боули? Вот купил он шлак в большинстве, а отпускал он далеко не лучших, Маунт блещет в МЮ? Хавертц МЮ в Арсенале блистает? Жоржиньо стал лучше после нас? Последнее время отпустили только Рюдигера, но там Реал, потому шансов не было оставить его, Аспи сам понимал, что уже не тянет, Кристенсен далеко не лучше тех, кто есть сейчас. Кого ещё мы отпустили лучших? Ковачич да, был бы нам самим полезен возможно... И все... Команда шла к перестройке неизбежной...
+13
-5
+8
Ответ Marina_Greta
Это Лесли Угочукву так-то.
Спасибо огромнейшее,теперь всё встало на свои места)
+9
-2
+7
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Вот в чем проблема. Лесли Угочукву нету в старте. Кстати, кто это.
Это Лесли Угочукву так-то.
+8
-2
+6
Лучших продал и опустил Боулинг, а те кто остался попал под каток без медштаба и тренеров по физподготовке, поскольку этот пухлый клоун всех разогнал и нанял фиг знает кого на авито. Я до сих пор не могу вкурить что такое Лавиа и хрен ли он до сих пор болеет.
+11
-6
+5
Ответ Evgen_Hazard
Лучших продал и опустил Боулинг, а те кто остался попал под каток без медштаба и тренеров по физподготовке, поскольку этот пухлый клоун всех разогнал и нанял фиг знает кого на авито. Я до сих пор не могу вкурить что такое Лавиа и хрен ли он до сих пор болеет.
Отбили у Клоппа за мешок денег) а кто такой Угочувку?
+6
-1
+5
То в раздевалке мест нет, то там шаром покати!
Что происходит в Кобхэме?
Снимите хотя бы это полено, что даст надежду болельщикам, и что самое главное, перегрузятся футболисты.
Я, говорит, сконцентрируюсь и попытаюсь побеждать))))
А что ты до сих пор в Челси делаешь, Поч?
Оказывается, мы не понимаем, почему наша команда на 11 месте)
Невозможно ведь всё это видеть и слышать!!!
Но! Верим в Челси! Челси навсегда!
+2
0
+2
Ответ rusichi
То в раздевалке мест нет, то там шаром покати! Что происходит в Кобхэме? Снимите хотя бы это полено, что даст надежду болельщикам, и что самое главное, перегрузятся футболисты. Я, говорит, сконцентрируюсь и попытаюсь побеждать)))) А что ты до сих пор в Челси делаешь, Поч? Оказывается, мы не понимаем, почему наша команда на 11 месте) Невозможно ведь всё это видеть и слышать!!! Но! Верим в Челси! Челси навсегда!
Придет новый тренер, ему эти игроки не нужны будут, накупят новый шлак? Тренер провалится, придет другой, ему другие игроки нужны будут.. Как вы не поймёте, сейчас перестройка в команде и смена тренера во-первых не поможет, во-вторых кто сюда сейчас пойдет из топов?
+3
-1
+2
Ответ Marina_Greta
Придет новый тренер, ему эти игроки не нужны будут, накупят новый шлак? Тренер провалится, придет другой, ему другие игроки нужны будут.. Как вы не поймёте, сейчас перестройка в команде и смена тренера во-первых не поможет, во-вторых кто сюда сейчас пойдет из топов?
Марина, с интересом читаю Вас. Но! Помните, как снимались тренеры в Челси при Абрамовиче? И что? Вопросы по игрокам проговариваются до назначения. Точечное усиление и все. Это в лучшем случае.
В Челси тренеры из топов пока еще пойдут, но чем дальше мы будем слушать про какой-то там проект и перестройку, на самом деле превратимся в середняка, и к нам на самом деле никто не пойдет.
А смена тренера, уверяю Вас, это главный инструмент, когда команда не дает результат.
Впрочем, это Ваше право ждать)
Как и моё право требовать результат!
С уважением)
+2
0
+2
Ответ Marina_Greta
Я понимаю вас, мне тоже обидно и больно видеть такой Челси и такие результаты, раньше после провала, даже после 14 места мы всегда проводили мощный сезон... Но это было время Абрамовича... Это было его детище и мы знали, что Рома обязательно найдет выход, исправит ситуацию и ему надо было здесь и сейчас, мы привыкли к такому просто и сейчас ждем того же... Но к сожалению у нас безумец владелец, многое поменялось... Клуб совершает ошибку за ошибкой... Вместо точечных покупок, мы набрали на лярд ненужных игроков, заиграли лишь единицы... Нужна грамотная трансферная политика и рука тренера, какой искоренит нашу проблему, даст рисунок игры и принесет результаты. Сейчас только Конте спасти нас может по моему мнению, но он к сожалению быстро выгорает... Я не против смены тренера в целом, но если и менять, то на того, кто действительно даст результат а не шило на мыло... Я вот о чём...
