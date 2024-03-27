Хоселу поспорил с Винисиусом из-за поведения бразильцев в матче с Испанией. После беседы игроки обнялись

Хоселу предъявил претензии Винисиусу за поведение бразильской сборной.

Сборные Испании и Бразилии сыграли вничью (3:3) в товарищеском матче, состоявшемся на «Сантьяго Бернабеу». реализовал пенальти на 96-й минуте и сравнял счет, что вызвало бурные празднования со стороны бразильских игроков.

После матча форвард сборной Испании и «Реала» подошел к одноклубнику , который был капитаном Бразилии в этой игре. В камеру попали следующие слова: «Так нельзя». По утверждению Defensa Central, Хоселу имел в виду жест Пакета после забитого гола. Другие СМИ предполагают, что обсуждение касалось поведения Винисиуса.

После беседы футболисты обнялись.

Винисиус умышленно толкнул Лапорта локтем в спину в матче Бразилии с Испанией. Экс-защитник «Сити» написал: «Может, он хотел потанцевать?»

Винисиус и Мората поспорили из-за поведения бразильских фанатов: игрок «Реала» продолжал говорить даже после того, как его уводили от Альваро. Позже бразилец попытался сгладить конфликт