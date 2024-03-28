Непомнящий о том, что из «Томи» его убрали игроки: «Пусть это так и останется историей. На кого‑то есть обида, на кого-то – нет» 

Валерий Непомнящий высказался о своей отставке из «Томи» в 2016 году.

— Иван Темников сказал, что отдельная группа футболистов убрала вас из «Томи». Для вас это откровение или нет?

— Будем считать, что откровение.

— В вашем голосе ни капли удивления.

— А я не удивляюсь. Это длинная история, если бы хотел, уже рассказал бы. Пусть это так и останется историей.

— Обида на кого‑то осталась?

— На кого‑то есть обида, на кого-то – нет, — сказал экс-тренер « ».