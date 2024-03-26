Донато о расизме в адрес Винисиуса: «Меня как только не называли, но я отвечал игрой. На поле есть и другие чернокожие игроки – почему лезут только к нему?»
Донато Гама высказался об оскорблениях в адрес Винисиуса Жуниора.
Уроженец Рио-де-Жанейро, выступавший за сборную Испании, ответил на вопрос о расизме в европейской стране.
– Расизм есть во всем мире, но Испанию я не могу назвать расистской страной, потому что отношение ко мне всегда было восхитительным.
На поле у меня было много стычек с игроками, которые говорили мне «черный такой, черный сякой», но меня это не беспокоило, в конце концов, все оставалось на поле. Каждый метил свою территорию, но когда мы уходили с поля, мы все были друзьями. За пределами поля были болельщики, но я всегда проходил мимо них.
– Что вы чувствуете по отношению к Винисиусу?
– Мне жаль его, люди придираются к нему. Я видел, как он плакал, это сложно. Я бы очень хотел помочь ему, но в наше время нас как только не называли, и я говорил: «Ладно, вы хотите проблем, тогда давайте играть», и отвечал на поле.
Когда я был в «Депортиво» и люди встречали меня обезьяньими криками, я смеялся, потому что Мауро Сильва был чернее меня (смеется).
Я не сторонник расизма, а против него, но что касается случая с Винисиусом в матче против «Валенсии», то на поле были и другие чернокожие игроки. Почему они лезли только к нему, почему не трогали остальных?
Ему придется отвечать на это, играя в футбол. Зависть будет становиться все сильнее и сильнее, люди будут искать способ спровоцировать... Если бы я был на месте Винисиуса, то чем больше меня бы освистывали, тем больше я бы хотел играть и забивать голы, чтобы от меня отстали.
Если бы каждый раз, когда меня оскорбляли, я останавливал игру... это сложно, – сказал бывший полузащитник «Депортиво» Донато.
Винисиус о расизме: «Мне все грустнее, желания играть все меньше. Остается лишь идти по начатому пути»
Винисиус не сдержал слез, говоря о расизме: «Хочу, чтобы все были равны, чтобы у каждого была нормальная жизнь. Мохаммед Али был примером, и я здесь для того, чтобы говорить от имени бразильцев»
Чилаверт о слезах Винисиуса после слов о расизме: «Не будь пидором, футбол – для мужчин. Он первый, кто оскорбляет и атакует соперников»
Он бы не о расизме думал, а о том, что из всех чернокожих игроков Реала, коих полкоманды, хейт идёт именно в его сторону.
Можно мне про футбол почитать что-нибудь интересное?
Есть такое английское выражение attention whore - человек жаждущий внимание и пытающийся в любых ситуациях стянуть его на себя. Как раз про него.
Что-то заставит взять себя в руки...