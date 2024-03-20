Чалов о переходе в другой российский клуб: «Рано об этом говорить. Надо доиграть сезон, а дальше посмотрим»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия возможные трансферы Федор Чалов Футбол

Нападающий ЦСКА Федор Чалов высказался о будущем.

Срок нынешнего контракта Чалова с ЦСКА рассчитан до декабря 2024 года. В начале марта клуб заявил, что достиг с футболистом принципиальных договоренностей о подписании нового соглашения.

– У тебя была возможность зимой перейти в «Зенит». Почему не сложилось?

– Я пока не готов об этом говорить.

– Как обстоит ситуация с продлением контракта с ЦСКА?

– В процессе.

– Близки к подписанию нового соглашения?

– В процессе.

– Ты много раз говорил, что хочешь уехать именно в Европу. Получается, ты не рассматриваешь другие российские клубы как один из вариантов продолжения карьеры?

– Ну, видишь, сейчас рано об этом говорить. Надо доиграть сезон, а дальше посмотрим.

– Когда последний раз была возможность уехать в Европу?

– Надо спросить у ЦСКА, – сказал Чалов.

В этом сезоне у 25-летнего нападающего 11 голов и четыре результативные передачи в 29 матчах за ЦСКА. Его статистику можно найти здесь.

61 комментарий
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Ответ Angryman
Ощущение, что его бесит руководство ЦСКА
Если руководство ЦСКА и бесит Чалова, то только тем, что не хочет прогибаться под его условия насчет продления контракта.
А Федя и его сторона, по слухам, хочет очень много на мой взгляд: и жирный контракт сейчас, и агентские за продление этого контракта (только вот за что - вообще не понятно), и процент от перехода в Европу.

