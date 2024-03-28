Темников о том, что Непомнящего в «Томи» «сняли игроки, устроив заговор»: «Все так и было. Не буду переходить на личности. Обожаю этого тренера, святого человека» 

Теги Иван Темников Первая лига Томь Валерий Непомнящий Футбол

Иван Темников рассказал об отставке Валерия Непомнящего из «Томи» в 2016 году.

— Ты сказал, что тренера Непомнящего в Томске сняли сами же футболисты, устроив заговор. Можешь расшифровать?

— Насколько я знаю, это все так и было. Не буду переходить на личности. Не хотелось бы. Но, к сожалению, так и есть.

— Но ты знаешь, что рядом с тобой играли футболисты, которые хотели снять Валерия Кузьмича Непомнящего, святого человека?

— Святого человека, да. Видел его буквально недавно в Турции на сборах. Мы играли с корейской командой. Он приезжал. Обожаю этого тренера, человека! У меня и жена его обожает! — сказал экс-игрок «Томи», выступающий ныне за «Кубань».

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4 комментария
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Святого человека да и все
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Обидно понимать, что уровень Темникова это ФНЛ. Очень приятное впечатление игрой за Динамо оставил.
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Ответ Frijolero
Обидно понимать, что уровень Темникова это ФНЛ. Очень приятное впечатление игрой за Динамо оставил.
Так ему 35 лет уже
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Ответ Михаил Лубянский
Так ему 35 лет уже
Ну он после Динамо постоянно на понижение шёл, начиная с 2019
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