Винисиус о расизме: «Мне все грустнее, желания играть все меньше. Остается лишь идти по начатому пути»

Теги Сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид Ла Лига Сборная Испании по футболу товарищеские матчи (сборные) Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

Винисиус Жуниор заявил, что расизм уменьшает его желание играть в футбол.

«Я чувствую поддержку от партнеров по команде и других футболистов. Надеюсь, что расизма станет меньше. Хочу этого.

Остается лишь работать и продолжать идти по уже начатому пути. Я получаю сообщения поддержки от футболистов.

Я должен становиться лучше на поле. Мне всего 23, это естественное развитие... Из Бразилии ты уезжаешь очень молодым, не узнав о многих вещах. Я наблюдаю за всем этим уже долгое время, и мне все грустнее. У меня все меньше желания играть.

Я хочу играть, чтобы делать великие вещи. Нико [Уильямс] – очень хороший парень. Он всегда защищает свои цвета, и он, игрок сборной Испании, подает мне пример», – сказал вингер «Реала».

Сегодня сборная Бразилии проведет товарищеский матч против Испании в Мадриде. Начало – в 23:30 по московскому времени.

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91 комментарий
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Самый отвратный игрок за последние лет десять пожалуй
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Не переживай. Перейдёт Черепаха в Реал, будешь играть меньше.
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Ну там Чилаверт высказался жёстко, но по большому счету... 🇧🇷, да... К примеру...
Сколько лет в команде играл Марсело, а до этого Роберто Карлос.... Ну не было у них ведь таких проблем. Всё было прекрасно.
Если все вокруг не те, поищи в себе
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Глядя на эту вечно ноющую белоснежку, вспоминается сцена из Джентльменов с Тренером. Вот такого бы наставника ему, может угомонился бы.
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Думаю, практически никто не расстроится, если Винисиус перестанет играть.
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У него что, на этой почве крыша поехала?
Наверное, многие чернокожие, смотрят на него, как на дурачка уже
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А вести себя нормально не пробовал?
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перебор этого чувака лишь усугубляет ситуацию.
даже самому захотелось поорать с трибуны на него
+17
-4
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Ответ mqh9pzrxgf
Комментарий скрыт
Ты про Марсело серьёзно? Ну ты даёшь. А ты вообще его видел?
+8
-1
+7
Ответ brace
У него что, на этой почве крыша поехала? Наверное, многие чернокожие, смотрят на него, как на дурачка уже
На почве скорого прихода Мбаппе соломку стелет.
+7
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Нытик
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На другой день, расстроенная неожиданным препятствием, Варвара не пошла на службу. Голодающему стало хуже.

— Вот уже и рези в желудке начались, — сообщал он печально, — а там цинга на почве недоедания, выпадение волос и зубов…

Птибурдуков привел брата — военного врача. Птибурдуков-второй долго прикладывал ухо к туловищу Лоханкина и прислушивался к работе его органов с той внимательностью, с какой кошка прислушивается к движению мыши, залезшей в сахарницу. Во время осмотра Васисуалий глядел на свою грудь, мохнатую, как демисезонное пальто, полными слез глазами.
Ему было очень жалко себя.
+8
-2
+6
Ответ Benjamin
Самый отвратный игрок за последние лет десять пожалуй
ещё Бериша из Терека
+6
0
+6
Ответ Cruel Snake
Ну там Чилаверт высказался жёстко, но по большому счету... 🇧🇷, да... К примеру... Сколько лет в команде играл Марсело, а до этого Роберто Карлос.... Ну не было у них ведь таких проблем. Всё было прекрасно. Если все вокруг не те, поищи в себе
Достаточно вспомнить, как фанаты обожают Макелеле, что до сих пор не могут простить Пересу его продажу. Но в мире Винисиуса, он был не так хорош.
+6
0
+6
Не будь 3.14 дором! Тебе же сказали 🤣
+10
-5
+5
Ответ Коржик
Глядя на эту вечно ноющую белоснежку, вспоминается сцена из Джентльменов с Тренером. Вот такого бы наставника ему, может угомонился бы.
или сцена с тренером баскетболистов из Муви 43) «Вы — черные!»
+7
-2
+5
Начинаю думать, что Мбаппе не так уж и не нужен. Он тоже не подарок, но от него хотя бы вони меньше.
+5
0
+5
Ответ Cruel Snake
Ну там Чилаверт высказался жёстко, но по большому счету... 🇧🇷, да... К примеру... Сколько лет в команде играл Марсело, а до этого Роберто Карлос.... Ну не было у них ведь таких проблем. Всё было прекрасно. Если все вокруг не те, поищи в себе
Человерт играл в тогда, когда футбол правда был мужским. А не вот это нытье
+4
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Да лучше бы уже повесил бутсы и больше не позорился. Я хоть и болельщик сборной Бразилии, но таких клоунов в составе видеть не хочу.
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скорее бы это нытье свалило с Реала,,,ЗАДОЛБАЛ
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Эта тема теперь будет преследовать его до конца жизни. Вот увидите. Ибо раздул он ее сам.
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Хитер провокатор.
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неприятная личность
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Не будь пидаром и играй
+3
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Ну так не играй
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0
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Ответ shishovv
Комментарий скрыт
Он же про футболистов, а не дельфинов
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Я надеюсь этот игрок под номером 7 закончит карьеру. И уедет к себе на родину. Надоело нытье это слушать
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Парня лечить надо. Я так понимаю если ему показать огурец, то он неделю играть не сможет. Про другие овощи даже представить страшно.
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До всего этого нытья Винисиуса, лично мне было все равно какого он цвета кожи,у меня даже на подсознательному уровне не было такого, что бы человека различать по цвету кожи, все были равны. Но Винисиус реально настолько всем мозги проел, что вчера пересматривая старые клипы на ютубе, увидев вот этот, я почему-то сразу вспомнил про Винисиуса:))

https://youtu.be/xat1GVnl8-k?si=moZeX056QbvDt2v2

Хотя до этого этот клип никогда и ни с кем у меня не ассоциировался:))) Винисиус только против себя настраивает людей, он просто глупый и мерзкий человек:)
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Так не играй, Венчик. Всем легче от этого станет, и тебе самому в первую очередь. Иди тренером в бразильскую ДЮСШ или сантехником. Там расизма поменьше будет, наверное 🤔
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