«Тюкавин — сильнейший футболист в России. Не любит проигрывать, с духом победителя». Гусев о форварде «Динамо»
Ролан Гусев назвал Константина Тюкавина лучшим игроком в России.
— Костя — взрослый человек, сам принимает решения. Решение [о возможном переходе] будет за ним, но, думаю, он счастлив в «Динамо» — недаром переподписал контракт. А мое мнение: это сильнейший форвард и сильнейший футболист в России.
— Почему?
— Я вот на сборах с Тюкавиным в падел-теннис играл — как он злится, как не любит проигрывать! Поражение и для меня времен карьеры игрока было чем-то страшным. Отличное качество, одно из главных костиных — помимо голевого чутья и прочих качеств форварда.
Это настоящий спортсмен — в отца, многократного чемпиона мира по хоккею с мячом. Очень заряжен, с духом победителя, – сказал тренер «Динамо».
Хотя, в рпл все возможно :)
Но да, мы все равно будем сравнивать нынешнего Тюкавина с перечисленными игроками на пике, охренеть как логично и умно.