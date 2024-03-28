Гусев о детском футболе в России: «Ребенку в 8-9 лет надо закладывать технику, а тренер не умеет вести мяч и отдать пас щечкой. Если руководство страны попросит написать, что бы я поменял – напишу»

Ролан Гусев рассказал о проблемах детского футбола в России.

– Иногда диву даешься, кто этим занимается. Стоишь и смотришь: в 8–9 лет ребенку нужно закладывать технику, а тренер – вот парадокс – сам не умеет обработать мяч, вести его, правильно дать пас щечкой. Отсюда ноги и растут. А мы потом думаем – почему у нас так ребенок обучен?

– Вы работали в московских клубах. В регионах дела еще хуже?

– Я работал и в , был тренером юношеской сборной – ездил на чемпионаты по всей стране, смотрел ребят. Есть хорошие мальчишки, но многих никто не замечает. Нужно формировать скаутские отделы, платить зарплаты, искать самородков в деревнях и селах.

– Если бы у вас была власть, что бы вы поменяли в нашем юношеском футболе?

– Я бы многое поменял, очень многое. На 80%. Если руководство страны попросит написать, что бы я поменял – напишу, – сказал бывший игрок , а ныне тренер « ».