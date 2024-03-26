Перед матчем Франции и Чили пройдет минута молчания в память о жертвах теракта в «Крокусе»: «FFF солидарна с российским народом»

Сборные Франции и Чили почтут память жертв теракта в Подмосковье.

Команды проведут товарищеский матч во вторник, 26 марта. Начало – в 23:00 по московскому времени.

Президент Федерации футбола Франции Филипп Диалло объявил, что перед началом игры состоится минута молчания в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле».

«Когда происходят такие события, нам нужно проявить большую солидарность с российским народом», – сказал Диалло.

Отвечая на вопрос о том, могла ли состояться такая акция перед игрой с Германией, глава FFF заявил, что для этого не были выполнены все условия. «Все застопорилось, а дань памяти необходимо отдавать только в подходящих условиях, учитывая весь ужас».

«Будьте уверены, что Федерация футбола Франции полностью солидарна с российским народом и своими российскими коллегами», – подытожил Диалло.

Вечером 22 марта преступники открыли стрельбу в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске, где должен был пройти концерт группы «Пикник». В здании также возник пожар. По последним данным СК, в результате теракта погибли 139 человек.