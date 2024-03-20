Чалов о переходе в другой российский клуб: «Рано об этом говорить. Надо доиграть сезон, а дальше посмотрим»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов высказался о будущем.

Срок нынешнего контракта Чалова с ЦСКА рассчитан до декабря 2024 года. В начале марта клуб заявил, что достиг с футболистом принципиальных договоренностей о подписании нового соглашения.

– У тебя была возможность зимой перейти в «Зенит». Почему не сложилось?

– Я пока не готов об этом говорить.

– Как обстоит ситуация с продлением контракта с ЦСКА?

– В процессе.

– Близки к подписанию нового соглашения?

– В процессе.

– Ты много раз говорил, что хочешь уехать именно в Европу. Получается, ты не рассматриваешь другие российские клубы как один из вариантов продолжения карьеры?

– Ну, видишь, сейчас рано об этом говорить. Надо доиграть сезон, а дальше посмотрим.

– Когда последний раз была возможность уехать в Европу?

– Надо спросить у ЦСКА, – сказал Чалов.

В этом сезоне у 25-летнего нападающего 11 голов и четыре результативные передачи в 29 матчах за ЦСКА. Его статистику можно найти здесь.