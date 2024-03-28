Гусев о детском футболе в России: «Ребенку в 8-9 лет надо закладывать технику, а тренер не умеет вести мяч и отдать пас щечкой. Если руководство страны попросит написать, что бы я поменял – напишу»

Теги ЦСКА Ролан Гусев премьер-лига Россия РФС Динамо Москва детский футбол Футбол

Ролан Гусев рассказал о проблемах детского футбола в России.

– Иногда диву даешься, кто этим занимается. Стоишь и смотришь: в 8–9 лет ребенку нужно закладывать технику, а тренер – вот парадокс – сам не умеет обработать мяч, вести его, правильно дать пас щечкой. Отсюда ноги и растут. А мы потом думаем – почему у нас так ребенок обучен?

– Вы работали в московских клубах. В регионах дела еще хуже?

– Я работал и в РФС, был тренером юношеской сборной – ездил на чемпионаты по всей стране, смотрел ребят. Есть хорошие мальчишки, но многих никто не замечает. Нужно формировать скаутские отделы, платить зарплаты, искать самородков в деревнях и селах.

– Если бы у вас была власть, что бы вы поменяли в нашем юношеском футболе?

– Я бы многое поменял, очень многое. На 80%. Если руководство страны попросит написать, что бы я поменял – напишу, – сказал бывший игрок ЦСКА, а ныне тренер «Динамо».

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34 комментария
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Всё так, у нас на районе есть футбольная секция, видел сам, как "тренеры" на тренировках орут на детей в духе "вы должны сражаться, биться как львы, грызть землю, костьми ложиться" и тд.. Думаю, мдааа, одна бойня в голове, а играть в футбол не пробовал их учить то?!
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Ответ Sergeant Squirting
Комментарий скрыт
Моуриньо не нужно обучать игроков технике.
+44
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+39
По сути кроме Академии Коноплева ничего межрегионального и не построили.

Академии при известных клубах - своего рода насос.
А нужны межрегиональные академии чтобы искать детей с самого раннего возраста.
+16
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+12
Ответ Милдронат Бромантанов
Всё так, у нас на районе есть футбольная секция, видел сам, как "тренеры" на тренировках орут на детей в духе "вы должны сражаться, биться как львы, грызть землю, костьми ложиться" и тд.. Думаю, мдааа, одна бойня в голове, а играть в футбол не пробовал их учить то?!
Быстрый переход от "проходил мимо секции на районе" до "всё у нас так". Аналитика от бога
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Ответ Антон Фалафель
Какая-то мания величия у товарища. Похер руководству страны на детский футбол, а про тебя знать не знают.
Какая нафиг мания величия, чудак? Человек вскрывает важнейшие проблемы, касающиеся основ нашего футбола...но нет, надо придти и какую-то гадость вякнуть.
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Щечкой не умеют, пыром пусть учат отдавать
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Ролан, сегодня Владимир Владимирович вечером тебе наберет. (Песков)
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Только когда не увидел в конце "Берегите себя", понял, что это Ролан, а не Виктор
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Просто раньше пацаны играли везде где можно.Поэтому и появлялись таланты.Сейчас академии.Только кто и за что туда попадает?
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Ответ Милдронат Бромантанов
Всё так, у нас на районе есть футбольная секция, видел сам, как "тренеры" на тренировках орут на детей в духе "вы должны сражаться, биться как львы, грызть землю, костьми ложиться" и тд.. Думаю, мдааа, одна бойня в голове, а играть в футбол не пробовал их учить то?!
Только хотел написать. На каждом уровне пытаются выжать максимум результата - так таланты не вырастить.
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Не попросит.
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Ответ miiister
Не попросит.
Сидит значит руководство страны в Кремле, обсуждают проблемы и вдруг бац: а давайте попросим Ролана Гусева рассказать, как некоторые тренеры щёчкой пас отдать не могут!
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Ответ Милдронат Бромантанов
Всё так, у нас на районе есть футбольная секция, видел сам, как "тренеры" на тренировках орут на детей в духе "вы должны сражаться, биться как львы, грызть землю, костьми ложиться" и тд.. Думаю, мдааа, одна бойня в голове, а играть в футбол не пробовал их учить то?!
Потому что как и везде вместо специалистов, которые могут показать и сказать "делай как я!", процессом занимаются горе-мотиваторы. Которые сами нихрена не умеют кроме "давай-давай, биться-бороться, ты все можешь!". А как давай давай и что конкретно можешь, а что нет объяснить не умеет.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Комментарий удален пользователем
Я не уверен, что это подходящее слово, но мысль понятна.
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Ответ sbvinn
А что подразумевается под "межрегиональностью"?
Комментарий удален пользователем
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
По сути кроме Академии Коноплева ничего межрегионального и не построили. Академии при известных клубах - своего рода насос. А нужны межрегиональные академии чтобы искать детей с самого раннего возраста.
А что подразумевается под "межрегиональностью"?
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Ответ Милдронат Бромантанов
Всё так, у нас на районе есть футбольная секция, видел сам, как "тренеры" на тренировках орут на детей в духе "вы должны сражаться, биться как львы, грызть землю, костьми ложиться" и тд.. Думаю, мдааа, одна бойня в голове, а играть в футбол не пробовал их учить то?!
Это не футбольная секция, а обычная коммерция.
И если проверить лицензию у "тренеришек", то не у каждого она будет.
Ребята просто хотят заработать, а на качество плевать.
Такие секции надо стороной обходить.
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Дело говорит Ролан!
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Мостового позовите. Он покажет, как мяч набивать надо
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Индивидуальный подход очень нужен. Даже если примитивное упражнение. Вот был один неуклюжий и некоординированный мальчик, которого даже двор на двор не брали в команду. Я дал ему резиновый мяч, поставил перед высокой кирпичной стеной и сказал играй в теннис: подбрасываешь мяч об стенку, бежишь на подбор, надо успеть так что бы он земли коснулся не больше 1 раза. И так довести до 10 мин беспрерывной игры. Через пару недель он играл в защите и все длинные подачи первым выносил.. Элементарно, но эффективно
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Это президент должен дать вам поручение? Или достаточно премьера?
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Непомнящий, Бердыев, Хамуха, Гусев… Ашхабадские ребята…
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Мостового поставьте во главе - он чеканить научит всех и каждого...
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