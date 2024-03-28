«Наполи» готов втрое поднять зарплату Хвичи – до 4,5 млн евро – и продлить контракт до 2028-го или 2029-го. Клуб хочет сохранить вингера еще минимум на сезон

Теги серия А Италия Наполи Аурелио Де Лаурентис Хвича Кварацхелия деньги Футбол

«Наполи» планирует сохранить Хвичу Кварацхелию в команде как минимум на сезон.

По информации La Gazzetta dello Sport, 23-летний игрок не против продлить контракт с итальянским клубом. Вероятность такого решения увеличится, если клубу удастся вернуться в Лигу чемпионов в следующем сезоне. Однако сообщается, что в целом Хвича, его отец и агент убеждены, что пребывание в Неаполе по крайней мере еще на один сезон может принести пользу его развитию.

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис прекрасно понимает, что ради сохранения грузинского игрока придется серьезно пересмотреть экономические условия соглашения. Подчеркивается, что он готов пойти навстречу футболисту, так как ценит его спокойное поведение.

Стороны встретятся для обсуждения условий нового контракта после завершения сезона. Предполагается, что зарплата игрока будет увеличена втрое с нынешних 1,5 млн до 4,5 млн евро, возможно, с учетом бонусов. Будет скорректирован и срок соглашения, на данный момент действующего до 2027 года. Он будет продлен до 2028 или 2029 года.

В текущем сезоне Кварацхелия провел 27 матчей в Серии А, забив 10 голов и сделав 4 результативные передачи. Подробная статистика футболиста доступна здесь.

Хвича Кварацхелия: «Наполи» – великий клуб, один из лучших в мире, здесь играл Марадона. Счастлив выступать здесь»

Отец Кварацхелии о будущем Хвичи: «Думаю, он продолжит играть за «Наполи». Я буду уважать любое его решение»

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26 комментариев
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Отличный игрок достоин хорошей зарплаты, всё логично!
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Один из лучших вингеров в мире, а зарплата на уровне среднего бюджетника в РПЛ. Охренеть((
+19
-1
+18
Сколько там Антони в МЮ получает? Для сравнения
+14
-1
+13
Ответ mr. Kadyrov
Сколько там Антони в МЮ получает? Для сравнения
Ну в АПЛ Хвича получил бы куда более жирный контракт. Тут Наполи вовремя подсуетился
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давно пора
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Хвича крутой игрок ☝️
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Помню время, когда у нас Кокорину 4-5 платили.
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Ответ umnik3
Один из лучших вингеров в мире, а зарплата на уровне среднего бюджетника в РПЛ. Охренеть((
Для сравнения - считается, что зарплата Зидана-тренера в момент взятия им 1й Лиги Чемпионов была от 600 до 900 тыс евро - технически там ещё использовалась его ставка из 2й команды (Кастильи).

Хвича красиво играет - так что улучшения однозначно заслуживает :)
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+2
Ответ mr. Kadyrov
Сколько там Антони в МЮ получает? Для сравнения
сколько зобнин в спартаке )))
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Ответ umnik3
Один из лучших вингеров в мире, а зарплата на уровне среднего бюджетника в РПЛ. Охренеть((
Ну его брали ноунеймом. И уже один раз повышали зарплату.
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Ответ Nemat Abdukhakimov
Я в шоке как топовые игроки соглашаются играть в серии А с зарплатами на уровне чемпионшипа?! Такие игроки как Хвича в других топ клубах получают от 8-10 миллионов, а тут какие-то полтора😂
а как ты можешь не согласитесь на подписанный контракт
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Играет за еду
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Статистика не плохая у Хвичи. Правильно будет переподписать на повышение, сейчас он в принципе на своём месте, соответствует клубу.
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Я в шоке как топовые игроки соглашаются играть в серии А с зарплатами на уровне чемпионшипа?! Такие игроки как Хвича в других топ клубах получают от 8-10 миллионов, а тут какие-то полтора😂
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Ответ Nemat Abdukhakimov
Так ты написал всё то что меня удивляет, но не дал ответ на поставленный вопрос.
Вопрос? А ну наверное Серия А намного престижнее Чемпионшипа😂 и играют тут не только за бабло. Так сойдет?
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Ответ Nemat Abdukhakimov
Я в шоке как топовые игроки соглашаются играть в серии А с зарплатами на уровне чемпионшипа?! Такие игроки как Хвича в других топ клубах получают от 8-10 миллионов, а тут какие-то полтора😂
Ну с команды верхней половины таблицы сериала больше шансов выстрелить в дальнейшем. Вот Хвичу после Наполи уже и в АПЛ могли бы взять топы, на скаймейку, не в основу, но могли бы.
Поиграет еще в сериале, может дорастет до основы топа АПЛ.
А в чемпионшипе большинство так и "гниют" там, особенно иностранцы. Только у англичанина есть какие-то шансы и клуба чемпионшипа попасть в клуб апл, в первую очередь из-за паспорта.
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