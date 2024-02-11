Почеттино о травмах в «Челси»: «Играть без лучших сложно, а люди видят только результат и критикуют. Я должен объясняться. Не хотят слушать – все»
Маурисио Почеттино высказался о травмах в «Челси».
Сейчас у лондонского клуба травмированы Рис Джеймс, Роберт Санчес, Уэсли Фофана, Марк Кукурелья, Ромео Лавия и Лесли Угочукву. Значительную часть сезона-2023/24 пропустили Кристофер Нкунку, Бен Чилуэлл, Мало Гюсто и Карни Чуквуэмека.
«Восприятие – это одно, но играть без лучших игроков сложно. Судят по результату, но таковы обстоятельства. Мы каждый раз играем в разных обстоятельствах. Видя только результат, люди тебя критикуют, потому что ты проиграл. Но они никогда не анализируют причины.
Раньше я старался хорошо доносить информацию до медиа, чтобы все рассматривалось в контексте, предлагать аргументы относительно происходящих событий. Но теперь, спустя семь месяцев, я не то чтобы говорю: «Сдаюсь». Если люди хотят понять, окей. Если нет, то я буду концентрироваться, двигаться дальше и пытаться побеждать.
Прошло семь месяцев, а я должен объясняться, объясняться и объясняться. Если люди не хотят слушать, то все. Я не собираюсь тратить столько энергии, чтобы продолжать эти объяснения. Если вы хотите понять, отлично. Если хотите помочь «Челси», отлично. Я не говорю о помощи себе. Это поможет «Челси», – сказал Почеттино.
Завтра, 12 февраля, «Челси» сыграет против «Кристал Пэлас».
Что происходит в Кобхэме?
Снимите хотя бы это полено, что даст надежду болельщикам, и что самое главное, перегрузятся футболисты.
Я, говорит, сконцентрируюсь и попытаюсь побеждать))))
А что ты до сих пор в Челси делаешь, Поч?
Оказывается, мы не понимаем, почему наша команда на 11 месте)
Невозможно ведь всё это видеть и слышать!!!
Но! Верим в Челси! Челси навсегда!
В Челси тренеры из топов пока еще пойдут, но чем дальше мы будем слушать про какой-то там проект и перестройку, на самом деле превратимся в середняка, и к нам на самом деле никто не пойдет.
А смена тренера, уверяю Вас, это главный инструмент, когда команда не дает результат.
Впрочем, это Ваше право ждать)
Как и моё право требовать результат!
С уважением)
Скажу так, состав Челси сильно сдал при Тухеле и требовал усилений в любом случае, а вот те, кого купил амерканский гений, действительно вызывают вопросы.