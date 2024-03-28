Лысцов о Миранчуках: «Если Антон уедет в Европу, будет очень достойно там смотреться, как и Леша» 

Теги Локомотив Аталанта премьер-лига Россия серия А Италия Виталий Лысцов Алексей Миранчук Антон Миранчук Чемпионат.com Футбол

Виталий Лысцов высказался за отъезд Антона Миранчука в Европу.

«Для меня оба брата Миранчука — очень сильные футболисты. Я не знаю мыслей Антона, но если он уедет в Европу, уверен, будет тоже очень достойно там смотреться, как и Леша.

В российском чемпионате человек в любом матче выделяется — даже элементарной обработкой мяча, мыслью, движением. Антон его сразу вперед обрабатывает. Его пас разрезает линию обороны. 

Конечно, хотелось бы на него посмотреть в Европе. Уверен, у него получилось бы. Но раз он пока в «Локомотиве», желаю ему там и дальше играть без травм и проявлять себя», — сказал защитник португальской «Лейрии».

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8 комментариев
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Ну Лысцов так себе советчик по карьерным решениям
Вчера выяснилось, что никогда не хотел играть в родном Воронеже, а как только Факел вышел в РПЛ, сразу вспомнил про дом и почему-то удивляется, что там он оказался не нужен
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Ответ Вячеслав Припузов
Благодаря Алексею Антону будет намного легче адаптириваться, брат уже сделал имя=фамилию себе в Европе, да и на лицо одинаковые)))
+ На просмотр может Алексей за Антона съездить и играть иногда ....
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Благодаря Алексею Антону будет намного легче адаптириваться, брат уже сделал имя=фамилию себе в Европе, да и на лицо одинаковые)))
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Ответ Rhett Butler
Смотря в какой клуб и в какую лигу. Плюс, Тоха уже был в аренде по молодости в Эстонии, какой никакой, но европейский опыт имеется. Если будет возможность, нужно уезжать!
Эстония - Европейский опыт 🤡
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Ответ Вячеслав Припузов
Благодаря Алексею Антону будет намного легче адаптириваться, брат уже сделал имя=фамилию себе в Европе, да и на лицо одинаковые)))
только Антон через раз играет хорошо а Леха был из тех кто за локо забивает а локо не проигрывает
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