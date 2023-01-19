Непомнящий об РПЛ: «Чтобы «Спартак» и ЦСКА играли раз 8, можно сделать матчи категории А, прожить в закрытом режиме – как НБА или КХЛ»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия НБА НХЛ Томь Валерий Непомнящий КХЛ регламент Футбол

Валерий Непомнящий считает, что структуру Мир РПЛ необходимо изменить в условиях изоляции.

«Мы можем прожить и в закрытом режиме. Существуют же закрытые лиги: НБА, НХЛ или наша КХЛ.

Понимаю, что игроков из Европы не позовешь, но можно из Азии или Южной Америки. Хотя, понятно, что они будут не высшей категории. Надо подготовить для них критерии, чтобы они были игроками национальных сборных.

Для нас сейчас появился уникальный шанс, чтобы мы смогли повысить уровень нашего футбола, как ни странно это звучит. Теперь тема попадания в еврокубки закрывается, что будет шансом для отечественных тренеров не бояться проигрывать, работать творчески.

Я не согласен, что у нас нет талантливых футболистов. У нас много игроков, которые могут вырасти в футболистов мирового уровня. 

Сейчас на первые роли должны выходить футбольные чиновники. Они должны повысить интерес к нашему чемпионату, когда на трибунах становится меньше людей и европейских игроков.

Можно сделать в чемпионате игры категории А, чтобы, например, «Спартак» и ЦСКА играли не два раза, а раз восемь», – сказал бывший тренер «Томи».

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13 комментариев

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СИ
«Структуру мир РПЛ необходимо изменить»
Совершенно верно. В связи с изоляцией штат рфс сократить примерно в 10 раз.
Офис- контору РПЛ Ликвидировать как созданную искусственно совсем недавно за ненадобностью - дублирующую функции рфс и футбольных клубов.
Освободившиеся здания и помещения по всей Москве передать на нужды СВО.
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ПравдоРуб
Ответ KOTOV71
Чемпионат Москвы?
Есть Питер, Краснодар, Ростов
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WelcomeBackPURE
Заслуженый дед, но возраст берет свое(
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Дым под водой
Ответ KOTOV71
Чемпионат Москвы?
Ну почему? 8 раз Зенит - Сочи, 24 очка, и нет проблем🤷
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samarskij-kuzmich
Ответ KOTOV71
Чемпионат Москвы?
Ну это-то давно уже, после того как Высшей лиги СССР не стало. С тех пор да, чемпионат Москвы, а теперь ещё и Питера. Все остальные - статисты.
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samarskij-kuzmich
Ну всё. Сейчас Свидетелей секты, верящих в то, что РПЛ это отборочные игры к еврокубкам (Нет!), а не самостоятельный и самодостаточный турнир (Да!) разорвёт от негодования😁
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KOTOV71
Чемпионат Москвы?
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Гоша Петров
Сейчас комментаторы не проработавшие в футболе расскажут правду,как надо делать.Потом на другом сайте расскажут режиссерам как кино снимать а следом боксерам расскажут как правильно при ударе надо руку выкручивать.
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68.39
Сколько уже этих «шансов» что то изменить было
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alexsem69
Чушь.
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zer
о нет, только не закрытый режим в духе США, это же убийство футбола!
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Геннадий Тимченко
Восемь раз в течение одного дня - хорошая идея, браво👏👏👏
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Okazaki
Это шутка категории Б
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