Винисиус о расизме: «Мне все грустнее, желания играть все меньше. Остается лишь идти по начатому пути»

Винисиус Жуниор заявил, что расизм уменьшает его желание играть в футбол.

«Я чувствую поддержку от партнеров по команде и других футболистов. Надеюсь, что расизма станет меньше. Хочу этого.

Остается лишь работать и продолжать идти по уже начатому пути. Я получаю сообщения поддержки от футболистов.

Я должен становиться лучше на поле. Мне всего 23, это естественное развитие... Из Бразилии ты уезжаешь очень молодым, не узнав о многих вещах. Я наблюдаю за всем этим уже долгое время, и мне все грустнее. У меня все меньше желания играть.

Я хочу играть, чтобы делать великие вещи. Нико [Уильямс] – очень хороший парень. Он всегда защищает свои цвета, и он, игрок сборной Испании, подает мне пример», – сказал вингер « ».

Сегодня сборная Бразилии проведет товарищеский матч против Испании в Мадриде. Начало – в 23:30 по московскому времени.