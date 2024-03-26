Донато о расизме в адрес Винисиуса: «Меня как только не называли, но я отвечал игрой. На поле есть и другие чернокожие игроки – почему лезут только к нему?»

Теги Сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид Депортиво Ла Лига Донато Гама Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

Донато Гама высказался об оскорблениях в адрес Винисиуса Жуниора.

Уроженец Рио-де-Жанейро, выступавший за сборную Испании, ответил на вопрос о расизме в европейской стране. 

– Расизм есть во всем мире, но Испанию я не могу назвать расистской страной, потому что отношение ко мне всегда было восхитительным.

На поле у меня было много стычек с игроками, которые говорили мне «черный такой, черный сякой», но меня это не беспокоило, в конце концов, все оставалось на поле. Каждый метил свою территорию, но когда мы уходили с поля, мы все были друзьями. За пределами поля были болельщики, но я всегда проходил мимо них.

– Что вы чувствуете по отношению к Винисиусу?

– Мне жаль его, люди придираются к нему. Я видел, как он плакал, это сложно. Я бы очень хотел помочь ему, но в наше время нас как только не называли, и я говорил: «Ладно, вы хотите проблем, тогда давайте играть», и отвечал на поле.

Когда я был в «Депортиво» и люди встречали меня обезьяньими криками, я смеялся, потому что Мауро Сильва был чернее меня (смеется).

Я не сторонник расизма, а против него, но что касается случая с Винисиусом в матче против «Валенсии», то на поле были и другие чернокожие игроки. Почему они лезли только к нему, почему не трогали остальных?

Ему придется отвечать на это, играя в футбол. Зависть будет становиться все сильнее и сильнее, люди будут искать способ спровоцировать... Если бы я был на месте Винисиуса, то чем больше меня бы освистывали, тем больше я бы хотел играть и забивать голы, чтобы от меня отстали.

Если бы каждый раз, когда меня оскорбляли, я останавливал игру... это сложно, – сказал бывший полузащитник «Депортиво» Донато. 

Винисиус о расизме: «Мне все грустнее, желания играть все меньше. Остается лишь идти по начатому пути»

Винисиус не сдержал слез, говоря о расизме: «Хочу, чтобы все были равны, чтобы у каждого была нормальная жизнь. Мохаммед Али был примером, и я здесь для того, чтобы говорить от имени бразильцев»

Чилаверт о слезах Винисиуса после слов о расизме: «Не будь пидором, футбол – для мужчин. Он первый, кто оскорбляет и атакует соперников»

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43 комментария
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Кажется многие стали понимать в чем дело и самое главное, озвучивать
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Похоже, сегодня день макания Веньки-визгуна в базу. Сначала Чилаверт, теперь это. Как бы опять плакать не начал малыш(
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очередные факты от адекватных людей
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Даже Бразильцы терпеть не могут неадеквата:)) Зато один эстонец будет бегать по всем веткам, и выгораживать его:))
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Что-то прям базу стали выдавать по Вини.
Он бы не о расизме думал, а о том, что из всех чернокожих игроков Реала, коих полкоманды, хейт идёт именно в его сторону.
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Старая гвардия фигни не скажет.
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Даже чёрных достал Винисиус своим нескончаемым нытьём...
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Ответ rigobersong
Даже Бразильцы терпеть не могут неадеквата:)) Зато один эстонец будет бегать по всем веткам, и выгораживать его:))
Ну так он на работе у себя тут, может себе позволить 😄
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О чём и речь. Провокатор сам к этому шёл
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Ответ МБ14
Кажется многие стали понимать в чем дело и самое главное, озвучивать
Футбольная "грета тунберг".
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Блин, Спортс, давно бы уже пора настроить на сайте функцию добавления тега в исключение. Я бы первым делом заблочил тег Винисиус. Он реально уже задолбал со свои расизмом.
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+6
Ответ Леопардер
Похоже, сегодня день макания Веньки-визгуна в базу. Сначала Чилаверт, теперь это. Как бы опять плакать не начал малыш(
Чилаверт и Гама относительно белые. Вини найдёт здесь взаимосвязь
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Почему как не заходишь, всегда есть новая новость о расизме и Винисиусе? Уже тошнит..

Можно мне про футбол почитать что-нибудь интересное?
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Не будь сидором
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Вот почему Камавингу никто и не думает оскорблять в Реале?
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Как этот парень вежливо и интеллигентно намекнул на то, что у Винисиуса дело не в цвете коже.
Есть такое английское выражение attention whore - человек жаждущий внимание и пытающийся в любых ситуациях стянуть его на себя. Как раз про него.
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Уже свои не выдерживают и пусть не открыто, но жирно намекают что проблема в нем, и лишь сливочные школьники со спортса во всю защищают этого идиота.
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Ответ Игорь Климов
Вот почему Камавингу никто и не думает оскорблять в Реале?
В реале и винисиуса никто не оскорбляет
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Ответ Дима
все к наму лезут потому что Вини наказывает их команды в каждой игре. А кто ты чел из Депортиво?
Донато это легенда Депора 90-х, который был тогда у всех на виду, чемпион Испании, заметная фигура в команде Ируреты. Вот кто такой чел из Депортиво.
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Ответ тото и оно кутуньо
В реале и винисиуса никто не оскорбляет
Ну, как бы сммщики Реала в соцсетях в новостях про него эмодзи обезьяны использовали )
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Вот же самый лучший комментарий Донато за все время .а то много кто говорит за винисиуса .правду знают а не говорят .ходят вокруг да около
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Базанул.а то хлопчык совсем яйца потерял.лавэ позволяет,по пути м.джексона пусть идёт,коль ему так обидно быть черным.
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Вини редиска
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Сладенький мальчишка, которого просто провоцируют, а он как юная девка ведется
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Донато был просто зверь, кто помнит, тот помнит, супердепор нереальная команда была
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Разум когда-нибудь победит!
Что-то заставит взять себя в руки...
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винисиус приносит настроение)
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Ну когда нибудь сам поймёт. Вон, его уже легенды футбола геем называть начали...
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К нему лезут, потому что он реально ведет себя как голодная обезьяна!
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База!
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