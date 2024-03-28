«Наполи» готов втрое поднять зарплату Хвичи – до 4,5 млн евро – и продлить контракт до 2028-го или 2029-го. Клуб хочет сохранить вингера еще минимум на сезон

«Наполи» планирует сохранить Хвичу Кварацхелию в команде как минимум на сезон.

По информации La Gazzetta dello Sport, 23-летний игрок не против продлить контракт с итальянским клубом. Вероятность такого решения увеличится, если клубу удастся вернуться в Лигу чемпионов в следующем сезоне. Однако сообщается, что в целом , его отец и агент убеждены, что пребывание в Неаполе по крайней мере еще на один сезон может принести пользу его развитию.

Президент « » Аурелио Де Лаурентис прекрасно понимает, что ради сохранения грузинского игрока придется серьезно пересмотреть экономические условия соглашения. Подчеркивается, что он готов пойти навстречу футболисту, так как ценит его спокойное поведение.

Стороны встретятся для обсуждения условий нового контракта после завершения сезона. Предполагается, что зарплата игрока будет увеличена втрое с нынешних 1,5 млн до 4,5 млн евро, возможно, с учетом бонусов. Будет скорректирован и срок соглашения, на данный момент действующего до 2027 года. Он будет продлен до 2028 или 2029 года.

В текущем сезоне Кварацхелия провел 27 матчей в Серии А, забив 10 голов и сделав 4 результативные передачи. Подробная статистика футболиста доступна здесь.

Хвича Кварацхелия: «Наполи» – великий клуб, один из лучших в мире, здесь играл Марадона. Счастлив выступать здесь»

Отец Кварацхелии о будущем Хвичи: «Думаю, он продолжит играть за «Наполи». Я буду уважать любое его решение»