Винисиус о расизме: «Мне все грустнее, желания играть все меньше. Остается лишь идти по начатому пути»
Винисиус Жуниор заявил, что расизм уменьшает его желание играть в футбол.
«Я чувствую поддержку от партнеров по команде и других футболистов. Надеюсь, что расизма станет меньше. Хочу этого.
Остается лишь работать и продолжать идти по уже начатому пути. Я получаю сообщения поддержки от футболистов.
Я должен становиться лучше на поле. Мне всего 23, это естественное развитие... Из Бразилии ты уезжаешь очень молодым, не узнав о многих вещах. Я наблюдаю за всем этим уже долгое время, и мне все грустнее. У меня все меньше желания играть.
Я хочу играть, чтобы делать великие вещи. Нико [Уильямс] – очень хороший парень. Он всегда защищает свои цвета, и он, игрок сборной Испании, подает мне пример», – сказал вингер «Реала».
Сегодня сборная Бразилии проведет товарищеский матч против Испании в Мадриде. Начало – в 23:30 по московскому времени.
Сколько лет в команде играл Марсело, а до этого Роберто Карлос.... Ну не было у них ведь таких проблем. Всё было прекрасно.
Если все вокруг не те, поищи в себе
Наверное, многие чернокожие, смотрят на него, как на дурачка уже
даже самому захотелось поорать с трибуны на него
— Вот уже и рези в желудке начались, — сообщал он печально, — а там цинга на почве недоедания, выпадение волос и зубов…
Птибурдуков привел брата — военного врача. Птибурдуков-второй долго прикладывал ухо к туловищу Лоханкина и прислушивался к работе его органов с той внимательностью, с какой кошка прислушивается к движению мыши, залезшей в сахарницу. Во время осмотра Васисуалий глядел на свою грудь, мохнатую, как демисезонное пальто, полными слез глазами.
Ему было очень жалко себя.
https://youtu.be/xat1GVnl8-k?si=moZeX056QbvDt2v2
Хотя до этого этот клип никогда и ни с кем у меня не ассоциировался:))) Винисиус только против себя настраивает людей, он просто глупый и мерзкий человек:)