Умница! Так и я за это! В первую очередь менять тренера, что встряхнет этих спящих талантов и заставит побежать.
+2
0
+2
Мля,Челси в сезоне 11-12 когда выигрывало Лч играло и вдесятером,и с кучей травмированных, дисквалификацированных и с Ди Маттео,но были Дрогба,Терри,Лампард ,а у них яйца,а сейчас додики и мудрики ,что одно и тоже и отсутствие Фофаны хлама,Укучеквы,тройняшки Мадуэке,Укучекво,Чуквуэмека это смешно
+2
-1
+1
Ответ almas almas
как же Канте? Пуля? Да ещё и Алонсо лучше чем Куку и Чили..
Канте к сожалению последнее время практически не играл за Челси а больше лечился и не мог уже давать того объёма работы, что ранее, потому он понимал, что пользы приносить не будет и поехал на пенсию... Пулишич в Челси так и не стал кем-то большим, не стал топом, неплохо играл местами, но в целом так и остался тем игроком, от которого ждали большего... Развитие его встало на месте в Челси и разумеется смена обстановки ему должна была помочь...
+1
0
+1
Ответ Marina_Greta
Работяга пёс... Игрок, который должен как минимум обострять, забивать и отдавать ГП... Сдулся он ещё в Челси и в Арсенале ничего не показывает..
Ты просто не смотриш игрк Арсенала
+3
-2
+1
Так вы на 11 месте, когда за последние 2 окна на состав потратили больше 500 млн
+5
-4
+1
На самом деле он все верно говорит. Тен Хаг тоже говорил, что травмы сильно влияют. Не все могут как Анчелотти справляться с этим. Тот же Гвардиола без Родри помню проиграл 3 матча подряд в сентябре. Но здесь Тен Хага и Почеттино считают физрвкам и даже в самых правильных их мыслях найдут до чего докопаться)
+3
-2
+1
Что люди еще могут видеть кроме результата? Огромные траты, которые ни к чему не привели?
+1
0
+1
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Вот в чем проблема. Лесли Угочукву нету в старте. Кстати, кто это.
Иногда даже непонятно кто талантливее - Угочукву или Чуквумэка
+2
-1
+1
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Спасибо огромнейшее,теперь всё встало на свои места)
Обращайтесь 😊рада помочь)) Ахах) Развеселили))
+2
-1
+1
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Спасибо огромнейшее,теперь всё встало на свои места)
Всегда хорошо, когда всё встаёт)
+1
0
+1
Ответ ТТХ не фарм клуб
Иногда даже непонятно кто талантливее - Угочукву или Чуквумэка
Или Чуквуэнонсе Мадуэке
+1
-1
0
Ответ Marina_Greta
Будем надеяться на это и что нас ждёт светлое будущее, по сути состав у нас хороший, нам пару позиций укрепить надо, это топ форвард, типа Осимхена на данный момент, взять хорошего ЦЗ, Йоро бы... Или Маркиньоса... Диоманде неплох, ивуариец,Паредес с Бильбао как вариант... Остальные позиции более менее закрыты, опорка хорошая, надо только Кайседо научить уверенности в себе и вернуть былой настрой и уровень, Энцо даже в таком Челси проявляет себя... Палмер как мозг атаки, будет прекрасен... Края тоже есть, скоростной Мудрик, какому надо реализацию подтягивать и уверенность в себе, брак убирать, есть Стерлинг, какой все таки если в лучшей форме может разрывать фланг, молодые ребята крутые, тот же Матсен вернется с аренды, надеюсь, хватит ума не продавать, Колвилл должен прогрессировать! Все это теперь надо объединить в одно единое целое и дать команде игру и новый стиль...
Надеемся, конечно, на лучшее! Такова доля болельщиков.
0
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0
Ответ rusichi
Умница! Так и я за это! В первую очередь менять тренера, что встряхнет этих спящих талантов и заставит побежать.
Будем надеяться на это и что нас ждёт светлое будущее, по сути состав у нас хороший, нам пару позиций укрепить надо, это топ форвард, типа Осимхена на данный момент, взять хорошего ЦЗ, Йоро бы... Или Маркиньоса... Диоманде неплох, ивуариец,Паредес с Бильбао как вариант... Остальные позиции более менее закрыты, опорка хорошая, надо только Кайседо научить уверенности в себе и вернуть былой настрой и уровень, Энцо даже в таком Челси проявляет себя... Палмер как мозг атаки, будет прекрасен... Края тоже есть, скоростной Мудрик, какому надо реализацию подтягивать и уверенность в себе, брак убирать, есть Стерлинг, какой все таки если в лучшей форме может разрывать фланг, молодые ребята крутые, тот же Матсен вернется с аренды, надеюсь, хватит ума не продавать, Колвилл должен прогрессировать! Все это теперь надо объединить в одно единое целое и дать команде игру и новый стиль...
