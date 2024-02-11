Почеттино о травмах в «Челси»: «Играть без лучших сложно, а люди видят только результат и критикуют. Я должен объясняться. Не хотят слушать – все»

Маурисио Почеттино высказался о травмах в «Челси».

Сейчас у лондонского клуба травмированы , , , , Ромео Лавия и Лесли Угочукву. Значительную часть сезона-2023/24 пропустили Кристофер Нкунку, , Мало Гюсто и Карни Чуквуэмека.

«Восприятие – это одно, но играть без лучших игроков сложно. Судят по результату, но таковы обстоятельства. Мы каждый раз играем в разных обстоятельствах. Видя только результат, люди тебя критикуют, потому что ты проиграл. Но они никогда не анализируют причины.

Раньше я старался хорошо доносить информацию до медиа, чтобы все рассматривалось в контексте, предлагать аргументы относительно происходящих событий. Но теперь, спустя семь месяцев, я не то чтобы говорю: «Сдаюсь». Если люди хотят понять, окей. Если нет, то я буду концентрироваться, двигаться дальше и пытаться побеждать.

Прошло семь месяцев, а я должен объясняться, объясняться и объясняться. Если люди не хотят слушать, то все. Я не собираюсь тратить столько энергии, чтобы продолжать эти объяснения. Если вы хотите понять, отлично. Если хотите помочь «Челси», отлично. Я не говорю о помощи себе. Это поможет «Челси», – сказал .

Завтра, 12 февраля, «Челси» сыграет против «Кристал Пэлас».

Я почувствовал подавленность «Челси», увидев 3:8 вживую