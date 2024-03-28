«Тюкавин — сильнейший футболист в России. Не любит проигрывать, с духом победителя». Гусев о форварде «Динамо»

Ролан Гусев назвал Константина Тюкавина лучшим игроком в России.

— Костя — взрослый человек, сам принимает решения. Решение [о возможном переходе] будет за ним, но, думаю, он счастлив в «Динамо» — недаром переподписал контракт. А мое мнение: это сильнейший форвард и сильнейший футболист в России.

— Почему?

— Я вот на сборах с в падел-теннис играл — как он злится, как не любит проигрывать! Поражение и для меня времен карьеры игрока было чем-то страшным. Отличное качество, одно из главных костиных — помимо голевого чутья и прочих качеств форварда.

Это настоящий спортсмен — в отца, многократного чемпиона мира по хоккею с мячом. Очень заряжен, с духом победителя, – сказал тренер « ».