0
0
0
Ответ rusichi
Марина, с интересом читаю Вас. Но! Помните, как снимались тренеры в Челси при Абрамовиче? И что? Вопросы по игрокам проговариваются до назначения. Точечное усиление и все. Это в лучшем случае. В Челси тренеры из топов пока еще пойдут, но чем дальше мы будем слушать про какой-то там проект и перестройку, на самом деле превратимся в середняка, и к нам на самом деле никто не пойдет. А смена тренера, уверяю Вас, это главный инструмент, когда команда не дает результат. Впрочем, это Ваше право ждать) Как и моё право требовать результат! С уважением)
Я понимаю вас, мне тоже обидно и больно видеть такой Челси и такие результаты, раньше после провала, даже после 14 места мы всегда проводили мощный сезон... Но это было время Абрамовича... Это было его детище и мы знали, что Рома обязательно найдет выход, исправит ситуацию и ему надо было здесь и сейчас, мы привыкли к такому просто и сейчас ждем того же... Но к сожалению у нас безумец владелец, многое поменялось... Клуб совершает ошибку за ошибкой... Вместо точечных покупок, мы набрали на лярд ненужных игроков, заиграли лишь единицы... Нужна грамотная трансферная политика и рука тренера, какой искоренит нашу проблему, даст рисунок игры и принесет результаты. Сейчас только Конте спасти нас может по моему мнению, но он к сожалению быстро выгорает... Я не против смены тренера в целом, но если и менять, то на того, кто действительно даст результат а не шило на мыло... Я вот о чём...
+1
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0
Ответ Marina_Greta
Его спрашивают - он отвечает, что он должен был сделать? Промолчать?
Работать так чтоб не спрашивали и не валить все на травмы, когда у тебя 2 состава
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Ответ almas almas
одна правая нога Пули лучше чем Мудрик.. Полюбому те игроки которые покинули они победители ЛЧ... а сейчас что? одни инвалиды.. ни удара ни паса. не могут обострить...
Пулишич бы в лазарете также лежал весь сезон. Те игроки, конечно, победители ЛЧ, только потом они деградировали до своего нынешнего уровня. Почему никто не видит, что с конца 2 сезона Тухеля футболистов будто подменили. Вот такой состав и вошёл в новый сезон, что и привело к слабому старту. Если бы в менеджменте Челси были бы более компетентнтные люди, то они бы поняли, что необходимо обновление команды. Хотя они это поняли даже, просто взяли не менее сомнительных игроков для замены. В этом и проблема.
0
0
0
Ответ Evgen_Hazard
Лучших продал и опустил Боулинг, а те кто остался попал под каток без медштаба и тренеров по физподготовке, поскольку этот пухлый клоун всех разогнал и нанял фиг знает кого на авито. Я до сих пор не могу вкурить что такое Лавиа и хрен ли он до сих пор болеет.
Огласи список лучших? Канте... а дальше пропасть из неликвида.)
0
0
0
Ответ Evgen_Hazard
Лучших продал и опустил Боулинг, а те кто остался попал под каток без медштаба и тренеров по физподготовке, поскольку этот пухлый клоун всех разогнал и нанял фиг знает кого на авито. Я до сих пор не могу вкурить что такое Лавиа и хрен ли он до сих пор болеет.
Боэли может и набрал шлака, но он и слил шлака достаточно по выгодной цене. Тот же уход Маунта и Хаверца - это успешные трансферы. Просто все забыли, что эти, как ты говоришь, лучшие ещё при Тухеле начали плавно деградировать. Последний просвет этих футболистов - матч против Реала в ЛЧ, где сомнительное судейство помешало пройти дальше, только в новый сезон вошли уже не те игроки. Это доказывает статистика: 0 голевых действий Маунта и Хаверца в 8 турах, плохая игра в защите, разгром от Лидса. Кого ещё можно отметить? Кепа, что проиграл конкуренцию Лунину? Кулибали неуклюжий? Старик Аспи? Кова, так он и у Пепа не блещет? Можно было максимум Канте оставить для ротации. Остальных в топку.
Скажу так, состав Челси сильно сдал при Тухеле и требовал усилений в любом случае, а вот те, кого купил амерканский гений, действительно вызывают вопросы.
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Ответ Evgen_Hazard
Лучших продал и опустил Боулинг, а те кто остался попал под каток без медштаба и тренеров по физподготовке, поскольку этот пухлый клоун всех разогнал и нанял фиг знает кого на авито. Я до сих пор не могу вкурить что такое Лавиа и хрен ли он до сих пор болеет.
Лучших продал?! Это кого?
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