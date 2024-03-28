Лысцов о Миранчуках: «Если Антон уедет в Европу, будет очень достойно там смотреться, как и Леша» 

Виталий Лысцов высказался за отъезд Антона Миранчука в Европу.

«Для меня оба брата — очень сильные футболисты. Я не знаю мыслей , но если он уедет в Европу, уверен, будет тоже очень достойно там смотреться, как и Леша.

В российском чемпионате человек в любом матче выделяется — даже элементарной обработкой мяча, мыслью, движением. Антон его сразу вперед обрабатывает. Его пас разрезает линию обороны.

Конечно, хотелось бы на него посмотреть в Европе. Уверен, у него получилось бы. Но раз он пока в « », желаю ему там и дальше играть без травм и проявлять себя», — сказал защитник португальской «Лейрии».