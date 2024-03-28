Темников о том, что Непомнящего в «Томи» «сняли игроки, устроив заговор»: «Все так и было. Не буду переходить на личности. Обожаю этого тренера, святого человека» 

Иван Темников рассказал об отставке Валерия Непомнящего из «Томи» в 2016 году.

— Ты сказал, что тренера Непомнящего в Томске сняли сами же футболисты, устроив заговор. Можешь расшифровать?

— Насколько я знаю, это все так и было. Не буду переходить на личности. Не хотелось бы. Но, к сожалению, так и есть.

— Но ты знаешь, что рядом с тобой играли футболисты, которые хотели снять Валерия Кузьмича Непомнящего, святого человека?

— Святого человека, да. Видел его буквально недавно в Турции на сборах. Мы играли с корейской командой. Он приезжал. Обожаю этого тренера, человека! У меня и жена его обожает! — сказал экс-игрок « », выступающий ныне за «Кубань».

12 вопросов Валерию Непомнящему – о свободе, правде, любви и смерти