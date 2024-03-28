Темников о том, что Непомнящего в «Томи» «сняли игроки, устроив заговор»: «Все так и было. Не буду переходить на личности. Обожаю этого тренера, святого человека»
Иван Темников рассказал об отставке Валерия Непомнящего из «Томи» в 2016 году.
— Ты сказал, что тренера Непомнящего в Томске сняли сами же футболисты, устроив заговор. Можешь расшифровать?
— Насколько я знаю, это все так и было. Не буду переходить на личности. Не хотелось бы. Но, к сожалению, так и есть.
— Но ты знаешь, что рядом с тобой играли футболисты, которые хотели снять Валерия Кузьмича Непомнящего, святого человека?
— Святого человека, да. Видел его буквально недавно в Турции на сборах. Мы играли с корейской командой. Он приезжал. Обожаю этого тренера, человека! У меня и жена его обожает! — сказал экс-игрок «Томи», выступающий ныне за «Кубань».
12 вопросов Валерию Непомнящему – о свободе, правде, любви и смерти