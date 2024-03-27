Песков о минуте молчания на матче Франция – Чили из-за теракта в Москве: «Это действительно по-человечески. Мы высоко ценим, что они разделили с нами боль»

Дмитрий Песков высказался о минуте молчания на матче Франции и Чили.

Товарищеский матч в Марселе начался с минуты молчания в память о жертвах теракта в Москве 22 марта. Ранее глава футбола Франции Филипп Диалло выразил солидарность с российским народом.

«Это действительно по-человечески. Мы высоко ценим, что они разделили с нами боль теракта», – сказал пресс-секретарь президента РФ.

Вечером 22 марта преступники открыли стрельбу в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске, где должен был пройти концерт группы «Пикник». В здании также возник пожар. По последним данным СК, в результате теракта погибли 139 человек, среди которых есть дети.