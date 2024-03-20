Чалов о переходе в другой российский клуб: «Рано об этом говорить. Надо доиграть сезон, а дальше посмотрим»
Нападающий ЦСКА Федор Чалов высказался о будущем.
Срок нынешнего контракта Чалова с ЦСКА рассчитан до декабря 2024 года. В начале марта клуб заявил, что достиг с футболистом принципиальных договоренностей о подписании нового соглашения.
– У тебя была возможность зимой перейти в «Зенит». Почему не сложилось?
– Я пока не готов об этом говорить.
– Как обстоит ситуация с продлением контракта с ЦСКА?
– В процессе.
– Близки к подписанию нового соглашения?
– В процессе.
– Ты много раз говорил, что хочешь уехать именно в Европу. Получается, ты не рассматриваешь другие российские клубы как один из вариантов продолжения карьеры?
– Ну, видишь, сейчас рано об этом говорить. Надо доиграть сезон, а дальше посмотрим.
– Когда последний раз была возможность уехать в Европу?
– Надо спросить у ЦСКА, – сказал Чалов.
В этом сезоне у 25-летнего нападающего 11 голов и четыре результативные передачи в 29 матчах за ЦСКА. Его статистику можно найти здесь.
А Федя и его сторона, по слухам, хочет очень много на мой взгляд: и жирный контракт сейчас, и агентские за продление этого контракта (только вот за что - вообще не понятно), и процент от перехода в Европу.
Хотя с той игрой, которую он выдает с начала весенней части и в принципе в сезоне (всего лишь 3 гола с игры из 8 забитых в РПЛ, в то время как тот же Зе забил 5 из 6 голов с игры), ему бы было хорошо умерить пыл и сконцентрироваться на футболе, пытаясь помочь своему родному клубу выиграть Кубок и занять призовое место в РПЛ.
Зачем ты такое говоришь?
Очень развёрнутые ответы.
Не докопаться
При таких ответах есть вероятность что летом может соскочить.
Федя уже помог клубу, хотя мог настоять на продлении аренды в Базеле. Если хочет уйти, то пусть уходит.
Игра "из под палки" никому не нужна, клубу тоже.
Что касается ЦСКА, то команда превратилась в долгострой без серьёзных финансовых ресурсов и понятных спортивных перспектив.
В процесса
Даже Мусаев, который за 3 матча провел на поле 88 минут всего, забил при этом 2 гола.
В то время как у Чалова за эти же 3 матча 211 минут на поле и 0 голов.