Хотя с той игрой, которую он выдает с начала весенней части и в принципе в сезоне (всего лишь 3 гола с игры из 8 забитых в РПЛ, в то время как тот же Зе забил 5 из 6 голов с игры), ему бы было хорошо умерить пыл и сконцентрироваться на футболе, пытаясь помочь своему родному клубу выиграть Кубок и занять призовое место в РПЛ.
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Ощущение, что его бесит руководство ЦСКА
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Федя, ты же, вроде, не дурак
Зачем ты такое говоришь?
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Отличное интервью.
Очень развёрнутые ответы.
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Федя если продолжит играть так же как в первых 3-х матчах после перерыва и вместо Зенита и ЦСКА интересовать будет только Нижний и Балтику. М.б. уже пора перестать слушать агента, о том какой он Марадона, и торговаться за каждую копейку в контракте, а сосредоточится на футболе и на деле заинтересовать европейские клубы.
+14
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+13
Ответ Aleksey Novikov
Отличное интервью. Очень развёрнутые ответы.
Не развернутые, а разворачивающиеся. Потому что в процессе ;)
+8
0
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В зенит на мылился что ли
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Честно признаться, я думал новость новость о его возможном переходе в Зенит высосана из пальца, ан нет, судя по интервью
+8
-1
+7
Ответ tverd1
Федя если продолжит играть так же как в первых 3-х матчах после перерыва и вместо Зенита и ЦСКА интересовать будет только Нижний и Балтику. М.б. уже пора перестать слушать агента, о том какой он Марадона, и торговаться за каждую копейку в контракте, а сосредоточится на футболе и на деле заинтересовать европейские клубы.
Обожаю метание фанов цска относительно гениальности / бездарности Чалова каждый сезон )))
+4
0
+4
Темнит Федор, еще и играет неубедительно :/
+4
0
+4
Кончено надо его продлевать и продавать, лучше чем сейчас он уже не будет, больше чем Зенит никто не заплатит.
+5
-1
+4
По ходу, собрался на выход. Боится вспугнуть.
+3
0
+3
Ответ Angryman
Ощущение, что его бесит руководство ЦСКА
Да там жена наверно в агента играет
+12
-9
+3
Не нравится мне его тон. Чувствуется готовность ЦСКА кинуть.
+6
-3
+3
Правильно отвечает
Не докопаться
+3
0
+3
Очень похоже что отношения между Чаловым и руководством ЦСКА не самые хорошие.
При таких ответах есть вероятность что летом может соскочить.
+2
0
+2
Ответ Кирилл
Если руководство ЦСКА и бесит Чалова, то только тем, что не хочет прогибаться под его условия насчет продления контракта. А Федя и его сторона, по слухам, хочет очень много на мой взгляд: и жирный контракт сейчас, и агентские за продление этого контракта (только вот за что - вообще не понятно), и процент от перехода в Европу. Хотя с той игрой, которую он выдает с начала весенней части и в принципе в сезоне (всего лишь 3 гола с игры из 8 забитых в РПЛ, в то время как тот же Зе забил 5 из 6 голов с игры), ему бы было хорошо умерить пыл и сконцентрироваться на футболе, пытаясь помочь своему родному клубу выиграть Кубок и занять призовое место в РПЛ.
Имеет право просить много, он сейчас второй игрок после Роши. Все остальные уровня Сочи. Это чудо, что ЦСКА умудрился отхапать такого тренер как Федотов. Без него им только во второй восьмёрке болтаться, а то и ниже, как Сочи нынче без Федотова.
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Если так, то может и правда, что его хотели на Кругового обменять 😳. Тот рвётся играть, а Фёдор какой-то сам не свой последнее время в ЦСКА. Как стреноженный 😊 Надо за ним в сборной понаблюдать. Если будет феерить, то точно здесь обидки.
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Тупые вопросы и такие же ответы
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Ответ Виктор Победов
Характера у Феди нет. Спортивной злости. В Европе не задержится в таком случае.
Я раньше отмечала, что Феде не хватает лихости-дерзости, как у Промеса 🤫🤧 Теперь приумолкла.
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Ответ Homo Faber
Сам факт того, что Чалов не отвергает категорически возможность играть в России в другом клубе, должен насторожить руководителей и болельщиков ЦСКА. Мне как болельщику "Зенита", очень жаль.
Как болельщику ЦСКА не жаль.
Федя уже помог клубу, хотя мог настоять на продлении аренды в Базеле. Если хочет уйти, то пусть уходит.
Игра "из под палки" никому не нужна, клубу тоже.
Что касается ЦСКА, то команда превратилась в долгострой без серьёзных финансовых ресурсов и понятных спортивных перспектив.
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Ответ tverd1
Рады тебя радовать.
Но это конечно не сравнится с нашими мясными уволить Абаскаля , оставить ( меняй фамилию тренера и заливай новость ))))
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Ответ Владислав88
Тяжело что-то показать, не имея нормальных партнёров. Если кроме Обляковатам некому пасовать вперёд, то это приговор команде.
Да ладно. Т.е. если Заболотного махнуть в Ман Сити он начнет бить рекорды результативности АПЛ?
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Верните Гинеру его 2019й и предложение от Кристал Пэлас в 25 млн. за Федю ))
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Процесс подписания нового договора затянулся. Давай играй в полную силу, Федя, хватит валять дурака! Ждем забитых мячей от тебя.
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Сам факт того, что Чалов не отвергает категорически возможность играть в России в другом клубе, должен насторожить руководителей и болельщиков ЦСКА. Мне как болельщику "Зенита", очень жаль.
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Жена спрашивает, когда зарплата?
В процесса
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Ответ Владислав88
Имеет право просить много, он сейчас второй игрок после Роши. Все остальные уровня Сочи. Это чудо, что ЦСКА умудрился отхапать такого тренер как Федотов. Без него им только во второй восьмёрке болтаться, а то и ниже, как Сочи нынче без Федотова.
Если в прошлом сезоне Федя и правда был в числе лучших, то в этом сезоне, особенно после возобновления чемпионата, плох..

Даже Мусаев, который за 3 матча провел на поле 88 минут всего, забил при этом 2 гола.
В то время как у Чалова за эти же 3 матча 211 минут на поле и 0 голов.
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С тем как он сейчас играет , в фнл куда-нибудь
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Ответ Григорий Геник
Кончено надо его продлевать и продавать, лучше чем сейчас он уже не будет, больше чем Зенит никто не заплатит.
А Чалову это зачем? Он летом даром уйдёт в Зенит. Если подпишется, кони задвинут неадекватный ценник и Зенит от него, как было с Тюкавиныи и Динамо.
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