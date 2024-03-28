Тренер «Динамо» Гусев о борьбе за чемпионство: «Уже в этом сезоне. Мы на это способны. Важно не серебро, не бронза, а только золото»
Ролан Гусев считает, что «Динамо» может выиграть чемпионат РПЛ в этом сезоне.
На данный момент команда находится на третьей позиции в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 38 очков в 20 матчах.
– «Динамо» готово конкурировать за золото?
– И уже в этом сезоне. Думаю, что мы на это способны.
И мне самому хочется побеждать. Важно не серебро, не бронза, а только золото, – сказал тренер «Динамо» Ролан Гусев.