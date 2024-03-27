Хоселу поспорил с Винисиусом из-за поведения бразильцев в матче с Испанией. После беседы игроки обнялись

Теги Сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид Ла Лига Сборная Испании по футболу Хоселу товарищеские матчи (сборные) Лукас Пакета Винисиус Жуниор Футбол

Хоселу предъявил претензии Винисиусу за поведение бразильской сборной.

Сборные Испании и Бразилии сыграли вничью (3:3) в товарищеском матче, состоявшемся на «Сантьяго Бернабеу». Пакета реализовал пенальти на 96-й минуте и сравнял счет, что вызвало бурные празднования со стороны бразильских игроков.

После матча форвард сборной Испании и «Реала» Хоселу подошел к одноклубнику Винисиусу, который был капитаном Бразилии в этой игре. В камеру попали следующие слова: «Так нельзя». По утверждению Defensa Central, Хоселу имел в виду жест Пакета после забитого гола. Другие СМИ предполагают, что обсуждение касалось поведения Винисиуса.

После беседы футболисты обнялись.

Винисиус умышленно толкнул Лапорта локтем в спину в матче Бразилии с Испанией. Экс-защитник «Сити» написал: «Может, он хотел потанцевать?»

Винисиус и Мората поспорили из-за поведения бразильских фанатов: игрок «Реала» продолжал говорить даже после того, как его уводили от Альваро. Позже бразилец попытался сгладить конфликт

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34 комментария
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в мире остались люды с которыми не конфликтовал этот придурок Вини? Если меня, как фаната Реала, он так бесит, то можно понять других
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Вот я думаю, если запереть Винисиуса на неделю в абсолютно пустой комнате, он же и там сможет с чем-нибудь повздорить и чем-нибудь оскорбиться. Только вот чем?
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+12
Ответ Вечно в бане
Вот я думаю, если запереть Винисиуса на неделю в абсолютно пустой комнате, он же и там сможет с чем-нибудь повздорить и чем-нибудь оскорбиться. Только вот чем?
Обвинит себя в расизме
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Ответ Вечно в бане
Вот я думаю, если запереть Винисиуса на неделю в абсолютно пустой комнате, он же и там сможет с чем-нибудь повздорить и чем-нибудь оскорбиться. Только вот чем?
вспомнилось

Не ездила на конюшню несколько дней, сдав коня Василия берейтору. Это выдержка из сегодняшнего отчёта по коню Василию: «...глаза хитрожопые, морда весёлая, изображал пугливого коня-дурака. Бояться было нечего, вокруг было тихо и спокойно, поэтому он остановился, насрал посреди манежа и потом боялся говна». Собственно, это исчерпывающе описывает коня Василия.
+9
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+9
Ответ купи-продай
Жаль Винисиус не затеял драку. Это было бы эпично
Он не устраивает драки, а только плачет в интервью как все несправедливо к нему.
+9
-1
+8
От него уже одноклубники уже устали
+5
0
+5
Ответ Вечно в бане
Вот я думаю, если запереть Винисиуса на неделю в абсолютно пустой комнате, он же и там сможет с чем-нибудь повздорить и чем-нибудь оскорбиться. Только вот чем?
Если запереть в комнате с белыми стенами, это будет считаться расизмом?
+4
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+4
Жаль Винисиус не затеял драку. Это было бы эпично
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+4
Ответ Акер
Он не устраивает драки, а только плачет в интервью как все несправедливо к нему.
согласен, для этого нужно иметь фаберже
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Ответ Real_v_dushe
Ну они же не написали до сих пор, что там было 2 левых пенальти из-за нырков малолетнего игрока бчк в ворота сборной Бразилии, из-за чего теперь их федерация не будет соглашаться на товарняки без ВАР. Это не новость, а вот Винисиус тут шоумен как-никак, звезда и объект ненависти главных посетителей и по совместительству ещё и ксенофобов этого ресурса. Так что всё логично
Самое забавное то, что второй пенальти в ворота сборной Бразилии дали за фол на Карвахале - Дани то один из тех самых "малолетних игроков бчк" )
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Ответ Real_v_dushe
Ну пусть на Карвахале, я не смотрю эту сборную убогость, тут на спортсе была новость, что типа на вашем Ямальчике всё поставили (так что к спортсу вопросы). Без разницы, суть то в том, что он нырнул первым. Но об этом ничего нет здесь вообще. Эти новости о нырках и реакции бразильцев есть на всех нормальных ресурсах.
Суть в том, что вы в какой раз уже искажаете какие-либо факты про игроков Барселоны )

Сначала говорите "там было 2 левых пенальти из-за нырков малолетнего игрока бчк в ворота сборной Бразилии", что подразумевает как минимум просмотр вами обзора, а как максимум - самого матча.
А теперь говорите "я не смотрел эту убогость", но при этом делаете какие-то выводы )

Про Карвахаля так же скажете, что он "нырял" и этот пенальти не надо было назначать или "это другое" ?)
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Ответ Оливер Кан пускает в домик от Карлоса
Пробарсучий спорц уже не знает, что еще приплести к Винисиусу))
так тут кайф ловят с этой темы. из одной фразы Винисиуса выходит по пять новостей на спортс.
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Ответ Оливер Кан пускает в домик от Карлоса
Целенаправленная политика сайта создать видимость травли. Все-таки жестко у них подгорело после хет-трика Вини в класико))
Конечно, на самом деле нет такой тучи над Винисиусом, которую хотят показать на спортсе.
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Так Хоселу и до отчисления из Реала может договориться :)
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Ответ meringue
Конечно, на самом деле нет такой тучи над Винисиусом, которую хотят показать на спортсе.
Я советую посмотреть ленту футбола в других местах, так вот даже в Испании почти нет ни одной новости сегодня на тему Винисиуса в этом матче. Ты же посмотри на что тут в новостях ссылки: твиттер-шмитер. Вся лента в ксенофобско тупом поливании грязью одного игрока. Тут и дураку наверное станет ясно, что что-то тут неадекватное. Но для спортса это норма.
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Ответ Real_v_dushe
Я советую посмотреть ленту футбола в других местах, так вот даже в Испании почти нет ни одной новости сегодня на тему Винисиуса в этом матче. Ты же посмотри на что тут в новостях ссылки: твиттер-шмитер. Вся лента в ксенофобско тупом поливании грязью одного игрока. Тут и дураку наверное станет ясно, что что-то тут неадекватное. Но для спортса это норма.
так тут погоду делают на самом деле не так уж много человек, просто остальное стадо ведётся на это всё, подхватывает и поливает. аудитория на спортсе не привыкла думать головой.
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Боже, абсолютно каждый матч состоит из сотни таких эпизодов, но сми решили клепать новость про каждое движение или моргание Вини
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опять он.
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