Тренер «Динамо» Гусев о борьбе за чемпионство: «Уже в этом сезоне. Мы на это способны. Важно не серебро, не бронза, а только золото»

Теги Ролан Гусев премьер-лига Россия Динамо Москва Футбол

Ролан Гусев считает, что «Динамо» может выиграть чемпионат РПЛ в этом сезоне.

На данный момент команда находится на третьей позиции в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 38 очков в 20 матчах.

– «Динамо» готово конкурировать за золото?

– И уже в этом сезоне. Думаю, что мы на это способны.

И мне самому хочется побеждать. Важно не серебро, не бронза, а только золото, – сказал тренер «Динамо» Ролан Гусев.

22 комментария
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Нормальный настрой. А то скучно слушать одно и то же от всевозможных экспертов и "экспертов" о том, что Зенит уже чемпион, за 1/3 до окончания чемпионата. Хочется видеть борьбу. И хорошо, что Динамо с Краснодаром эту борьбу Зениту навязали.
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Ответ Григорий Геник
Странно что в ЦСКА не продолжил работу Ролан, все таки он важный игрок своего времени, законодатель моды, селебрити…
Ну может потому что он воспитанник Динамо и больше всего времени провел в футболе играя за этот клуб?
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Ответ юра георгиевский
Комментарий скрыт
Как я понял - человек, который хочет выиграть чемпионат страны - нуждается в санитарии??
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Ответ юра георгиевский
Комментарий скрыт
Гусев говорит так, как должен говорить тренер, который верит в себя и свою команду, а ты истерику развел как неуравновешенный
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Ответ юра георгиевский
Комментарий скрыт
что с тобой не так?
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Он сказал, что Динамо готово бороться за золото и МОЖЕТ выиграть его. Но быть готовым и выиграть, это два разных понятия. Так что Ролан не говорил, что Динамо точно выиграет его, поэтому не понятно, почему его зовут пустобрюхом.
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Динамо в борьбе за чемпионство, это уже интересно. Вперёд, Динамо!
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Ответ Катя.Х.
Комментарий удален модератором
тогда все понятно
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Чем больше команд будут учаввствовать в чемпионской гонке, тем интереснее будет сам чемпионат России.
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Ответ Григорий Геник
Странно что в ЦСКА не продолжил работу Ролан, все таки он важный игрок своего времени, законодатель моды, селебрити…
он пробовал. именно в ЦСКА. ему плохо давались обучение. плюс он очень хотел жить в Испании помле футбола. когда стало скучно то вернулся и именно в ЦСКА ему дали работу. он потренироваться мальчишек но больше нравилось именно помогать чем быть главным. помле чего понял что счастье ему приносит возится с мальчиками ... это слова самого ролана в интервью в чайной сычева и комментатора (вылетела фамилия) где он прямо рассказал о своей жизни помле футбола. так что он просто понял что тренировать дальге- это не его.
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Ответ Циник Петербургский
Нормальный настрой. А то скучно слушать одно и то же от всевозможных экспертов и "экспертов" о том, что Зенит уже чемпион, за 1/3 до окончания чемпионата. Хочется видеть борьбу. И хорошо, что Динамо с Краснодаром эту борьбу Зениту навязали.
Ну футболисты и тренеры почти всегда готовы к чемпионству на словах.
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Имеет полное право так говорить. Кто бы мог подумать еще зимой, что главным конкурентом Зенита будет не Краснодар, а Динамо. У них и календарь проще.
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Ответ wadwill13
он пробовал. именно в ЦСКА. ему плохо давались обучение. плюс он очень хотел жить в Испании помле футбола. когда стало скучно то вернулся и именно в ЦСКА ему дали работу. он потренироваться мальчишек но больше нравилось именно помогать чем быть главным. помле чего понял что счастье ему приносит возится с мальчиками ... это слова самого ролана в интервью в чайной сычева и комментатора (вылетела фамилия) где он прямо рассказал о своей жизни помле футбола. так что он просто понял что тренировать дальге- это не его.
У Сычева подкаст с Казанским.
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Вперед Динамо, мы с тобой!!! Когда еще становиться Чемпионом как не сейчас?!
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Что-то "нострадамусов " много стало. Никто не знает что будет дальше. Время покажет.
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Ответ Максим Ачкасов
что с тобой не так?
Комментарий удален модератором
Странно что в ЦСКА не продолжил работу Ролан, все таки он важный игрок своего времени, законодатель моды, селебрити…
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