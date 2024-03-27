Хоселу поспорил с Винисиусом из-за поведения бразильцев в матче с Испанией. После беседы игроки обнялись
Хоселу предъявил претензии Винисиусу за поведение бразильской сборной.
Сборные Испании и Бразилии сыграли вничью (3:3) в товарищеском матче, состоявшемся на «Сантьяго Бернабеу». Пакета реализовал пенальти на 96-й минуте и сравнял счет, что вызвало бурные празднования со стороны бразильских игроков.
После матча форвард сборной Испании и «Реала» Хоселу подошел к одноклубнику Винисиусу, который был капитаном Бразилии в этой игре. В камеру попали следующие слова: «Так нельзя». По утверждению Defensa Central, Хоселу имел в виду жест Пакета после забитого гола. Другие СМИ предполагают, что обсуждение касалось поведения Винисиуса.
После беседы футболисты обнялись.
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Не ездила на конюшню несколько дней, сдав коня Василия берейтору. Это выдержка из сегодняшнего отчёта по коню Василию: «...глаза хитрожопые, морда весёлая, изображал пугливого коня-дурака. Бояться было нечего, вокруг было тихо и спокойно, поэтому он остановился, насрал посреди манежа и потом боялся говна». Собственно, это исчерпывающе описывает коня Василия.
Сначала говорите "там было 2 левых пенальти из-за нырков малолетнего игрока бчк в ворота сборной Бразилии", что подразумевает как минимум просмотр вами обзора, а как максимум - самого матча.
А теперь говорите "я не смотрел эту убогость", но при этом делаете какие-то выводы )
Про Карвахаля так же скажете, что он "нырял" и этот пенальти не надо было назначать или "это другое" ?)