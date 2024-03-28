«Тюкавин — сильнейший футболист в России. Не любит проигрывать, с духом победителя». Гусев о форварде «Динамо»

Теги Ролан Гусев премьер-лига Россия Динамо Москва Константин Тюкавин Футбол

Ролан Гусев назвал Константина Тюкавина лучшим игроком в России.

— Костя — взрослый человек, сам принимает решения. Решение [о возможном переходе] будет за ним, но, думаю, он счастлив в «Динамо» — недаром переподписал контракт. А мое мнение: это сильнейший форвард и сильнейший футболист в России.

— Почему?

— Я вот на сборах с Тюкавиным в падел-теннис играл — как он злится, как не любит проигрывать! Поражение и для меня времен карьеры игрока было чем-то страшным. Отличное качество, одно из главных костиных — помимо голевого чутья и прочих качеств форварда. 

Это настоящий спортсмен — в отца, многократного чемпиона мира по хоккею с мячом. Очень заряжен, с духом победителя, – сказал тренер «Динамо».

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35 комментариев
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Те, кто видеоигру Кержакова, Сычёва и Павлюченко, на игру Тюкавина без улыбки не взглянут))) Это уровень Панова, при чём не на пике даже, а где-то времён Торпедо. До чего довели российский футбол горе-оптимищаиор, просто ужас.
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Блин, удивляюсь комментаторам. Парню всего 20 лет, при этом он уже пару сезонов стабильно неплохо играет на высоком уровне, в последний год еще прибавил, является игроком сборной. Много у нас таких в последние годы помните? Но вместо того, чтобы похвалить, порадоваться - одно ворчание о том, как здорово было раньше. А если по делу, Тюкавину надо уезжать и прогрессировать, и тогда можно добиться очень хороших результатов.
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Ответ verhowen
Гусев сказал, теперь будем посмотреть, как Тюкавин это докажет. В ближайшей игре с Ростовом, пусть и начинает доказывать. Удачи и здоровья.
Почему начинает? Скорее продолжает доказывать. Пока у него это очень даже хорошо получается.
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Все замечательно, но слишком мало он забивает для нападающего. 21 год уже. Если не прибавит в голах, говорить не о чем.
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Гусев сказал, теперь будем посмотреть, как Тюкавин это докажет. В ближайшей игре с Ростовом, пусть и начинает доказывать. Удачи и здоровья.
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Ответ Кино Музыка
Все замечательно, но слишком мало он забивает для нападающего. 21 год уже. Если не прибавит в голах, говорить не о чем.
ну во-первых, ему уже почти 22. 33 гола - в целом неплохо, но у ого же Кержакова уже 70 было, а в 24,5 он уже сотню оформил. разница огромная
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Работал бы в другом клубе - говорил бы про Чалова, Мостового, Пиняева…
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Ответ Кино Музыка
Все замечательно, но слишком мало он забивает для нападающего. 21 год уже. Если не прибавит в голах, говорить не о чем.
Эм, а сколько он должен забивать? Пока 20 матчей - 9 голов без пенок. Это разве мало?
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Ответ СуперКонь
Блин, удивляюсь комментаторам. Парню всего 20 лет, при этом он уже пару сезонов стабильно неплохо играет на высоком уровне, в последний год еще прибавил, является игроком сборной. Много у нас таких в последние годы помните? Но вместо того, чтобы похвалить, порадоваться - одно ворчание о том, как здорово было раньше. А если по делу, Тюкавину надо уезжать и прогрессировать, и тогда можно добиться очень хороших результатов.
Не надо ему никуда уезжать. Надо что-то выиграть с Динамо сначала.
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Ответ Olenyuksi
Почему начинает? Скорее продолжает доказывать. Пока у него это очень даже хорошо получается.
Пусть будет так, продолжит доказывать на что он способен.
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А как был найден дух победителя, если он ничего не выиграл?
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Гусев прав, ни одна команда РПЛ не отказалась бы от такого игрока.
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А как же клаудинью
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Ответ Кино Музыка
Все замечательно, но слишком мало он забивает для нападающего. 21 год уже. Если не прибавит в голах, говорить не о чем.
В Рпл все мало забивают, тут сложно много забивать🤣
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А есть футболисты, которые любят проигрывать?
Хотя, в рпл все возможно :)
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Ответ Pavel Tyazhev
Эм, а сколько он должен забивать? Пока 20 матчей - 9 голов без пенок. Это разве мало?
9 голов за 20 матчей это 14 за 30. Для среднего нападающего терпимо. Для сильного нет. Лучший нападающий страны должен забивать хотя бы 20.
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Ответ Владислав88
Те, кто видеоигру Кержакова, Сычёва и Павлюченко, на игру Тюкавина без улыбки не взглянут))) Это уровень Панова, при чём не на пике даже, а где-то времён Торпедо. До чего довели российский футбол горе-оптимищаиор, просто ужас.
Зашел перепроверить, Тюкавин родился во время чм 2002, в день игр вторых четвертьфинальных пар Испания - Корея, Сенегал - Турция
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Ответ Владислав88
Те, кто видеоигру Кержакова, Сычёва и Павлюченко, на игру Тюкавина без улыбки не взглянут))) Это уровень Панова, при чём не на пике даже, а где-то времён Торпедо. До чего довели российский футбол горе-оптимищаиор, просто ужас.
Еще один из секты раньшебылолучшиков. Смотрим статистику перечисленных футболистов до 20 лет: Сычев - 24 гола (из них 10 за Тамбов); Павлюченко - 16-17 голов (в том числе за Ставрополь и Ротор-2); Кержаков - 24-27 гола; Тюкавин - 20 голов.
Но да, мы все равно будем сравнивать нынешнего Тюкавина с перечисленными игроками на пике, охренеть как логично и умно.
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